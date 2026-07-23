LIVE : UP ; NEET पेपर लीक विवाद पर अलीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

बलरामपुर में अम्बेडकर वाहिनी ने किया प्रदर्शन, दोषियों पर कार्यवाही की मांग

बलरामपुर : देश की राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे आंदोलन की आंच लगातार बढ़ती जा रही है. लाठीचार्ज के विरोध में गुरुवार को बलरामपुर जनपद में अम्बेडकर वाहिनी ने वीर विनय चौराहे पर विरोध-प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की एवं लाठीचार्ज करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की. अंबेडकर वाहिनी के जिलाध्यक्ष मनीष चन्द सोनकर की अगुवाई में एक जुलूस निकाला गया जो वीर विनय चौराहे पर पहुंच कर धरना-प्रदर्शन में बदल गया. प्रदर्शनकारियों ने नीट पेपर लीक विवाद में सम्मिलित में अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान कर उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.