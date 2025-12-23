यूपी विधानसभा शीतकालीन सत्र LIVE; सपा विधायक ने जिन्ना को साहब बोला, कांग्रेस विधायक बोलीं, 10 BLO की हुई मौत, परिवारों को मिले मुआवजा

सदन में SIR पर चर्चा शुरू, कांग्रेस विधायक ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि दबाव के चलते 10 BLO की मौत हुई है. समय कम देने के चलते ऐसा हुआ. आखिर इतनी जल्दी किस बात की थी. उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी गई. अधिकारियों के अमानवीय दबाव के चलते इन बीएलओ की मौत हुई है. BLO पर अप्रत्याशित बोझ डाला गया था. पहले टीचर और लेखपाल अपना काम करते और इसके बाद घर-घर जाकर सर्वे करते. फिर रात में डाटा अपलोड करने की दिक्कतों का सामना करते. आराधना मिश्रा मोना का आरोप है कि 10 BLO की मौत यूपी में हुई है. सरकार ने अब तक इस मामले का संज्ञान नहीं लिया है. आयोग भी शांत है. मोना मिश्रा ने मांग कि है कि ऐसे परिवारों को 50 लाख का मुआवजा दें और आश्रितों को समकक्ष नौकरी भी दी जाए.