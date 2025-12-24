हरियाणा के पंचकूला में अमित शाह ने की नायब सैनी की तारीफ, बोले - भारत टैक्सी लॉन्च करेंगे, ड्राइवर को एक-एक आना मिलेगा

हरियाणा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है

अमित शाह ने कहा कि देश में हरियाणा सबसे ज्यादा 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का काम कर रहा है. ऐसा किसी राज्य में नहीं हो रहा है. हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी इसके लिए बधाई के पात्र हैं. 48 घंटे में फसलों को खरीदने का पैसा भी किसानों के खाते में पहुंच जा रहा है. नायब सिंह सैनी जी यहां बैठे हैं, मैं तो कई बार सोचता हूं कि कहां से इतनी वे इतनी हिम्मत लेकर आते हैं. मैंने इन्हें रात में फोन किया कि आपने घोषणा पत्र में 24 फसलों को MSP पर खरीदने की बात कही है, क्या कर पाओगे. इन्होंने बोले कि हां जी कर देंगे. मुझे बड़ी हैरानी हुई लेकिन आज उन्होंने कर दिखाया है और नायब सैनी ने हरियाणा के हर किसान के चेहरे पर खुशी ला दी है.