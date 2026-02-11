यूपी बजट सत्र 2026-27; वित्त मंत्री का भाषण शुरू, इस बार 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ का बजट
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 11, 2026 at 8:14 AM IST|
Updated : February 11, 2026 at 11:28 AM IST
यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने के आज तीसरे दिन राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश कर रहे हैं. यह बजट योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम और दसवां बजट होगा. इसके लगभग 9 लाख करोड़ रुपये से अधिक होने का अनुमान है, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी बड़ा होगा. यह बजट उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. बजट सत्र 9 फरवरी से शुरू हो चुका है. बुधवार को सुबह 9 बजे कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में विधानसभा में पेश होने वाले बजट से जुड़े अंतिम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट बैठक के बाद 11 बजे विधानसभा में वित्त मंत्री ने बजट पेश करना शुरू किया. हालांकि बजट पेश होने से पहले ही वार-पलटवार भी शुरू हो गया है. बता दें कि 9 फरवरी को सदन में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया और अगले दिन 10 फरवरी को सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई. सरकार ने सभी दलों से सहयोग की अपील की है ताकि चर्चा सकारात्मक और जनहित में हो सके. बजट में महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों और ग्रामीण क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहने की संभावना है. पूर्वांचल और बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त संसाधन आवंटित किए जा सकते हैं. बुनियादी ढांचा विकास, सड़कें, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े प्रावधान होने की उम्मीद जताई जा रही है.
LIVE FEED
वित्त मंत्री बोले-हर तरफ विकास
फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में राज्य का बजट 2026-27 पेश किया. कहा-"हमारी सरकार के पिछले और मौजूदा समय में, राज्य में हर तरफ विकास हुआ है, चाहे वह कानून-व्यवस्था को मजबूत करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बढ़ाना हो, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो, रोजगार पैदा करना हो, महिला सशक्तिकरण हो, युवाओं का स्किल डेवलपमेंट हो, किसानों की खुशहाली हो और गरीबी खत्म करना हो. साल 2024-2025 के लिए राज्य का GSDP 30.25 लाख करोड़ रुपये अनुमानित है, जो पिछले साल के मुकाबले 13.4 परसेंट ज़्यादा है."
-
#WATCH लखनऊ | उत्तर प्रदेश के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में राज्य का बजट 2026-27 पेश किया।— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2026
"हमारी सरकार के पिछले और मौजूदा समय में, राज्य में हर तरफ विकास हुआ है, चाहे वह कानून-व्यवस्था को मजबूत करना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को बढ़ाना हो, इंडस्ट्रियल… pic.twitter.com/2sjELN0GCb
यूपी सरकार का 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ का बजट
● विश्व बैंक सहायतित यू.पी.एग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना करायी जाएगी.
● ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जनविश्वास सिद्धान्त के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेसिंग आदि कार्यवाहियों को और अधिक सहज एवं सुगम बनाया जाएगा.
● प्रदेश में डिजिटल इन्टरप्रन्योरशिप योजना पर कार्य किया जाएगा.
● जहाँ अर्थव्यवस्था में पूँजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिये सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है.
● ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिये युवाओं के लिये बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है.
● पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं के कौशल सम्वर्द्धन की व्यवस्था की जानी होगी. हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जायेगी तथा नये केन्द्र स्थापित किये जाएंगे.
● इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी. पीपीपी मोड में कौशल संवर्द्धन और जॉब प्लेसमेण्ट केन्द्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाने होंगे.
● इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिये पृथक केन्द्रों की स्थापना की जाएगी.
वित्त मंत्री जी के बजट भाषण के प्रमुख अंश
● सरकार की अवस्थापना-प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी, 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,2024 में देश में लैंड-लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
● प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है.
● वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है.
● फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है.
● वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुये 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई.
● हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं.
● सरकार की अवस्थापना-प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी, 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,2024 में देश में लैंड-लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
● प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है.
● वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है.
● फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है.
● वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुये 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई.
● हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं.
● सरकार की अवस्थापना-प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी, 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,2024 में देश में लैंड-लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
● प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है. गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है.
● वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है.
● फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है.
● वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुये 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई.
● हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं.
●एसडीजी इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है.
● राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया.
● अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है.
● इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रूपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउण्ड ब्र्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं.
● उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है.
● भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयाँ प्रदेश में स्थित हैं. प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है.
● उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में ‘‘लीडर श्रेणी’’ की रैंकिंग हासिल हुई है.
● हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तीकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो.
● वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 30.25 लाख करोड रूपये आकलित हुयी है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित करता है.
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रूपये आकलित हुयी है जो वर्ष 2016-2017 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रूपये के दो गुने से अधिक है.
● वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रूपये होने का अनुमान है. प्रदेश में हम लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुये हैं। बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गई.
● हमारी सरकार के पिछले और वर्तमान कार्यकाल में प्रदेश का सर्वांगीण विकास हुआ है, चाहे कानून व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हो, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार हो, औद्योगिक निवेश हो, रोजगार सृजन हो, महिलाओं का सशक्तीकरण हो, युवाओं का कौशल संवर्धन हो, किसानों की खुशहाली हो, गरीबी उन्मूलन हो.
● वर्ष 2024-2025 (त्वरित अनुमान) में प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 30.25 लाख करोड रूपये आकलित हुयी है, जो गत वर्ष की तुलना में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि परिलक्षित करता है.
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 1,09,844 रूपये आकलित हुयी है जो वर्ष 2016-2017 में प्रति व्यक्ति आय 54,564 रूपये के दो गुने से अधिक है.
● वर्ष 2025-2026 में प्रति व्यक्ति आय 1,20,000 रूपये होने का अनुमान है। प्रदेश में हम लगभग 06 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से ऊपर उठाने में सफल हुये हैं। बेरोजगारी की दर 2.24 प्रतिशत रह गई है.
●एसडीजी इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है.
● राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया.
● अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है.
● इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रूपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउण्ड ब्र्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं.
● उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है. देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है.
● भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयाँ प्रदेश में स्थित हैं. प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है.
● उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में ‘‘लीडर श्रेणी’’ की रैंकिंग हासिल हुई है.
● हमारा यह मानना है कि आज के युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना आवश्यक हो गया है. इस हेतु उत्तर प्रदेश में नयी और उभरती टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी.
● प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेन्टर क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी. प्रदेश में एआई मिशन की स्थापना तथा टेक युवा-समर्थ युवा योजना लाई जा रही है.
● सामाजिक क्षेत्र में समस्त सभी वर्गों के लिये योजनाओं के साथ-साथ त्वरित व भविष्योन्मुखी विकास हेतु आधुनिक तकनीक तथा एआई के सदुपयोग व प्रदेश में उसके विकास के लिये इको सिस्टम बनाने के लिये प्रदेश सरकार कार्य कर रही है.
● प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति के महत्वपूर्ण योगदान के साथ-साथ युवाओं की ऊर्जा व उनकी मेधा अपरिहार्य है.
● मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से चलाया जायेगा। स्वयं सहायता समूहों तथा महिला उद्यमियों द्वारा उत्पादित माल की बिक्री सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है.
● डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित किया जायेगा। कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने की योजना लाई जायेगी। त्वरित आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लाई जा रही है.
● सरकार की अवस्थापना-प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी, 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,2024 में देश में लैंड-लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
● प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है.
● वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है.
● फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है.
● वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुये 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई.
● हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएँ स्थापित की जा चुकी हैं.
-
उत्तर प्रदेश विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का प्रस्तुतीकरण...@SureshKKhanna https://t.co/4dER9md7zX— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 11, 2026
वित्त मंत्री का संबोधन
वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट अनुमानों पर वित्त मंत्री के बजट भाषण के प्रमुख अंश
●एसडीजी इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गई है.
● राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया है.
● अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है.
● इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रूपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउण्ड ब्र्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं.
● उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है.
● भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयाँ प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है.
● उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में ‘‘लीडर श्रेणी’’ की रैंकिंग हासिल हुई है.
● सरकार की अवस्थापना-प्रधान विकास के प्रति प्रतिबद्धता का यह प्रमाण है कि राज्य ने नीति आयोग द्वारा माह जनवरी, 2026 में जारी एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स,2024 में देश में लैंड-लॉक्ड प्रदेशों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है.
● प्रदेश, कृषि उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य है। गेहूं, धान, गन्ना, आलू, केला, आम, अमरूद, आंवला और मेंथा उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का योगदान सर्वाधिक है.
● वर्ष 2016-2017 में सिंचित क्षेत्र 2.16 करोड़ हेक्टेयर के मुकाबले प्रदेश में वर्ष 2024-2025 में 60 लाख हेक्टेयर अधिक अर्थात 2.76 लाख हेक्टेयर हो चुका है.
