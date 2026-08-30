यूपी में थम नहीं रही आफत; गंगा-यमुना के बढ़ते जलस्तर से डूबे प्रयागराज और वाराणसी के घाट, तटीय इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी

वाराणसी में चेतावनी बिंदु से एक मीटर नीचे गंगा का जलस्तर

वाराणसी में 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जलस्तर 69.06 मीटर दर्ज किया गया है. फिलहाल चेतावनी बिंदु से 1 मीटर ही नीचे गंगा का जलस्तर है. तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोग जहां सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं तो वहीं गलियों और घाट के छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है.

बता दें कि शनिवार से पानी बढ़ रहा है. वर्तमान में बढ़ाव 6 सेमी है. वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है. वही डेंजर लेवल 71.6 मीटर है अब तक सबसे ज्यादा 73.90 मी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है. हालांकि वर्तमान में जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है. ऐसे में लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है.

धर्म और अध्यात्म नगरी काशी में नेपाल में आए विनाशकारी बाढ़ में दिगवंत आत्मा की शांति और जो लोग अस्वस्थ हैं वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो भारत के जो भी पर्यटक नेपाल में फंसे हुए हैं वह श कुशल भारत वासी करें इसके लिए काशी 11 ब्राह्मणों ने मां काली, बाबा विश्वनाथ मां गंगा और संकट मोचन महाराज से प्रार्थना किया है.

ब्राह्मणों ने अनुष्ठान शुरू करने के साथ ही हाथों में पोस्टर लेकर भगवान से प्रार्थना करते नजर आए इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से भगवान पशुपतिनाथ की नगरी नेपाल के लिए यह शांति प्रार्थना और अनुष्ठान किया जा रहा है.