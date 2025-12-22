यूपी विधानसभा LIVE; कोडीन कफ सिरप मामले पर सीएम योगी बोले- बुलडोजर भी चलेगा, बस उस वक्त चिल्लाना मत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 22, 2025 at 10:33 AM IST|
Updated : December 22, 2025 at 12:34 PM IST
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट कर दिया. वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 24,496 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर विशेष जोर दिया गया है. इसके अलावा कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर समाजवादी पार्टी ने सदन के अंदर और बाहर हंगामा किया. विधानसभा सत्र की ताजा अपडेट के लिए ETV Bharat के साथ बने रहिए.
LIVE FEED
कोडीन युक्त कफ सिरप के मुद्दे पर विपक्ष का वॉकआउट
कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया. विपक्ष ने आरोप लगाया कि कोडीन कफ सिरप से प्रदेश में कई मौते हुई हैं. वहीं, सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि प्रदेश में कोडीन कफ सिरप से मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है.
सीएम योगी बोले, बुलडोजर भी चलेगी लेकिन उस वक्त चिल्लाना मत
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थिति चोर की दाढ़ी में तिनका जैसी है. लगातार कफ सिरप मामले में कार्रवाई की जा रही है. सिरप का यूपी में प्रोडक्शन नहीं किया जाता. यहां केवल डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हैं. मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रोडक्शन किया जाता है. सरकार ने 79 मुकदमे दर्ज किए हैं. 225 अभियुक्तों को नामजद किया है. 78 लोग गिरफ्तार हुए. 136 छापेमारी की गई हैं. अगर आप गहराई में जाएंगे तो घूम फिर कर वही मामला है. समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति ही सामने आएगा. लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से ऐसे एक मामले में भुगतान किया गया. उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और जीता है. कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा. समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा. बस सपाइयों से अनुरोध है कि उस वक्त चिल्लाना मत.
कोडीन कफ सिरप मामले के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं?
समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर सवाल उठाया. सरकार पर आरोप लगाया की जबरदस्त बारामदगी के बावजूद इस संबंध में बड़े लोगों पर कारवाई सरकार नहीं कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्षेत्र बनारस से शुभम जायसवाल नाम का व्यक्ति फरार है, जिसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. यह बहुत गंभीर विषय है. इस मामले में जिन पर भी मुकदमा हुआ है बहुत मामूली धाराओं में किया गया है. ऐसे लोगों के खिलाफ बुलडोजर कीकार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है.
कोडीन कफ सिरप मामले पर चर्चा की मांग को लेकर सदन में सपा विधायकों का हंगामा
समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोडीन कफ सिरप मामले पर चर्चा की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. वेल के सामने पहुंचकर सपा विधायकों ने नारेबाजी की.
योगी सरकार कोडीन माफिया को बचा रही: सपा विधायक संग्राम सिंह
सपा विधायक संग्राम सिंह ने कहा, कोडीन माफिया को सरकार बचा रही है. सरकार का पूरा संरक्षण कोडीन माफिया के साथ है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कह चुके हैं कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की जाए. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई. इससे स्पष्ट है कि सरकार कोडीन माफिया के साथ है.
वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं: सपा विधायक जाहिद बेग
समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में कोडीन सिरप मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया. सपा विधायक जाहिद बेग ने कहा, वंदे मातरम का कोई विरोध नहीं है. आजादी की लड़ाई में भाजपा के लोग बहुत साथ नहीं थे. ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही सब हैं.
चित्रकूट ट्रेजरी घोटाले का मुद्दा सदन से सड़क तक उठाएंगे: अनिल प्रधान
सपा विधायक अनिल प्रधान ने कहा, "चित्रकूट में एक ट्रेजरी घोटाला हुआ। लगातार 6-7 साल घोटाला चलता रहा. मृत पेंशन धारकों के खाते से पैसा लगातार निकाला गया. अधिकारियों को बचाने के लिए सरकार के संरक्षण में जिला स्तर पर SIT बनाकर इस मामले को दबाने का काम किया गया. हम इस मुद्दे को सदन से सड़क तक उठाने का काम करेंगे.
अनुपूरक बजट के मकसद पर चर्चा होगी: माता प्रसाद पांडेय
सदन पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडेय ने कहा कि अनुपूरक बजट लाने का सरकार के पास अधिकार है. संविधान में सप्लीमेंट्री ग्रांट लाने की व्यवस्था है. चर्चा इस बात पर होगी कि ये सप्लीमेंट्री ग्रांट किस मकसद से मांगी जा रही है.
विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर सदन में शोक
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन की कार्यवाही विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक जताते हुए शुरू की. विधायक सुधाकर सिंह 20 नवंबर को हुआ था. सीएम योगी के बाद सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं ने अपने शोक संदेश पढ़े और श्रद्धांजलि दी.
30 हजार करोड़ के बजट का अनुमान
अनुपूरक बजट का आकार लगभग 30 हजार करोड़ रुपये रहने का अनुमान है. पिछले साल सरकार ने दिसंबर में 17,865 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. इस बजट के पास होने से विकास योजनाओं की गति तेज होने का अनुमान है.