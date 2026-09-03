यूपी में बाढ़: चित्रकूट, सीतापुर, फतेहपुर समेत कई जिलों में तेजी से बढ़ा जलस्तर, ग्रामीणों का पलायन तेज

बारिश में फतेहपुर बेहाल, 67 मकान क्षतिग्रस्त, तीन की मौत

फतेहपुर में पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही बारिश और अतिवृष्टि ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. लगातार बारिश के चलते जिले की तीनों तहसीलों में अब-तक 67 मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं. जबकि तीन लोगों की जान भी जा चुकी है. सबसे ज्यादा नुकसान खागा तहसील क्षेत्र में हुआ है, जहां 50 मकान क्षतिग्रस्त होने की जानकारी सामने आई है. वहीं, बिंदकी तहसील में 15 और सदर तहसील में दो मकानों को नुकसान पहुंचा है.

प्रशासन के अनुसार, प्रशासन और नगर पालिका की टीमों द्वारा जगह-जगह पंप लगाकर पानी निकालने के साथ सफाई का कार्य कराया जा रहा है. बारिश का असर एसडीएम आवास परिसर तक पहुंच गया है, जहां जलभराव के बाद नगर पालिका परिषद की टीमें और वाहन पानी निकालने में जुटे हैं. फतेहपुर एडीएम विनय पाण्डेय ने बताया कि अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों को नियमानुसार राहत और मुआवजा उपलब्ध कराया जा रहा है. जिन मामलों की औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं, उनमें शीघ्र कार्रवाई की जा रही है.