● फसल सघनता जो 2016-2017 में 162.7 प्रतिशत थी वर्ष 2024-2025 में 193.7 प्रतिशत हो चुकी है.
● वर्ष 2016-2017 की 5,878 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-2026 (माह दिसम्बर, 2025 तक) में 55.16 प्रतिशत बढ़ोत्तरी करते हुये 9120 मेगावॉट ताप विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त की गई.
● हमारी सरकार द्वारा हरित और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों के विकास पर कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 2815 मेगावॉट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं.
-
उत्तर प्रदेश विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का प्रस्तुतीकरण...@SureshKKhanna https://t.co/4dER9md7zX— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) February 11, 2026
मंत्री रजनी तिवारी ने कहा-उत्थान वाला बजट होगा
उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी ने कहा, "प्रदेश के सर्वांगीण विकास, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट होगा. योगी सरकार का बजट सदैव प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आया है और यह बजट भी ऐसा ही होगा."
-
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रजनी तिवारी ने कहा, "प्रदेश के सर्वांगीण विकास, समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए बजट होगा... योगी सरकार का बजट सदैव प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए आया है और यह बजट भी ऐसा ही होगा..." pic.twitter.com/eyzAzYf5zp— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2026
माता प्रसाद ने भी हमला बोला
उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रदेश के बजट पर कहा, "पिछले वर्ष का बजट अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके पिछले वर्ष का बजट भी उतना इस्तेमाल नहीं हो पाया है. ये बस संभावनाओं पर बजट बना लेते हैं और उतना पैसा एकत्रित नहीं कर पाते... चुनाव के मुताबिक तो वे बनाएंगे."
-
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने प्रदेश के बजट पर कहा, "पिछले वर्ष का बजट अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसके पिछले वर्ष का बजट भी उतना इस्तेमाल नहीं हो पाया है। ये बस संभावनाओं पर बजट बना लेते हैं और उतना पैसा एकत्रित नहीं कर पाते...… pic.twitter.com/qTG3oIGoYo— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2026
केशव का पलटवार, बोले-सत्ता वियोग में बौखलाई सपा
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव के बयान पर कहा है- "समाजवादी पार्टी सत्ता वियोग में बौखलाई हुई है, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है इसलिए बजट आने से पहले ही इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं."
-
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल यादव के बयान पर कहा, "समाजवादी पार्टी सत्ता वियोग में बौखलाई हुई है, उनका राजनीतिक भविष्य अंधकारमय है इसलिए बजट आने से पहले ही इस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं।" https://t.co/E2CqE8UJYw pic.twitter.com/cSiRcDugSv— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2026
शिवपाल का बजट पर तंज, बोले- सिर्फ धोखा होगा
समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश के बजट पर कहा, "पेपरलेस विधानसभा में फिर एक बार कागज़ी बजट पेश होगा, इस बजट का फिर से कोई विज़न नहीं होगा और सिर्फ धोखा होगा. सिर्फ भ्रष्टाचार का बजट होगा और इसमें लूट होगी. केवल जनता के साथ धोखा होगा और अभी तक धोखा ही हुआ है और फिर से इसमें लूट होगी."
-
#WATCH | लखनऊ: समाजवादी पार्टी नेता शिवपाल सिंह यादव ने प्रदेश के बजट पर कहा, "पेपरलेस विधानसभा में फिर एक बार कागज़ी बजट पेश होगा, इस बजट का फिर से कोई विज़न नहीं होगा और सिर्फ धोखा होगा। सिर्फ भ्रष्टाचार का बजट होगा और इसमें लूट होगी। केवल जनता के साथ धोखा होगा और अभी तक धोखा… pic.twitter.com/mgwqrLWKom— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2026
केशव बोले-जनता को खुशहाल बनाने वाला बजट
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के बजट पर कहा, "उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन को खुशहाल बनाने वाला, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला, युवाओं के भविष्य का रोडमैप, महिलाओं का सशक्तिकरण और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के साथ ही जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने वाला बजट होगा. समाजवादी पार्टी के लोगों को सत्ता वियोग का मानसिक रोग हो गया है. सत्ता उन्हें 2047 तक मिलने वाली नहीं है इसलिए बौखलाहट में इस तरह के बयान देते हैं. कोई भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को प्रभावित नहीं कर सकता."
