यूपी विधानसभा का विशेष सत्र थोड़ी देर में होगा शुरू, निंदा प्रस्ताव लाएगी योगी सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र आज बुलाया गया है. यह सत्र नारी वंदन संशोधन अधिनियम के न पास किए जाने और विपक्ष की नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है. यह सत्र 11 बजे से शुरू होगा. सत्र में भाग लेने के लिए सपा समेत सभी दलों के जनप्रतिनिधि विधानसभा पहुंचने लगे हैं. इस दौरान सपाइयों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी जताई है.