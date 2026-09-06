UP Floods; चित्रकूट, सीतापुर, कानपुर, उन्नाव, बदायूं, बलिया में बाढ़ जैसे हालात
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 6, 2026 at 11:41 AM IST|
Updated : September 6, 2026 at 12:40 PM IST
यूपी में हो रही भारी बारिश और नेपाल की नदियों से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. इसके कारण बाढ़ का खतरा गंभीर हो गया है. वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण भी गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा और राप्ती जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं. कई जिले जैसे प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और फर्रुखाबाद की नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच रही हैं, जिससे तटीय व निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है. वहीं, चित्रकूट, सीतापुर, फतेहपुर समेत कई जिलों में तेजी से जलस्तर बढ़ा है.
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फर्रुखाबाद में खतरे के निशान की ओर बढ़ रही गंगा
फर्रुखाबाद में गंगा का जलस्तर रविवार को बढ़कर समुद्र तल से 137.00 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है. गंगा का यह जलस्तर 137.10 मीटर पर दर्ज खतरे के निशान से मात्र 10 सेंटीमीटर नीचे रह गया है. केंद्रीय जल आयोग के मुताबिक नरौरा बांध से गंगा में 96219 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है.
जिला सूचना विभाग कार्यालय से दी गई जानकारी के मुताबिक, रामगंगा का जलस्तर बढ़कर 136.60 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया है. खोह, हरेली, रामनगर से रामगंगा मे 23167 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. इससे इसका जलस्तर और बढ़ेगा. इसकी संभावना जताई जा रही है.
मंत्री दयाशंकर सिंह ने बाढ़ क्षेत्र का किया निरीक्षण
बलिया: उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बलिया में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से निचले इलाकों बाढ़ का निरीक्षण किया. इस दौरान जिला प्रशासन की गंभीर लापरवाही उजागर हुई है. इस निरीक्षण में जिला प्रशासन के अधिकारी, एसडीएम, कोतवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे. इस दौरान बिना बिना लाइफ जैकेट चर्चा का विषय रहा.
कानपुर मार्ग पर पांडु नदी ने बदला रूप, ग्राउंड जीरो पर पहुंचे उपजिलाधिकारी
कानपुर देहात: जिले हो रही मानसून की बारिश और जलभराव ने लोगों को परेशान कर दिया हैं. कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने है. रसूलाबाद से कानपुर नगर की ओर गुजरने वाली पांडु नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है, जिसको लेकर पहले से ही जिला प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों हटने की अपील की है. इसी का जायजा लेने के लिए शनिवार को उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और राजस्व की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लेकर लोगों से बातचीत की.
बता दें कि कानपुर देहात के बॉर्डर रसूलाबाद से कानपुर नगर की ओर से पांडु नदी गुजरती है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के मानसून के चलते पांडु नदी का जलस्तर बढ़ रहा है. जबकि कानपुर नगर में पांडु नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया है. कई लोगों के बाढ़ के पानी में आशियाने जलमग्न हो गए है. इसको देखते हुए वहा रहने वाले लोग वहां से हटकर सुरक्षित स्थान चले गए है.
उप जिलाधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि नदी का पानी बढ़ने या बाढ़ आने पर ग्रामीणों को पालियां बांस खेड़ा के प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए राहत केंद्र में ठहराया जाएगा. प्रशाशन ने ग्रामीणों से सतर्क रहने और किसी भी इमरजेंसी स्थित में तुरंत अधिकारियों को बताने को कहा है.