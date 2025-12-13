ETV Bharat / state

कौन होगा यूपी BJP का प्रदेश अध्यक्ष? नामांकन प्रक्रिया के लिए पहुंचने लगे दिग्गज, इन नामों की चर्चा

यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज.
यूपी बीजेपी अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन आज. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 12:16 PM IST

|

Updated : December 13, 2025 at 1:24 PM IST

Choose ETV Bharat

भाजपा में यूपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा इसका पता रविवार को चल जाएगा. इससे पहले शनिवार को नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई. नामांकन के लिए दावेदार लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पहुंचने लगे हैं. अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अधिकारी पूर्व सांसद डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय भाजपा प्रदेश मुख्यालय पहुंच चुके हैं. भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बड़े नेताओं का भी पहुंचना शुरू हो गया है. अध्यक्ष पद के चुनाव में 464 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. शुक्रवार को मतदाता सूची जारी कर दी गई थी. इनमें 5 सांसद, 26 एमएलए, आठ एमएलसी व 425 प्रांतीय परिषद के सदस्य व जिला अध्यक्ष शामिल हैं.

LIVE FEED

12:23 PM, 13 Dec 2025 (IST)

प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन-कौन

प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कई नाम पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट में हैं. इनमें सबसे आगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम है. पिछड़ा वर्ग के पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्तिमंत्री स्वतंत्र देव सिंह, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, मंत्री धर्मपाल सिंह, बीएल वर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजन ज्योति भी इस रेस में शामिल हैं. ब्राह्मण चेहरे के तौर पर विजय बहादुर पाठक, दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी का नाम भी चल रहा है. हालांकि पंकज चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल होने की अधिक कयास लगाए जा रहे हैं.

भूपेंद्र सिंह चौधरी और केशव मौर्य ने मीडिया से की बात. (Video Credit; ETV Bharat)

12:22 PM, 13 Dec 2025 (IST)

नया प्रदेश अध्यक्ष सभी समीकरणों को साधेगा: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव अधिकारी डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय ने मीडिया के सवालों का जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि जो भी अध्यक्ष होगा वह पूरे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगा और सभी समीकरणों को साधेगा. उन्होंने कहा कि सारी तस्वीर बहुत जल्द ही साफ हो जाएगी.

महेंद्र नाथ पांडेय बोले- बहुत जल्द साफ हो जाएगी तस्वीर.
महेंद्र नाथ पांडेय बोले- बहुत जल्द साफ हो जाएगी तस्वीर. (Photo Credit; ETV Bharat)

12:20 PM, 13 Dec 2025 (IST)

प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे बोले, चुनाव एक उत्सव

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने बताया कि निश्चित तौर पर यह एक उत्सव का माहौल है. जो भी अध्यक्ष बनेगा वह पार्टी को आगे ले जाएगा. पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेई ने बताया कि लंबे समय से इस तरह की निर्वाचन प्रक्रिया नहीं हुई थी. जो भी अध्यक्ष बनेगा वह पार्टी को 2027 में बड़ी जीत की ओर ले जाएगा.

12:17 PM, 13 Dec 2025 (IST)

सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय

फतेहपुर से पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति जो अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार हैं, वह भी कार्यालय पहुंच गई हैं. उनके अलावा मंत्री दारा सिंह चौहान भी बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं. बड़े नेताओं का पार्टी कार्यालय में आना जारी है. माना जा रहा है कि दोपहर 12 से एक बजे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पहुंचेंगे.

Last Updated : December 13, 2025 at 1:24 PM IST

TAGGED:

UP BJP STATE PRESIDENT
PANKAJ CHAUDHARY
WHO WILL BE UP BJP STATE PRESIDENT
CM YOGI ADITYANATH
UP BJP ELECTION LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.