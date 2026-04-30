ETV Bharat / state

यूपी विधानसभा का विशेष सत्र थोड़ी देर में होगा शुरू, निंदा प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार

up assembly special session LIVE yogi government condemnation motion nari vandan amendment act sp akhilesh yadav
यूपी विधानसभा का विशेष सत्र. (etv bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 10:13 AM IST

|

Updated : April 30, 2026 at 10:40 AM IST

Choose ETV Bharat

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है. यह सत्र नारी वंदन संशोधन अधिनियम के न पास किए जाने और विपक्ष की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है. यह सत्र 11 बजे से शुरू होगा. सत्र में भाग लेने के लिए सपा समेत सभी दलों के जनप्रतिनिधि विधानसभा पहुंचने लगे हैं. इस दौरान सपाइयों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जताई है.

LIVE FEED

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है. यह सत्र नारी वंदन संशोधन अधिनियम के न पास किए जाने और विपक्ष की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है. यह सत्र 11 बजे से शुरू होगा. सत्र में भाग लेने के लिए सपा समेत सभी दलों के जनप्रतिनिधि विधानसभा पहुंचने लगे हैं. इस दौरान सपाइयों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जताई है.

10:33 AM, 30 Apr 2026 (IST)

सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सपा की महिला नेताओं ने की नारेबाजी

विधासनभा के विशेष सत्र से पहले सीएम योगी प्रेस वार्ता करने पहुंचे हैं. इस दौरान सपा की महिला पदाधिकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी. सीएम योगी ने निंदा प्रस्ताव को लेकर कई बातें रखी.

सीएम योगी ने की प्रेस वार्ता. (etv bharat)

10:14 AM, 30 Apr 2026 (IST)

नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय बोले, निंदा प्रस्ताव का करेंगे विरोध

विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि हम इस निंदा प्रस्ताव का यहां विरोध करेंगे और सदन में जो भी चर्चा होगी उसका जवाब देंगे. भारतीय जनता पार्टी खुद महिला विरोधी है.

up assembly special session LIVE yogi government condemnation motion nari vandan amendment act sp akhilesh yadav
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय. (etv bharat)
Last Updated : April 30, 2026 at 10:40 AM IST

TAGGED:

UP ASSEMBLY
UP ASSEMBLY SESSION
YOGI GOVERNMENT
SP NEWS
UP ASSEMBLY SPECIAL SESSION LIVE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.