LIVE : UP ; NEET पेपर लीक विवाद पर अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 3:47 PM IST
अलीगढ़ : दिल्ली के जंतर-मंतर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज और नीट पेपर लीक विवाद के विरोध में गुरुवार को अलीगढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस कार्यकर्ता निर्धारित कार्यक्रम के तहत जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रदर्शन किया. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. प्रदर्शन को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर और आसपास सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि देश के युवाओं को लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं का सामना कर रहा है. उन्होंने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए. समाजसेवी प्रेम शर्मा ने कहा कि दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की घटना को लेकर व्यथित हूं. उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले को लेकर सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. इस दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता आगा यूनुस खान ने कहा कि पेपर लीक मामले में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
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बलरामपुर में अम्बेडकर वाहिनी ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर कार्यवाही की मांग
बलरामपुर : देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन की आंच लगातार बढ़ती जा रही है. लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को बलरामपुर जनपद में अम्बेडकर वाहिनी ने वीर विनय चौराहे पर विरोध-प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की एवं लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की. अंबेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष मनीष चन्द सोनकर की अगुवाई में एक जुलूस निकाला गया जो वीर विनय चौराहे पर पहुंच कर धरना-प्रदर्शन में बदल गया. प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक विवाद में सम्मिलित में अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.