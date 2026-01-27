ETV Bharat / state Uttar Pradesh News > UP News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News in Hindi - 27 January 2026 

11:57 AM, 27 Jan 2026 (IST)

UGC Rules का विरोध; रायबरेली के भाजपा नेताओं ने सवर्ण सांसद-विधायकों को भेजीं चूड़ियां

यूजीसी के नए नियम को लेकर देशभर में बहस छिड़ी हुई है. हर कोई अपनी अलग-अलग प्रतिक्रिया दे रहा है. | Read More

11:52 AM, 27 Jan 2026 (IST)

UGC के नए कानून पर प्रवीण तोगड़िया बोले-हिंदू समाज बंटा तो होगा नुकसान

अयोध्या राम मंदिर परिसर का किया भ्रमण, शंकराचार्य और सरकार के टकराव पर कहा- दोनों मिलकर हिंदू समाज को साथ लाएंगे. | Read More

11:28 AM, 27 Jan 2026 (IST)

गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन; 200 लोगों की समस्याएं सुनीं, अधिकारियों को निर्देश

गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री ने 200 लोगों की समस्याएं सुनीं. | Read More

11:02 AM, 27 Jan 2026 (IST)

बांदा में नदी किनारे मिले भाई-बहन के शव; पास में पड़ा था जहरीला पदार्थ

पुलिस के मुताबिक, प्राथमिक जांच में घरेलू कलह के चलते खुदकुशी की बात आई सामने. | Read More

10:48 AM, 27 Jan 2026 (IST)

लखनऊ में खुदाई के दौरान मिट्टी से दबकर मजदूर की मौत, दो अन्य जख्मी

विपिन मजदूरी का काम कर रहा था. काम दौरान ही उसके प्राण चले गए. घटना के दौरान दो अन्य मजदूर भी घायल हुए हैं. | Read More

10:09 AM, 27 Jan 2026 (IST)

हमीरपुर में आपसी विवाद में हुई फायरिंग, एक को लगी गोली; ग्रामीणों ने हमलावरों को दबोचा

क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने बताया कि गोली लगने से घायल युवक को झांसी रेफर किया गया है. गंभीरता से जांच हो रही है. | Read More

09:56 AM, 27 Jan 2026 (IST)

वैष्णो देवी मंदिर गया था कपड़ा व्यापारी का परिवार, चोरों ने घर से लाखों के जेवर और नगदी की पार

फिरोजाबाद शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के कटरा मीरा की घटना. घर के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस. | Read More

11:23 AM, 27 Jan 2026 (IST)

यूपी में आज गरज-चमक के साथ बारिश, गिरेंगे ओले; 50 से अधिक जिलों में अलर्ट, जानिए कैसा रहेगा मौसम

बारिश के साथ बिजली गिरने का भी अनुमान, 48 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में आएगी कमी. | Read More

09:03 AM, 27 Jan 2026 (IST)

मऊ में बीजेपी के तीन नेताओं पर दुष्कर्म पीड़िता ने किया केस; समझौता कराने का बना रहे थे दबाव

अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार ने बताया कि पीड़िता ने तीन लोगों के खिलाफ सेटलमेंट का दबाव बनाने का केस दर्ज कराया है. | Read More

08:27 AM, 27 Jan 2026 (IST)

20 गुना बढ़ा काशी का पर्यटन कारोबार; बजट में क्या सुविधाएं चाहते हैं बनारस के व्यापारी

टूरिज्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मेहता कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों में काशी का पर्यटन उद्योग कई गुना बढ़ा है. | Read More

08:13 AM, 27 Jan 2026 (IST)

सपा सांसद के बिगड़े बोल; निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर कही बेतुकी बात

सुल्तानपुर पहुंचे सांसद राम भुआल निषाद ने संजय निषाद के राजनीतिक कॅरियर पर उठाए सवाल दिया विवादित बयान. | Read More

08:01 AM, 27 Jan 2026 (IST)

नसीमुद्दीन सिद्दीकी के कांग्रेस से जाने का कितना पड़ेगा असर; इमरान मसूद के अलावा नहीं कोई बड़ा नाम

यूपी कांग्रेस के पास बड़े मुस्लिम नेताओं का टोटा, जानिए क्या कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक? | Read More

08:00 AM, 27 Jan 2026 (IST)

NEET PG 2025; कट-ऑफ कम होने से निजी मेडिकल कॉलेजों को फायदा, चिकित्सा विशेषज्ञों के बीच छिड़ी बहस

यूपी की 1200 सीटों समेत कुल 18 हजार से ज्यादा सीटें खाली रहने पर कट-ऑफ शून्य तक घटाने का फैसला लिया गया है. | Read More

07:13 AM, 27 Jan 2026 (IST)

अलीगढ़ घंटाघर पर लेजर शो; रामकथा की स्क्रीनिंग, आजादी के नायकों को देख लोगों ने लगाए नारे

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि यह परियोजना 10 वर्षीय पीपीपी मॉडल पर आधारित है. इसकी लागत 10 करोड़ रुपए है. | Read More

08:48 AM, 27 Jan 2026 (IST)

अलंकार अग्निहोत्री को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा ऑफर, कहा– सरकार ने जो पद दिया था, उससे बड़ा पद हम देंगे

गणतंत्र दिवस पर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट ने UGC के कानून और शंकराचार्य के शिष्यों के साथ कथित मारपीट के विरोध में दिया था इस्तीफा | Read More

09:26 AM, 27 Jan 2026 (IST)

मेरठ में एक और हादसा; नाले में गिरे युवक की रात भर खोजबीन, अफसर भी डटे रहे

अपर नगर आयुक्त लवी त्रिपाठी ने कहा कि कुछ लोगों ने सूचना दी कि नाले में युवक गिरा था, तलाश की जा रही है. | Read More

