By Uttar Pradesh Live News Desk
Published : January 28, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : January 28, 2026 at 8:30 AM IST
'सामाजिक मिलन केंद्र' बनेगी फिरोजाबाद की गौशाला; बैडमिंटन कोर्ट भी होगा, DM ने किया दौरा
जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि सांती गौशाला में सामाजिक आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि यह मॉडल बन सके. | Read More
सीतापुर में अनियंत्रित रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, दो की मौत
मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी. | Read More
मेरठ में महिला की हत्या का खुलासा; अवैध संबंध के शक में पति ने उतारा था मौत के घाट
मेडिकल थाना क्षेत्र में दो दिन पहले निजी अस्पताल में वार्ड आया की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी. | Read More
लखनऊ में होटल-रेस्टोरेंट का लाइसेंस शुल्क 400% बढ़ा; कल्याण मंडप का किराया 40 फीसदी महंगा
अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में कल्याण मंडपों का किराया 40 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है. | Read More