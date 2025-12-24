ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र; प्रश्न काल में अंतिम दिन बिजली मुद्दे पर तीखी बहस

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र
यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र (प्रतीकात्मक तस्वीर)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 12:34 PM IST

Updated : December 24, 2025 at 12:51 PM IST

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान बिजली उत्पादन, वितरण और खरीद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई. समाजवादी पार्टी की विधायक रागिनी सोनकर ने राज्य में बिजली की असमानता पर बड़ा सवाल उठाया. समाजवादी पार्टी के महंगी बिजली अदानी से खरीदने के आरोप को लेकर ऊर्जा मंत्री ने जवाब दिया कि हम जिस रेट पर बिजली खरीद रहे हैं उसे रेट से ₹1 प्रति यूनिट ज्यादा 10 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में बिजली खरीदी गई थी. स्मार्ट मीटर पर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी के आरोपों को करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर का अपग्रेड वर्जन है एक स्मार्टफोन की तरह और वह बेहतर काम कर रहा है कहीं से कोई भी शिकायत नहीं है बराबर बिजली का उतना ही खर्च होता है जितना जनरल मीटर में किया जाता है.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले- सपा सरकार ने साल 2014 में महंगी बिजली खरीदी थी

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सपा विधायक रागिनी सोनकर के सवालों के जवाब दिए. कहा कि विधायक की शिकायतें सही नहीं हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार ने 10 साल पहले (2014 में) केएसके लिमिटेड से 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी थी, वह इससे ज्यादा महंगी थी. मंत्री ने उपलब्धियां गिनाईं. कहा कि 2.50 लाख गांव-मजरों में बिजली पहुंचाई गई. साल 1947 से 2017 तक कुल बिजली उत्पादन करीब 6 हजार मेगावाट से ज्यादा नहीं था. यह अब 11 हजार मेगावाट से अधिक हो गया है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी हस्तक्षेप किया. ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली आपूर्ति देने की मांग की. उन्होंने ऊर्जा मंत्री से इस पर घोषणा करने को कहा.

स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर एके शर्मा ने कहा कि यह एक अच्छा उपकरण है. इससे शिकायतों का समाधान हो रहा है. रेगुलर मीटर वाले उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा. दोनों तरह के मीटर समान रूप से काम कर रहे हैं. इस बहस से सदन में काफी हलचल रही, लेकिन अंत में कार्यवाही शांतिपूर्वक चली.

सपा विधायक डॉ. रागिनी सोनकर ने पूछा- ग्रामीण इलाकों में 12 घंटे की बिजली कटौती, अफसरों पर क्या कार्रवाई हुई?

प्रश्न काल के पहले प्रश्न में मछली शहर से समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 12 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है. जिससे लोगों को परेशान होना पड़ रहा है. उन्होंने पूछा कि अगर ऐसा है तो संबंधित अधिकारियों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है?. डॉ. रागिनी सोनकर ने अडानी पावर से बिजली खरीद पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि वर्तमान में 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से अडानी से बिजली खरीदी जा रही है और यह अनुबंध अगले 25 सालों के लिए है. उन्होंने बिजली महंगी होने का आरोप लगाया.

