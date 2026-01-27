ETV Bharat / state / Uttar Pradesh News > UP News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News in Hindi - 27 January 2026

UP News Live - Latest Updates from Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश न्यूज़ ताजा समाचार - UGC Rules का विरोध; रायबरेली के भाजपा नेताओं ने सवर्ण सांसद-विधायकों को भेजीं चूड़ियां

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By Uttar Pradesh Live News Desk

UGC Rules का विरोध; रायबरेली के भाजपा नेताओं ने सवर्ण सांसद-विधायकों को भेजीं चूड़ियां यूजीसी के नए नियम को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है. हर कोई अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहा है. | Read More ETV Bharat Live Updates - RAEBARELI PROTEST AGAINST UGC RULES

UGC के नए कानून पर प्रवीण तोगड़िया बोले-हिंदू समाज बंटा तो होगा नुकसान अयोध्या राम मंदिर परिसर का किया भ्रमण, शंकराचार्य और सरकार के टकराव पर कहा- दोनों मिलकर हिंदू समाज को साथ लाएंगे. | Read More ETV Bharat Live Updates - PRAVEEN TOGADIA UGC LAW

गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन; 200 लोगों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों को निर्देश गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. | Read More ETV Bharat Live Updates - CM YOGI JANTA DARSHAN GORAKHPUR

बांदा में नदी किनारे मिले भाई-बहन के शव; पास में पड़ा था जहरीला पदार्थ पुलिस के मुताबिक, प्राथमिक जांच में घरेलू कलह के चलते खुदकुशी की बात आई सामने. | Read More ETV Bharat Live Updates - BARCHHA RIVER DEAD BODY RECOVERED

लखनऊ में खुदाई के दौरान मिट्टी से दबकर मजदूर की मौत, दो अन्य जख्मी विपिन मजदूरी का काम कर रहा था. काम दौरान ही उसके प्राण चले गए. घटना के दौरान दो अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं. | Read More ETV Bharat Live Updates - WORKERS TRAPPED

हमीरपुर में आपसी विवाद में हुई फायरिंग, एक को लगी गोली; ग्रामीणों ने हमलावरों को दबोचा क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि गोली लगने से घायल युवक को झांसी रेफर किया गया है. गंभीरता से जांच हो रही है. | Read More ETV Bharat Live Updates - HAMIRPUR FIRING DISPUTE CASE

वैष्णो देवी मंदिर गया था कपड़ा व्यापारी का परिवार, चोरों ने घर से लाखों के जेवर और नगदी की पार फिरोजाबाद शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कटरा मीरा की घटना. घर के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस. | Read More ETV Bharat Live Updates - FIROZABAD CRIME

यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश, गिरेंगे ओले; 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा मौसम बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान, 48 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में आएगी कमी. | Read More ETV Bharat Live Updates - UP 50 DISTRICTS RAIN ALERT

मऊ में बीजेपी के तीन नेताओं पर दुष्कर्म पीड़िता ने किया केस; समझौता कराने का बना रहे थे दबाव अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि पीड़िता ने तीन लोगों के खिलाफ सेटलमेंट का दबाव बनाने का केस दर्ज कराया है. | Read More ETV Bharat Live Updates - MAU RAPE CASE LATEST NEWS UPDATES

20 गुना बढ़ा काशी का पर्यटन कारोबार; बजट में क्या सुविधाएं चाहते हैं बनारस के व्यापारी टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में काशी का पर्यटन उद्योग कई गुना बढ़ा है. | Read More ETV Bharat Live Updates - VARANASI RELIGIOUS TOURISM UPDATES

सपा सांसद के बिगड़े बोल; निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कही बेतुकी बात सुल्तानपुर पहुंचे सांसद राम भुआल निषाद ने संजय निषाद के राजनीतिक कॅरियर पर उठाए सवाल दिया विवादित बयान. | Read More ETV Bharat Live Updates - SP MP RAM BHUAL NISHAD

नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस से जाने का कितना पड़ेगा असर; इमरान मसूद के अलावा नहीं कोई बड़ा नाम यूपी कांग्रेस के पास बड़े मुस्लिम नेताओं का टोटा, जानिए क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? | Read More ETV Bharat Live Updates - NASEEMUDDIN SIDDIQUI CONGRESS

NEET PG 2025; कट-ऑफ कम होने से निजी मेडिकल कॉलेजों को फायदा, चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच छिड़ी बहस यूपी की 1200 सीटों समेत कुल 18 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने पर कट-ऑफ शून्य तक घटाने का फैसला लिया गया है. | Read More ETV Bharat Live Updates - LUCKNOW MEDICAL NEWS

अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो; रामकथा की स्क्रीनिंग, आजादी के नायकों को देख लोगों ने लगाए नारे नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि यह परियोजना 10 वर्षीय पीपीपी मॉडल पर आधारित है. इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है. | Read More ETV Bharat Live Updates - REPUBLIC DAY 2026 ALIGARH

अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऑफर, कहा– सरकार ने जो पद दिया था, उससे बड़ा पद हम देंगे गणतंत्र दिवस पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने UGC के कानून और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ कथित मारपीट के विरोध में दिया था इस्तीफा | Read More ETV Bharat Live Updates - ALANKAR AGNIHOTRI