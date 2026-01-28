ETV Bharat / state Uttar Pradesh News > UP News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News in Hindi - 28 January 2026 

उत्तर प्रदेश न्यूज़ ताजा समाचार

By Uttar Pradesh Live News Desk

Published : January 28, 2026 at 8:00 AM IST

Updated : January 28, 2026 at 8:30 AM IST

08:27 AM, 28 Jan 2026 (IST)

'सामाजिक मिलन केंद्र' बनेगी फिरोजाबाद की गौशाला; बैडमिंटन कोर्ट भी होगा, DM ने किया दौरा

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बताया कि सांती गौशाला में सामाजिक आयोजनों को प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि यह मॉडल बन सके. | Read More

07:41 AM, 28 Jan 2026 (IST)

सीतापुर में अनियंत्रित रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को मारी टक्कर, दो की मौत

मौके पर पहुंची पुलिस सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजकर आगे की कार्रवाई में जुटी. | Read More

07:20 AM, 28 Jan 2026 (IST)

मेरठ में महिला की हत्या का खुलासा; अवैध संबंध के शक में पति ने उतारा था मौत के घाट

मेडिकल थाना क्षेत्र में दो दिन पहले निजी अस्पताल में वार्ड आया की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई थी. | Read More

07:02 AM, 28 Jan 2026 (IST)

लखनऊ में होटल-रेस्टोरेंट का लाइसेंस शुल्क 400% बढ़ा; कल्याण मंडप का किराया 40 फीसदी महंगा

अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि बैठक में कल्याण मंडपों का किराया 40 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है. | Read More

