17 घंटों से बोरवेल में फंसा 3 साल का भागीरथ, राजस्थान से उज्जैन पहुंचे रिश्तेदार, रेस्क्यू की कोशिशें बार-बार हो रहीं नाकाम, देखें लाइव अपडेट्स
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 2:50 PM IST
उज्जैन : गुरुवार रात 200 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 3 साल के भागीरथ देवासी को बचाने का प्रयास जारी है. पुलिस, प्रशासन, SDERF व NDRF की टीमें पिछले 17 घंटे से भागीरथ को रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही हैं. बड़नगर थाना क्षेत्र के ग्राम झलारिया में भागीरथ 200 फीट के बोरवेल में 70 फीट की गहराई पर फंसा है. मौके पर SDERF, NDRF की टीमें 5 पोकलेन मशीनों के साथ राहत व बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.
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शाम होने से पहले रेस्क्यू करने का दबाव
3 साल के भागीरथ को रेस्क्यू करने के लिए अब दबाव बढ़ता जा रहा है. शाम होने तक भागीरथ को बोरवेल में फंसे हुए 24 घंटे हो जाएंगे. वहीं, अंधेरा होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ सकती हैं.
मौके पर पहुंच विधायक पंड्या, बोले- भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं
उज्जैन से विधायक जितेंद्र पंड्या भी रेस्क्यू ऑपरेशन को करीब से देख रहे हैं. वहीं, उन्होंने मीडिया से कहा, '' हमारी पूरी टीमें पूरी ताकत से लगी हैं. हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए.''
राजस्थान से उज्जैन पहुंचा पूरा परिवार
मासूम के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही राजस्थान से उसका पूरा परिवार उज्जैन पहुंच गया है. मासूम अपने माता-पिता के साथ यहां कुछ दिनों से रह रहा था जो भेड़ पालने का काम करते हैं. ये सभी राजस्थान सीमा से आकर एमपी के उज्जैन स्थित झलारिया गांव के पास रह रहे थे.
मौके पर बढ़ती जा रही है भीड़
भागीरथ को बचाने का रेस्क्यू ऑपरेशन जितना लंबा चल रहा है, उतनी ही इस क्षेत्र में भीड़ बढ़ती जा रही है. बड़ी-बड़ी मशीनें और भीड़ को देखते हुए हर कोई इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने ठहर जा रहा है.
मासूम भागीरथ को बोरवेल में गिरे 17 घंटे बीते
3 साल का मासूम भागीरथ गुरुवार शाम 8 बजे के आसपास बोरवेल में गिरा था. ऐसे में उसे अबतक बोरवेल में फंसे 17 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं. जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैस परिवार व आम जनता के मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, सभी मासूम की सलामती की दुआ कर रहे हैं.
खेत मालिक पर होगा तगड़ा एक्शन
उज्जैन में झलारिया गांव में बच्चे के गिरने के बाद अब जिला प्रशासन खेत मालिक पर लेगा एक्शन. 3 साल का बच्चे को गहरे बोरवेल से निकालने के अभियान के पूरा होते ही होगा एक्शन. कलेक्टर ने घटनास्थल का दौरा किया.
रिंग में फंसने के बाद छल्ले से बाहर हुए हाथ, एक और अटेंप्ट फेल
रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बार फिर रोप रिंग डालकर बच्चे को निकालने की कोशिश में प्रशासन को सफलता नहीं मिली. हांथ में फंसने के बाद छल्ले से बाहर हुए दोनों हाथ. अब नए तरीके से बचाव की कोशिश तेज.
खुदाई में चट्टानें आईं आड़े, रॉक कटर की ली जा रही मदद
भागीरथ को रस्सी से खींचने की नाकाम कोशिशों के बाद पैरेलल सुरंग बनाने का काम तेजी से चल रहा है, लेकिन बार-बार खुदाई में बड़ी-बड़ी चट्टानें आड़े आ रही हैं. वहीं, अब रॉक कटर्स की मदद ली जा रही है.
पैरेलल सुरंग बनाने का काम तेज
एक बार फिर बोरवेल के पैरेलल सुरंग बनाने का काम तेज हो गया है. पोकलेन मशीनों से तेजी से गड्ढा खोदा जा रहा है. वहीं, जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे परिवार का सब्र टूट रहा है. मासूम की मां का रो-रोकर बुरा हाल है, वो बार-बार भगवान से प्रार्थना कर रही है.
भागीरथ को निकालने की एक और कोशिश नाकाम
मौके पर SDERF, NDRF की टीमों ने मासूम को बाहर निकालने के लिए उसके हाथों में रोप रिंग पहनाकर उसे खींचने का प्रयास किया लेकिन टीमों को इसमें सफलता नहीं मिल पाई है.