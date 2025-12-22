यूपी विधानसभा LIVE; कोडीन कफ सिरप मामले पर सीएम योगी बोले- बुलडोजर भी चलेगा, बस उस वक्त चिल्लाना मत

सीएम योगी बोले, बुलडोजर भी चलेगी लेकिन उस वक्त चिल्लाना मत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी है. लगातार कफ सिरप मामले में कार्रवाई की जा रही है. सिरप का यूपी में प्रोडक्शन नहीं किया जाता. यहां केवल डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं. मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रोडक्शन किया जाता है. सरकार ने 79 मुकदमे दर्ज किए हैं. 225 अभियुक्तों को नामजद किया है. 78 लोग गिरफ्तार हुए. 136 छापेमारी की गई हैं. अगर आप गहराई में जाएंगे तो घूम फिर कर वही मामला है. समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ही सामने आएगा. लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से ऐसे एक मामले में भुगतान किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और जीता है. कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा. समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा. बस सपाइयों से अनुरोध है कि उस वक्त चिल्लाना मत.