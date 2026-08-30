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यूपी में थम नहीं रही आफत; गंगा-यमुना के बढ़ते जलस्तर से डूबे प्रयागराज और वाराणसी के घाट, तटीय इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी

यूपी में थम नहीं रही आफत
यूपी में थम नहीं रही आफत (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 3:16 PM IST

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Updated : August 30, 2026 at 4:55 PM IST

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उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश और नेपाल की नदियों का पानी छोड़े जाने से प्रदेश की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है, जिससे बाढ़ का खतरा चरम पर पहुंच गया है. पहाड़ी क्षेत्रों से भी बैराजों से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण गंगा, यमुना, गंडक, घाघरा और राप्ती जैसी प्रमुख नदियां उफान पर हैं. इस बीच प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर और फर्रुखाबाद की नदियां खतरे के निशान से की तरफ बढ़ रही हैं, जिससे तटीय व निचले इलाकों में जलभराव की गंभीर स्थिति पैदा हो गई है.

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4:42 PM, 30 Aug 2026 (IST)

फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण

फर्रुखाबाद जिला में जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर द्वारा आज तहसील अमृतपुर के विकासखण्ड राजेपुर अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा संचालित राहत व बचाव कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया. जिलाधिकारी ने ग्राम अल्हादपुर भटौली, फकरपुर, कोदरी सारंगपुर, करनपुर घाट सहित रामगंगा नदी का निरीक्षण कर बाढ़ की स्थिति एवं प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का जायजा लिया.

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, प्रभावित परिवारों की संख्या, आवागमन, पेयजल, भोजन, स्वास्थ्य सुविधाओं और राहत सामग्री के वितरण के संबंध में जानकारी प्राप्त की.

उन्होंने निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीमें लगातार भ्रमणशील रहकर लोगों की आवश्यकताओं का तत्काल संज्ञान लें. किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें.

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फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण (null)

2:35 PM, 30 Aug 2026 (IST)

वाराणसी में चेतावनी बिंदु से एक मीटर नीचे गंगा का जलस्तर

वाराणसी में 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जलस्तर 69.06 मीटर दर्ज किया गया है. फिलहाल चेतावनी बिंदु से 1 मीटर ही नीचे गंगा का जलस्तर है. तटवर्ती इलाके में रहने वाले लोग जहां सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं तो वहीं गलियों और घाट के छत पर अंतिम संस्कार किया जा रहा है.

बता दें कि शनिवार से पानी बढ़ रहा है. वर्तमान में बढ़ाव 6 सेमी है. वाराणसी में गंगा का चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है. वही डेंजर लेवल 71.6 मीटर है अब तक सबसे ज्यादा 73.90 मी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखने को मिली है. हालांकि वर्तमान में जिस तरीके से गंगा के जलस्तर में वृद्धि हो रही है. ऐसे में लोगों में भय की स्थिति बनी हुई है.

धर्म और अध्यात्म नगरी काशी में नेपाल में आए विनाशकारी बाढ़ में दिगवंत आत्मा की शांति और जो लोग अस्वस्थ हैं वह जल्द से जल्द स्वस्थ हो भारत के जो भी पर्यटक नेपाल में फंसे हुए हैं वह श कुशल भारत वासी करें इसके लिए काशी 11 ब्राह्मणों ने मां काली, बाबा विश्वनाथ मां गंगा और संकट मोचन महाराज से प्रार्थना किया है.

ब्राह्मणों ने अनुष्ठान शुरू करने के साथ ही हाथों में पोस्टर लेकर भगवान से प्रार्थना करते नजर आए इस दौरान उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी से भगवान पशुपतिनाथ की नगरी नेपाल के लिए यह शांति प्रार्थना और अनुष्ठान किया जा रहा है.

वाराणसी में बढ़ा बाढ़ का खतरा
वाराणसी में बढ़ा बाढ़ का खतरा (Photo credit;ETV Bharat)
Last Updated : August 30, 2026 at 4:55 PM IST

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