कौन होगा यूपी BJP का प्रदेश अध्यक्ष? नामांकन प्रक्रिया के लिए पहुंचने लगे दिग्गज, इन नामों की चर्चा

प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में कौन-कौन

प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर कई नाम पिछले कुछ दिनों से लाइमलाइट में हैं. इनमें सबसे आगे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का नाम है. पिछड़ा वर्ग के पंकज चौधरी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं. इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और जल शक्तिमंत्री स्वतंत्र देव सिंह, एमएलसी विद्यासागर सोनकर, मंत्री धर्मपाल सिंह, बीएल वर्मा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और साध्वी निरंजन ज्योति भी इस रेस में शामिल हैं. ब्राह्मण चेहरे के तौर पर विजय बहादुर पाठक, दिनेश शर्मा और हरीश द्विवेदी का नाम भी चल रहा है. हालांकि पंकज चौधरी का नाम प्रदेश अध्यक्ष के लिए फाइनल होने की अधिक कयास लगाए जा रहे हैं.