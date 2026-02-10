ETV Bharat / state

यूपी बजट सत्र; शोक प्रस्ताव में बजे विधायकों के फोन, कार्यवाही कल तक स्थगित, विधान परिषद में केशव प्रसाद और सपा नेताओं में बहस

विधानसभा की कार्यवाही.
विधानसभा की कार्यवाही.
विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को शीतकालीन सत्र के बाद दिवंगत हुए फरीदपुर से विधायक प्रो. श्याम बिहारी और दुद्धि से विधायक विजय सिंह गोंड को शोक संवेदना के दौरान लड़कों का मोबाइल बजने से विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना नाराज हो गए. इस तरह के मामलों में मोबाइल जब्त किया जाए. संबंधित विधायकों को चेतावनी दी गई है. इसके बाद में सदन की कार्रवाई को सुबह 11:00 बुधवार तक के लिए स्थगित की गी. सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11:00 बजे जब शुरू होगी तो उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026 27 के लिए बजट पेश किया जाएगा. वहीं विधान परिषद में सदन नेता केशव प्रसाद मौर्य और सपा नेताओं में बहस हो गई.

LIVE FEED

2:11 PM, 10 Feb 2026 (IST)

विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, सपा का प्रदर्शन

विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद की कार्यवाही में आरक्षण के मुद्दे पर दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई. सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को कई बार दोनों पक्षों को शांत कराना पड़. दूसरे दिन जहां विधानसभा की कार्यवाही जनप्रतिनिधियों के निधन के बाद शोक संदेश के साथ बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, वहीं विधान परिषद की कार्यवाही लगातार जारी रही. राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के प्रस्ताव रखे गए. समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरण पाल कश्यप, डॉ मानसिंह यादव, मोहम्मद जासमीन अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव और शाह आलम की तरफ से कुल 63 संशोधन प्रस्ताव रखे गए. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में जो प्रस्ताव जोड़ने की मांग की गई थी, उन प्रस्तावों को न जोड़ने पर सपा के विधान परिषद सदस्यों ने कहा कि खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है. मंगलवार को 16 अतारांकित प्रश्न विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल किए गए. पांच तारांकित प्रश्न कार्यवाही में शामिल हुए, जिन पर चर्चा हुई. एक अल्पसूचित प्रश्न शामिल किया गया.

विधान परिषद की कार्यवाही.
विधान परिषद की कार्यवाही.

1:42 PM, 10 Feb 2026 (IST)

विधान परिषद में केशव प्रसाद और सपा नेताओं में बहस

आरक्षण के मुद्दे पर विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेताओं में तीखी बहस हो गई, जिसके बाद विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के सभी विधान परिषद सदस्य वेल में आकर बैठ गए. विधान परिषद के सभापति भी इस बात पर नाराज हुए जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि नेता सदन विधान परिषद सदस्यों और सदन को गुमराह कर रहे हैं. नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि आरक्षण में जिसने भी गड़बड़ी की या विज्ञापन में जिसने भी गड़बड़ी की होगी, हम उसे उल्टा लटकाएंगे , कड़ी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से अनुरोध किया है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें. भारी विरोध के बाद विधान परिषद की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित की गई.

1:41 PM, 10 Feb 2026 (IST)

फोन बजने पर नाराज हुए स्पीकर

यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में स्पीकर सतीश महाना दो विधायकों पर भड़क गए. दरअसल, दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देते समय दोनों विधायकों के मोबाइल बजने लगे. स्पीकर ने तत्काल सिक्योरिटी बुलाई. बताया जा रहा कि बीजेपी के फतेहपुर सीकरी विधायक चौधरी बाबूलाल और एक अन्य विधायक के मोबाइल बज रहे थे. सिक्योरिटी से दोनों विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा- दोनों सदस्यों से टेलीफोन ले लो. वो जो पीछे टोपी वाले बैठे हैं. सत्र के दूसरे दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई.
विधानसभा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक विधायकों को श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान को याद किया. नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने भी उनको याद किया.इसके बाद सभी दलों के फ्लोर लीडर्स ने बारी-बारी से श्रद्धांजलि दी. इसके अलावा आराधना मिश्रा मोना, ओमप्रकाश राजभर और अन्य नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की. शीतकालीन सत्र के बाद इन दोनों विधायकों की मृत्यु हुई थी.

विधानसभा की कार्यवाही. (Video Credit; UP Assembly)
