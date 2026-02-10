यूपी बजट सत्र; शोक प्रस्ताव में बजे विधायकों के फोन, कार्यवाही कल तक स्थगित, विधान परिषद में केशव प्रसाद और सपा नेताओं में बहस

विधान परिषद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस, सपा का प्रदर्शन

विधानमंडल के बजट सत्र के दूसरे दिन विधान परिषद की कार्यवाही में आरक्षण के मुद्दे पर दोनों पक्षों में बहसबाजी हुई. सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह को कई बार दोनों पक्षों को शांत कराना पड़. दूसरे दिन जहां विधानसभा की कार्यवाही जनप्रतिनिधियों के निधन के बाद शोक संदेश के साथ बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई, वहीं विधान परिषद की कार्यवाही लगातार जारी रही. राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन के प्रस्ताव रखे गए. समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य नेता विरोधी दल लाल बिहारी यादव, राजेंद्र चौधरी, बलराम यादव, आशुतोष सिन्हा, किरण पाल कश्यप, डॉ मानसिंह यादव, मोहम्मद जासमीन अंसारी, शाहनवाज खान, मुकुल यादव और शाह आलम की तरफ से कुल 63 संशोधन प्रस्ताव रखे गए. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव में जो प्रस्ताव जोड़ने की मांग की गई थी, उन प्रस्तावों को न जोड़ने पर सपा के विधान परिषद सदस्यों ने कहा कि खेद है कि राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया है. मंगलवार को 16 अतारांकित प्रश्न विधान परिषद की कार्यवाही में शामिल किए गए. पांच तारांकित प्रश्न कार्यवाही में शामिल हुए, जिन पर चर्चा हुई. एक अल्पसूचित प्रश्न शामिल किया गया.