-
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के बजट पर कहा, "उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन को खुशहाल बनाने वाला, विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश बनाने वाला, युवाओं के भविष्य का रोडमैप, महिलाओं का सशक्तिकरण और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने… pic.twitter.com/piSjdCZBj5— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2026
बजट पर महाना ने ये कहा
उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने राज्य के बजट पर कहा, "बजट वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा होता है. सरकार को जो अगले वित्त वर्ष में योजनाएं लानी हैं, उन सबको लेकर पूरा बजट आज पेश किया जाएगा. मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि पूरे बजट को पढ़ें और जनता के हित के तहत कौनसी योजना कहां आवश्यक है उसपर चर्चा करें."
-
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा स्पीकर सतीश महाना ने राज्य के बजट पर कहा, "बजट वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा होता है। सरकार को जो अगले वित्त वर्ष में योजनाएं लानी हैं, उन सबको लेकर पूरा बजट आज पेश किया जाएगा। मेरा सभी सदस्यों से निवेदन है कि पूरे बजट को पढ़ें और जनता के हित के… pic.twitter.com/XxOAH3GMeN— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2026
शिवपाल ने योगी सरकार को घेरा
सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने बजट से पहले ही योगी सरकार को घेरा है. एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि-बजट से पहले ही जनता का हिसाब साफ है-रोजगार शून्य है, किसान कर्ज़ में है, नौजवान निराश है.अब ‘जुमलों का बजट’ नहीं चलेगा.
-
बजट से पहले ही जनता का हिसाब साफ है - रोजगार शून्य है, किसान कर्ज़ में है, नौजवान निराश है।— Shivpal Singh Yadav (@shivpalsinghyad) February 11, 2026
अब ‘जुमलों का बजट’ नहीं चलेगा।
सीएम योगी ने की कैबिनेट बैठक
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट 2026-27 पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की. यहां से मुहर लगने के बाद बजट को पेश किया जाएगा.
-
#WATCH | लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य बजट 2026-27 पेश होने से पहले कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। pic.twitter.com/ExGSW1Ooft— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 11, 2026
वित्त मंत्री बोले- सर्वसमाज की आकांक्षाओं के अनुरूप है बजट
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना अपने लखनऊ स्थित आवास से राज्य का बजट पेश करने के लिए विधानसभा के लिए रवाना हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सर्व समाज का बजट है और जन आकांक्षाओं के अनुरूप है. इससे पहले उन्होंने घर में और पास के मंदिर में पूजा अर्चना की.
बजट से पहले सीएम योगी ने किया पोस्ट
बजट से पहले सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट किया है. लिखा है- पीएम मोदी के यशस्वी नेतृत्व में नया भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास व समृद्धि के एक दशक का साक्षी बन रहा. सरकार लगातार 10वीं बार विधान मंडल में सर्वसमावेशी विकास का बजट प्रस्तुत करने जा रही. यह बजट 25 करोड़ प्रदेशवासियों की आशाओं व आकांक्षाओं के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का दशकीय प्रमाण है.
कांग्रेस ने जताई नौजवानों, किसानों को प्राथमिकता वाली योजनाओं की उम्मीद
लखनऊ: विधानसभा में आज पेश होने वाले प्रदेश के आम बजट को लेकर कांग्रेस पार्टी की नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने प्रतिक्रिया दी. नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने नौजवानों की नौकरियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए बजट में विशेष प्रावधान की मांग की है. आराधना ने कहा कि सरकारी विभागों में स्थाई नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन सरकार उन स्थाई नौकरियों की भर्ती न कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लोगों को हायर कर रही है, वह भी बहुत न्यूनतम मानदेय पर, जिसको बढ़ाना बहुत जरूरी है. महंगाई के ऐसे दौर में 10-15 हजार की नौकरी से न तो अपना गुजारा होता है और न ही परिवार की मदद हो सकती है. लोक कल्याणकारी राज्य के तहत स्थाई नौकरियों को देने का प्रावधान बजट में होना चाहिए. आराधना मिश्रा मोना ने किसानों की जरूरत को लेकर कहा कि पिछले वर्ष में बजट में किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया गया था, जो कि पूरा नहीं हुआ. सरकार ने सिर्फ एक बार आंशिक कर्ज माफी करके जो अपना वादा 2017 का था, उससे इतिश्री कर ली. उम्मीद करते हैं और मांग भी करते हैं कि बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हों, जिससे कि किसानों की कर्ज माफी की योजना लगातार जारी रह सके. महिलाओं को लेकर विशेष तौर पर बजट में उम्मीद की है कि सरकार ऐसे प्रावधान करे कि महिलाएं सिर्फ लाभार्थी बनकर न रहें. ऐसे प्रयोजन करे जिससे वह स्वावलंबी बन सकें.