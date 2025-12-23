ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र LIVE; सपा विधायक ने जिन्ना को साहब बोला, कांग्रेस विधायक बोलीं, 10 BLO की हुई मौत, परिवारों को मिले मुआवजा

यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन.
यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 23, 2025 at 11:45 AM IST

Updated : December 23, 2025 at 2:06 PM IST

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज यानी मंगलवार को तीसरा दिन है. सरकार की ओर से वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सदन में सोमवार को 24, 496 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया था. अब आज इस अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी. सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा में शामिल होंगे. समाजवादी पार्टी के विधायक आज भी सदन में हंगामा कर सकते हैं.

2:04 PM, 23 Dec 2025 (IST)

सपा विधायक ने जिन्ना को साहब बोला

समाजवादी पार्टी के बिजनौर नगीना से विधायक मनोज कुमार पारस ने सदन में मोहम्मद अली जिन्ना को साहब कहकर संबोधित किया. उन्होंने कहा कि SIR के जरिए मुसलमानों की NRC कराई जा रही है. मुसलमान दिन में 5 बार इस देश की मिट्टी का सजदा करते हैं. कौन हिन्दू करता है? यह बताया जाए.

2:01 PM, 23 Dec 2025 (IST)

सदन में SIR पर चर्चा शुरू, कांग्रेस विधायक ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि दबाव के चलते 10 BLO की मौत हुई है. समय कम देने के चलते ऐसा हुआ. आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी. उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी गई. अधिकारियों के अमानवीय दबाव के चलते इन बीएलओ की मौत हुई है. BLO पर अप्रत्याशित बोझ डाला गया था. पहले टीचर और लेखपाल अपना काम करते और इसके बाद घर-घर जाकर सर्वे करते. फिर रात में डाटा अपलोड करने की दिक्कतों का सामना करते. आराधना मिश्रा मोना का आरोप है कि 10 BLO की मौत यूपी में हुई है. सरकार ने अब तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है. आयोग भी शांत है. मोना मिश्रा ने मांग कि है कि ऐसे परिवारों को 50 लाख का मुआवजा दें और आश्रितों को समकक्ष नौकरी भी दी जाए.

11:48 AM, 23 Dec 2025 (IST)

आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे 13 विधेयक

  • उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (पंचम संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश पेंशन की हकदारी तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश गन्ना उपकर (निरसन) विधेयक, 2025
  • किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2025
  • उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025
UP VIDHANSABHA SATRA 2025
UP SUPPLEMENTARY BUDGET 2025
SP MLA CREATE RUCKUS
UP POLITICS
UP ASSEMBLY WINTER SESSION

