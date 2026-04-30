यूपी विधानसभा का विशेष सत्र थोड़ी देर में होगा शुरू, निंदा प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 10:13 AM IST|
Updated : April 30, 2026 at 10:40 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है. यह सत्र नारी वंदन संशोधन अधिनियम के न पास किए जाने और विपक्ष की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है. यह सत्र 11 बजे से शुरू होगा. सत्र में भाग लेने के लिए सपा समेत सभी दलों के जनप्रतिनिधि विधानसभा पहुंचने लगे हैं. इस दौरान सपाइयों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जताई है.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है. यह सत्र नारी वंदन संशोधन अधिनियम के न पास किए जाने और विपक्ष की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है. यह सत्र 11 बजे से शुरू होगा. सत्र में भाग लेने के लिए सपा समेत सभी दलों के जनप्रतिनिधि विधानसभा पहुंचने लगे हैं. इस दौरान सपाइयों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जताई है.
सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सपा की महिला नेताओं ने की नारेबाजी
विधासनभा के विशेष सत्र से पहले सीएम योगी प्रेस वार्ता करने पहुंचे हैं. इस दौरान सपा की महिला पदाधिकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी. सीएम योगी ने निंदा प्रस्ताव को लेकर कई बातें रखी.
नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय बोले, निंदा प्रस्ताव का करेंगे विरोध
विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मीडिया से बातचीत की. उन्होंने कहा कि हम इस निंदा प्रस्ताव का यहां विरोध करेंगे और सदन में जो भी चर्चा होगी उसका जवाब देंगे. भारतीय जनता पार्टी खुद महिला विरोधी है.