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यूपी में बाढ़: चित्रकूट, सीतापुर, फतेहपुर समेत कई जिलों में तेजी से बढ़ा जलस्तर, ग्रामीणों का पलायन तेज

यूपी में बाढ़
यूपी में बाढ़ (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 8:25 AM IST

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यूपी में हो रही भारी बारिश और नेपाल की नदियों से पानी छोड़े जाने के कारण उत्तर प्रदेश की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है. इसके कारण बाढ़ का खतरा गंभीर हो गया है.वहीं, पहाड़ी क्षेत्रों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण भी गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा और राप्ती जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं. कई जिले जैसे प्रयागराज,वाराणसी, कानपुर और फर्रुखाबाद की नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच रही हैं, जिससे तटीय व निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है. वहीं, चित्रकूट, सीतापुर, फतेहपुर समेत कई जिलों में तेजी से जलस्तर बढ़ा है.

LIVE FEED

8:15 AM, 3 Sep 2026 (IST)

सीतापुर में पौराणिक चक्रतीर्थ हुआ जलमग्न

सीतापुर में गोमती नदी के जलस्तर में इजाफा होने से यहां के धार्मिक स्थलों में पानी का भरना शुरू हो गया है. मंगलवार को नैमिषारण्य में गोमती नदी का जल स्तर 120.12 मीटर दर्ज किया गया था, जोकि बुधवार को 0.78 मीटर के उछाल के साथ 120.90 मीटर पर पहुंच गया. गोमती नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि का असर तीर्थ नगरी नैमिषारण्य के घाटों और मंदिरों पर देखने को मिल रहा है. गोमती में आए उफान के चलते पौराणिक चक्रतीर्थ और उसका परिसर बारिश के पानी से जलमग्न हो गया.

चक्रतीर्थ की सीढ़ियों के अलावा इसके परिसर में श्रद्धालुओं और पुजारियों के बैठने वाली जगह पर भी करीब एक फीट तक पानी भर गया है. परिसर में पानी भरने से श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना और आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. बारिश के चलते नैमिषारण्य में सामान्य दिनों की अपेक्षा श्रद्धालुओं की संख्या में भी कमी देखी गई.

पौराणिक चक्रतीर्थ हुआ जलमग्न
पौराणिक चक्रतीर्थ हुआ जलमग्न (Photo credit;ETV Bharat)

6:56 AM, 3 Sep 2026 (IST)

बारिश में फतेहपुर बेहाल, 67 मकान क्षतिग्रस्त, तीन की मौत

फतेहपुर में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश और अतिवृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. लगातार बारिश के चलते जिले की तीनों तहसीलों में अब-तक 67 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. जबकि तीन लोगों की जान भी जा चुकी है. सबसे ज्यादा नुकसान खागा तहसील क्षेत्र में हुआ है, जहां 50 मकान क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, बिंदकी तहसील में 15 और सदर तहसील में दो मकानों को नुकसान पहुंचा है.

प्रशासन के अनुसार, प्रशासन और नगर पालिका की टीमों द्वारा जगह-जगह पंप लगाकर पानी निकालने के साथ सफाई का कार्य कराया जा रहा है. बारिश का असर एसडीएम आवास परिसर तक पहुंच गया है, जहां जलभराव के बाद नगर पालिका परिषद की टीमें और वाहन पानी निकालने में जुटे हैं. फतेहपुर एडीएम विनय पाण्डेय ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत और मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है. जिन मामलों की औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं, उनमें शीघ्र कार्रवाई की जा रही है.

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