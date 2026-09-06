UP Floods; चित्रकूट, सीतापुर, कानपुर, उन्नाव, बदायूं, बलिया में बाढ़ जैसे हालात

कानपुर मार्ग पर पांडु नदी ने बदला रूप, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे उपजिलाधिकारी

कानपुर देहात: जिले हो रही मानसून की बारिश और जलभराव ने लोगों को परेशान कर दिया हैं. कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने है. रसूलाबाद से कानपुर नगर की ओर गुजरने वाली पांडु नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है, जिसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों हटने की अपील की है. इसी का जायजा लेने के लिए शनिवार को उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लेकर लोगों से बातचीत की.



बता दें कि कानपुर देहात के बॉर्डर रसूलाबाद से कानपुर नगर की ओर से पांडु नदी गुजरती है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के मानसून के चलते पांडु नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. जबकि कानपुर नगर में पांडु नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है. कई लोगों के बाढ़ के पानी में आशियाने जलमग्न हो गए है. इसको देखते हुए वहा रहने वाले लोग वहां से हटकर सुरक्षित स्थान चले गए है.



उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि नदी का पानी बढ़ने या बाढ़ आने पर ग्रामीणों को पालियां बांस खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए राहत केंद्र में ठहराया जाएगा. प्रशाशन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी इमरजेंसी स्थित में तुरंत अधिकारियों को बताने को कहा है.