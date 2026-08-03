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यूपी विधानसभा मानसून सत्र; सरकार को घेरने के मूड में विपक्ष, चंदा चोरी से लेकर पेपर लीक तक कई मुद्दों पर होंगे सवाल

यूपी विधानसभा मानसून सत्र 2026.
यूपी विधानसभा मानसून सत्र 2026. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 11:12 AM IST

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Updated : August 3, 2026 at 11:22 AM IST

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लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है. चार दिनों तक चलने वाले इस सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक के पूरे आसार हैं. सरकार जहां अनुपूरक बजट और विधायी कार्यों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. वहीं समाजवादी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि वह सरकार को चंदा चोरी, पेपर लीक समेत कई मुद्दों पर घेरेगी.

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11:21 AM, 3 Aug 2026 (IST)

बसपा सुप्रीमो ने साधा सरकार पर निशाना, लोकतंत्र, अफसरशाही, विधायिका के लिए कही ऐसी बात

लखनऊ : मानसून सत्र में सरकार की तरफ से सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा. विपक्षी दल लगातार सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर हमला करने के लिए तैयार हैं. विधानसभा में विपक्ष का विरोध होना तय है. वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

मायावती ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि उत्तर प्रदेश विधानमण्डल का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक़ कुल मिलाकर चार कार्य दिवस वाले इस सत्र में अगले दिन चार अगस्त को सरकारी ख़र्चे सम्बंधी अनुपूरक बजट राज्य सरकार विधानसभा में पेश करेगी. हालांकि यह सत्र अति-अल्पकालीन है, फिर भी लोगों की यही अपेक्षा है कि यूपी विधानमण्डल का यह सत्र संसद के वर्तमान सत्र की तरह ही देश व जनहित, जनकल्याण और ज्वलंत जन समस्याओं के प्रति समर्पित होने के बजाय, संकीर्ण दलगत राजनीति, खींचतान, आरोप-प्रत्यारोप व हंगामा आदि की पूरी तरह से भेंट न चढ़ जाए.


बसपा सुप्रीमों ने कहा कि वैसे इस अल्पकालीन सत्र को लेकर लोगों की यह चिंता भी स्वाभाविक ही है कि अफसरशाही (ब्यूरोक्रेसी) को संविधान के शपथ के प्रति जवाबदेह और जनहित, जनकल्याण को लेकर उत्तरदायी बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि विधायिका का संवैधानिक प्रभाव किसी भी प्रकार से कम न होने पाए. मायावती ने कहा कि इसके लिए यूपी के विधानमण्डल का लगातार घटते सत्र के साथ-साथ विधानसभा का इतना संक्षिप्त सत्र क्या अपना वास्तविक उद्देश्य हासिल कर पाएगा या फिर केवल औपचारिकता ही रह जाएगी? देश के संविधान व यहां लोकतंत्र की मजबूती और अफसरशाही पर लगाम के लिए विधायिका की मज़बूती अति-महत्वपूर्ण है. इसके लिए सरकार व विपक्ष दोनों का गंभीर संसदीय आचरण आवश्यक है.

बसपा सुप्रीमो ने साधा सरकार पर निशाना
बसपा सुप्रीमो ने साधा सरकार पर निशाना. (Photo Credit : ETV Bharat)

11:09 AM, 3 Aug 2026 (IST)

पेपर लीक, शिक्षक भर्ती और महंगाई पर विपक्ष का घेराव

लखनऊ : मानसून सत्र की शुरुआत से पहले सोमवार को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के विधायकों ने विधानसभा परिसर स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया. विपक्षी नेताओं ने विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार जनता से जुड़े गंभीर मुद्दों की लगातार अनदेखी कर रही है. प्रदर्शन के दौरान सरकार से इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की गई.


समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ विधायक तेज प्रताप यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं. जिससे लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है. उन्होंने कहा कि यह स्थिति किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने छात्र आंदोलनों पर हुए लाठीचार्ज का भी मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के साथ बर्बरता और बदसलूकी की गई. जिसके विरोध में समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठा रही है.



समाजवादी पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने शिक्षक भर्ती को नौ महीने में पूरा करने, किसानों को खाद की समस्या से राहत दिलाने और छात्रों के मुद्दों का समाधान करने का वादा किया था. इन मुद्दों पर कोई ठोस काम नहीं हुआ. प्रदेश में बिजली, खाद और शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है. सरकार इन समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर नजर नहीं आ रही. कोडीन कफ सिरप के मुद्दे पर कहा कि पिछले वर्ष इस संबंध में कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.



कानपुर के शीशामऊ से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रदेश में किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी, महंगाई, कानून-व्यवस्था और रोजगार जैसे कई अहम मुद्दे हैं. जिन पर सरकार को प्राथमिकता के आधार पर काम करना चाहिए. उनका आरोप था कि इन सभी क्षेत्रों में सरकार का नियंत्रण कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है. सोलंकी ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर सरकार प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है. यही कारण है कि प्रदेश में महिलाओं और बेटियों के खिलाफ अपराध, दुष्कर्म और अन्य गंभीर घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.


प्रदर्शन के दौरान समाजवादी पार्टी के कई विधायक अयोध्या में कथित दान चोरी के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाते नजर आए. कई विधायक अपने हाथों में प्रतीकात्मक दान पेटी लेकर पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान "दान चोरी कहां मिलेगी... बीजेपी के दफ्तर में" जैसे नारे लगाए गए. इसके अलावा "पीडीए का लहू इंकलाब लाएगा, बीजेपी को हटाकर परिवर्तन लाएगा" लिखे प्लेकार्ड भी प्रदर्शनकारियों के हाथों में दिखाई दिए. कई विधायक वर्ष 2026 का प्रतीकात्मक "ऑडिट बुक" लेकर सरकार से जवाब मांगते नजर आए.



विधानसभा के मुख्य द्वार पर विपक्ष के तमाम विधायक और नेता बड़ी संख्या में मौजूद रहे. सभी ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और मांग की कि जनता से जुड़े मुद्दों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कर लोगों को राहत दी जाए.

चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करते विपक्षी दल के सदस्य.
चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन करते विपक्षी दल के सदस्य. (Photo Credit : ETV Bharat)
Last Updated : August 3, 2026 at 11:22 AM IST

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