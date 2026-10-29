UP MLC Election Result: BJP ने 6 और SP ने जीती 4 सीटें, बनारस में सपा प्रत्याशी 17 हजार वोटों से आगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 7:47 AM IST|
Updated : October 29, 2026 at 12:19 PM IST
UP MLC Election Result: यूपी एमएलसी चुनाव की मतगणना का आज अंतिम दिन है. आज दोपहर तक बनारस की बची हुई एक सीट के नतीजे सामने आ जाएंगे. इस सीट पर सपा प्रत्याशी करीब 17000 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं. अभी तक खंड स्नातक और खंड शिक्षक की कुल 11 सीटों में 10 के नतीजे सामने आ चुके हैं. इसमें बीजेपी के खाते में 6 सीटें आईं हैं. वहीं, सपा चार सीटों को जीतने में सफल रही है. बनारस की एक सीट सपा जीत चुकी है, दूसरी सीट पर सपा लगातार बढ़त बनाए हुए है.
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बनारस में सपा के आशुतोष सिन्हा 17268 वोटों से आगे
एलिमिनेशन राउंड में 14th चक्र तक हुई मतगणना का परिणाम सामने आ गए हैं. सपा के आशुतोष सिन्हा को 51025 वोट मिले हैं. बीजेपी के केदार सिंह को 33757 वोट मिले हैं. आशुतोष सिन्हा 17268 वोटों से आगे चल रहे हैं.
बनारस में 10वें राउंड की काउंटिंग में सपा प्रत्याशी 17 हजार वोटों से आगे
बनारस में एलिमिनेशन राउंड 10th चक्र तक मतगणना पूरी हो चुकी है. सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा को 50659 मत मिले हैं. वहीं बीजेपी के केदार सिंह को 33622 मत मिले हैं. आशुतोष सिन्हा 17037 वोटों से आगे चल रहे हैं.
बीजेपी के गढ़ बनारस की दूसरी सीट भी SP जीतने के करीब
वाराणसी शिक्षक क्षेत्र की सीट पर सपा के लाल बिहारी यादव कुल 11,612 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को हराया. अब दूसरी स्नातक खंड की सीट पर सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा 16990 वोटों से आगे चल रही हैं. इस सीट पर भी सपा जीत के करीब है. इस तरह पीएम के संसदीय क्षेत्र की दोनों ही सीटें सपा की झोली में जाने की संभावना है.
बनारस में सपा प्रत्याशी 16990 वोटों से आगे
बनारस में सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा 16990 वोटों से आगे चल रहे हैं. वहीं दूसरे स्थान पर बीजेपी के केदार सिंह 33472 वोटों के साथ हैं. पहली वरीयता में किसी प्रत्याशी की हार जीत का फैसला नहीं हो सका है. आज दूसरी वरीयता की मतगणना पूरी होगी. तब इस सीट की साफ तस्वीर सामने आएगी.
बनारस में मतगणना को लेकर बीजेपी ने लगाया धांधली का आरोप, सपा ने नकारा
वाराणसी में एमएलसी चुनाव मतगणना के दौरान बीजेपी ने काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन की शुरुआत कर दी है. इस दौरान भाजपा के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि पर्यवेक्षक प्रांजल यादव के जरिए धांधली कराई जा रही है और उन्हें हटाने के साथ रिकाउंटिंग की मांग भी उठाई है. ऐसे में कुछ देर के लिए काउंटिंग प्रभावित भी रही. भाजपा के आरोप को लेकर के समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा है. आशुतोष सिन्हा ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि चुनाव बाधित किया जा रहा है. समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह ने बताया कि बीजेपी को सपने में प्रांजल यादव नजर आ रहे हैं, जबकि वह चुनाव के पर्यवेक्षक भी नहीं है. बीजेपी हार रही है इस बात को वह एडजस्ट नहीं कर पा रही है और यही वजह है कि वह तरह-तरह से विरोध कर रही है और इस तरीके की बातें कह रही है. यह चुनाव हम जीत रहे हैं कितनी भी बार रिकाउंटिंग कर ली जाए. हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. हम इस चुनाव को निश्चित रूप से जीतेंगे.
सपा का चार पर कब्जा, बनारस सीट पर 16 हजार वोटों की बढ़त
सपा ने वाराणसी शिक्षक, आगरा शिक्षक, इलाहाबाद-झांसी स्नातक और लखनऊ स्नातक सीटें जीती हैं. वहीं वाराणसी स्नातक क्षेत्र से सपा प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा 16 हजार वोटों से आगे चल रहे हैं. कल हंगामे के चलते मतगणना रोक दी गई थी. इस सीट के नतीजे आज दोपहर तक आने की संभावना है.
भाजपा की झोली में अब तक छह सीटें आ चुकीं
भाजपा ने मेरठ स्नातक व मेरठ शिक्षक, बरेली-मुरादाबाद शिक्षक, लखनऊ शिक्षक, गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक व आगरा स्नातक की सीटें जीत ली हैं.