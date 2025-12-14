यूपी के नए BJP चीफ पंकज चौधरी की ताजपोशी; सीएम योगी बोले- 11 वर्ष में भारत के प्रति दुनिया का नजरिया बदला
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 14, 2025 at 1:54 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 3:20 PM IST
लखनऊ : यूपी भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की आज ताजपोशी की गई. उन्हें जीत का प्रमाण पत्र भी सौंपा गया. राष्ट्रीय महामंत्री विनोद तावड़े, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सीएम योगी आदित्यनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय आदि मौजूद रहे. शनिवार को ही यूपी बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया था. इसके बाद रविवार को इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी गई. शहर के आशियाना में स्थित राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हो रहा है. लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए ईटीवी भारत के साथ.
LIVE FEED
सीएम योगी बोले- बूथ लेवल के कार्यकर्ता मतदाता सूची की जांच करें
सीएम योगी ने कहा कि अब मतदाता सूची मिलने लगी है. बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को चाहिए कि वह मतदाता सूची की जांच करें और उसे दुरुस्त कराएं जो भी छूटा हो उसे मतदाता सूची में जुड़वाएं. बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और बाबा की उम्र 40 साल तो बताइए भला 10 साल में कहां बच्चा पैदा होता है? तो मैंने सोचा यह तो कई पीढ़ियां देख चुके हैं. ये नाम फर्जी हैं. इस तरफ हमें विशेष तौर पर ध्यान देना होगा. फर्जी नाम पर हर बूथ से आपत्ति दर्ज कराएं. मुख्यमंत्री ने कहा कि है मतदाता सूची दुरुस्त कर लें तो समझिए हमने तीन चौथाई जीत हासिल कर ली है. बस एक चौथाई के लिए चुनाव लड़ना होगा. मैं विश्वास दिलाता हूं कि चुनाव परिणाम आएंगे तो तीन चौथाई सीटें हमारे हिस्से में आएंगी. सरकार निश्चित तौर पर हमारी बनेगी.
सीएम बोले- युवा वोटरों की संख्या में 4 करोड़ की गैपिंग, निर्वाचन आयोग ने बढ़ाया समय, इसका बेहतर उपयोग हो
सीएम योगी ने कहा कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है. ये समय सूची के शुद्धिकरण और लोकतंत्र के पवित्रीकरण का समय है. 25 करोड़ वाले उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची में 64 से 65 फीसदी लोग होने चाहिए. 18 वर्ष के युवाओं का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए. 18 वर्ष से ऊपर के लोगों का नाम अगर मतदाता सूची में होना चाहिए तो वह 16 करोड़, लेकिन अभी तक 12 करोड़ नाम आए हैं. चार करोड़ का गैप है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो 4 करोड़ की गैपिंग है उसमें 85 से 90% आपका ही मतदाता है. निर्वाचन आयोग ने 14 दिन का समय बढ़ाया है इस समय का बेहतर उपयोग किया जाए. चुनाव का परिणाम विधानसभा और लोकसभा में आता है लेकिन चुनाव लड़ा जाता है बूथ में, इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा बूथ सबसे मजबूत. जो भी लड़ाई बूथ पर होती है वही सबसे मजबूत होती है, इसलिए बूथ बहुत मजबूत होना चाहिए.
सीएम योगी बोले- पहले की सरकार अंधेरे में रहने की अभ्यस्त थी, अब 24 घंटे मिल रही बिजली
सीएम योगी ने कहा कि साल 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं थी. जो सरकार थी वह अंधेरे में रहने की अभ्यस्त थी, क्योंकि डकैती तो अंधेरे में ही हो सकती थी. हम लोग 2017 में सरकार में आए तब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ही थे. उन्होंने कहा कितनी बिजली मिलती है, हमने कहा कि तीन से चार महीने. उन्होंने कहा हम 24 घंटे बिजली देना चाहते हैं. जब अप्रैल 2017 में पहली बार पीयूष गोयल आए थे फिर उन्होंने रोस्टर तय किया और फिर वही रोस्टर आज तक उत्तर प्रदेश में लागू है. सभी जगह भरपूर बिजली मिल रही है.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले- अयोध्या में दुनिया का सबसे भव्य मंदिर, पीएम मोदी ने फहराई धर्म ध्वजा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि क्या 2017 से पहले कोई सोचता था कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनेगा. अयोध्या सुंदर नगरी बनेगी. आज कोई राम भक्त पर अंगुली नहीं उठा सकता है. 2017 के पहले जब भी भाजपा का कार्यकर्ता कहता था रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे तो लोग कहते थे यह ऐसे ही नारा देते हैं, लेकिन आज कोई इस पर प्रश्न उठा सकता है क्या?. आज वहां पर दुनिया का सबसे भव्य मंदिर बन गया है. पहली बार हुआ है कि अयोध्या में स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए. भव्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम भी किया और 500 वर्षों के बाद भगवान राम को भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम किया. 25 नवंबर को रामलला के भव्य मंदिर में धर्मध्वजा फहराने का काम भी पीएम ने किया.
