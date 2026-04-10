17 घंटों से बोरवेल में फंसा 3 साल का भागीरथ, राजस्थान से उज्जैन पहुंचे रिश्तेदार, रेस्क्यू की कोशिशें बार-बार हो रहीं नाकाम, देखें लाइव अपडेट्स

मासूम भागीरथ को बोरवेल में गिरे 17 घंटे बीते

3 साल का मासूम भागीरथ गुरुवार शाम 8 बजे के आसपास बोरवेल में गिरा था. ऐसे में उसे अबतक बोरवेल में फंसे 17 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं. जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैस परिवार व आम जनता के मन में बुरे ख्याल आ रहे हैं, सभी मासूम की सलामती की दुआ कर रहे हैं.