यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र; प्रश्न काल में अंतिम दिन बिजली मुद्दे पर तीखी बहस

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा बोले- सपा सरकार ने साल 2014 में महंगी बिजली खरीदी थी

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सपा विधायक रागिनी सोनकर के सवालों के जवाब दिए. कहा कि विधायक की शिकायतें सही नहीं हैं. समाजवादी पार्टी की सरकार ने 10 साल पहले (2014 में) केएसके लिमिटेड से 6.25 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदी थी, वह इससे ज्यादा महंगी थी. मंत्री ने उपलब्धियां गिनाईं. कहा कि 2.50 लाख गांव-मजरों में बिजली पहुंचाई गई. साल 1947 से 2017 तक कुल बिजली उत्पादन करीब 6 हजार मेगावाट से ज्यादा नहीं था. यह अब 11 हजार मेगावाट से अधिक हो गया है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी हस्तक्षेप किया. ग्रामीण क्षेत्रों में 20 घंटे बिजली आपूर्ति देने की मांग की. उन्होंने ऊर्जा मंत्री से इस पर घोषणा करने को कहा.

स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर एके शर्मा ने कहा कि यह एक अच्छा उपकरण है. इससे शिकायतों का समाधान हो रहा है. रेगुलर मीटर वाले उपभोक्ताओं से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा. दोनों तरह के मीटर समान रूप से काम कर रहे हैं. इस बहस से सदन में काफी हलचल रही, लेकिन अंत में कार्यवाही शांतिपूर्वक चली.