सीएम योगी बोले- साढ़े आठ सालों में पौने नौ लाख युवाओं को बिना भेदभाव के मिली सरकारी नौकरी
सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक परिश्रम से ही यह संभव हो पा रहा है. पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उबर चुका है. आज उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त है. अपराध मुक्त है. टूरिज्म, इनवेस्टमेंट यूपी को देश के बेहतरीन राज्यों में खड़ा करता है. साढ़े आठ सालों में पौने नौ लाख युवाओं को बिना भेदभाव के सरकारी नौकरी दी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि वे देश में कहीं या विश्व के किसी भी देश में मैंने जब भी उनसे उत्तर प्रदेश को लेकर किसी भी योजना पर बात की, उन्होंने तत्काल हरी झंडी दी.
सीएम योगी ने कहा- भारत बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ रहा, यूपी दंगा मुक्त है
सीएम योगी ने सियावर रामचंद्र भगवान की जय. भारत माता की जय, वंदे मातरम के साथ अपने संबोधन की शुरुआत की. सीएम योगी ने नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बधाई दी. कहा कि चुनाव प्रक्रिया को निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी पीयूष गोयल व संगठन के राष्ट्रीय अधिकारी डॉ. के लक्ष्मण को मैं धन्यवाद देता हूं. उत्तर प्रदेश सरकार और यहां का संगठन साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे. सीएम योगी ने पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल की भी प्रशंसा की. कहा कि 11 वर्ष पहले देश भारत को कमतर आंकते थे. आज उन्हें भारत के अंदर विश्व नेतृत्व नजर आता है. आज उन्हें भारत में गौरव की अनुभूति होती है. आज भारत वैश्विक संतुलन का कार्य कर रहा है. बिना रुके बिना झुके अपनी यात्रा को आगे बढ़ने का कार्य कर रहा है.
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले- पीएम मोदी ने देश की तस्वीर बदल दी, भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मौजूदा समय में हिंदुस्तानियों को जो इज्जत मिलती है वह साल 2014 से पहले कभी नहीं मिलती थी. 80 करोड़ से अधिक लोगों को अनाज मिला. 2014 से पहले देश की हालत खस्ता थी. हर रोज कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता था, लेकिन जब से 2014 में देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब से तस्वीर ही बदल गई है. लोगों की सोच बदल गई है. उत्तर प्रदेश ने उन्हें सांसद तो बनाया ही प्रधानमंत्री भी बनाया है. आज भारत तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है. इसमें उत्तर प्रदेश का नाम प्रधानमंत्री के साथ जुड़ा है. भारत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- इस बार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष काफी अनुभवी
कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वह सबसे ज्यादा अनुभवी हैं. सात बार के सांसद हैं. केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं. मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं. डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की. कहा कि उनके नेतृत्व में हम 2017 से सफल सरकार चला रहे हैं. अभी तक के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में हमने यूपी में जीत हासिल की है. पंकज का मतलब कमल होता है. वह कमल की तरह खिले हुए हैं. उनके अध्यक्ष बनने पर मैं उनका स्वागत करता हूं. पंकज के नेतृत्व में कमल खिलता रहेगा. अब 2027 में विधानसभा चुनाव है. हम समाजवादी पार्टी की धज्जियां उड़ा देंगे, यह शपथ लेकर हम यहां से जाएंगे. बिहार का चुनाव प्रचंड बहुमत से जीता है. उत्तर प्रदेश का तो चुनाव 2027 में है. उससे पहले पश्चिम बंगाल का चुनाव है. हमें वहां प्रचंड बहुमत से जीतना है.
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से गूफ्तगू
भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचन अधिकारी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस बार 2 लाख 60 हजार प्राथमिक सदस्य बनाए गए हैं. पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी को जीत का प्रमाण पत्र दिया. सभी ने बुके देकर पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में स्वागत किया. पहले मुख्यमंत्री के बगल की सीट पर भूपेंद्र चौधरी बैठे थे, लेकिन जैसे ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की, वैसे ही उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बगल की सीट पर बैठे पंकज चौधरी मुख्यमंत्री के बगल की सीट पर बैठे. जबकि भूपेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम केशव के बगल वाली सीट पर बैठ गए. पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने काफी देर तक उनसे गूफ्तगू की.