यूपी के नए BJP चीफ पंकज चौधरी की ताजपोशी; सीएम योगी बोले- 11 वर्ष में भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला

सीएम बोले- युवा वोटरों की संख्या में 4 करोड़ की गैपिंग, निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया समय, इसका बेहतर उपयोग हो

सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है. ये समय सूची के शुद्धिकरण और लोकतंत्र के पवित्रीकरण का समय है. 25 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में 64 से 65 फीसदी लोग होने चाहिए. 18 वर्ष के युवाओं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए. 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का नाम अगर मतदाता सूची में होना चाहिए तो वह 16 करोड़, लेकिन अभी तक 12 करोड़ नाम आए हैं. चार करोड़ का गैप है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 4 करोड़ की गैपिंग है उसमें 85 से 90% आपका ही मतदाता है. निर्वाचन आयोग ने 14 दिन का समय बढ़ाया है इस समय का बेहतर उपयोग किया जाए. चुनाव का परिणाम विधानसभा और लोकसभा में आता है लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ में, इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत. जो भी लड़ाई बूथ पर होती है वही सबसे मजबूत होती है, इसलिए बूथ बहुत मजबूत होना चाहिए.