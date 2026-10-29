UP MLC Election Result: BJP ने 6 और SP ने जीती 4 सीटें, बनारस में सपा प्रत्याशी 17 हजार वोटों से आगे

बनारस में मतगणना को लेकर बीजेपी ने लगाया धांधली का आरोप, सपा ने नकारा

वाराणसी में एमएलसी चुनाव मतगणना के दौरान बीजेपी ने काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है. इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि पर्यवेक्षक प्रांजल यादव के जरिए धांधली कराई जा रही है और उन्हें हटाने के साथ रिकाउंटिंग की मांग भी उठाई है. ऐसे में कुछ देर के लिए काउंटिंग प्रभावित भी रही. भाजपा के आरोप को लेकर के समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है. आशुतोष सिन्हा ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि चुनाव बाधित किया जा रहा है. समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह ने बताया कि बीजेपी को सपने में प्रांजल यादव नजर आ रहे हैं, जबकि वह चुनाव के पर्यवेक्षक भी नहीं है. बीजेपी हार रही है इस बात को वह एडजस्ट नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि वह तरह-तरह से विरोध कर रही है और इस तरीके की बातें कह रही है. यह चुनाव हम जीत रहे हैं कितनी भी बार रिकाउंटिंग कर ली जाए. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम इस चुनाव को निश्चित रूप से जीतेंगे.