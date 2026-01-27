यूपी में UGC का विरोध तेज; सड़कों पर उतरे छात्र, सवर्ण संगठनों ने दी तीखी प्रतिक्रिया, भाजपा में इस्तीफों की झड़ी

यूजीसी विवाद पर लखनऊ, नोएडा और श्रावस्ती में इस्तीफों की बौछार

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी में यूजीसी के नए नियम को लेकर सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों और कई नेताओं में गहरा असंतोष है. जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई पदाधिकारियों ने पदों से इस्तीफा दे दिया है. यह घटनाक्रम पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो रहा है. खासकर यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं.













इस्तीफा और विरोध की शुरुआत बरेली से हुई. जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री (2019 बैच पीसीएस अधिकारी) ने 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया. उन्होंने इसे "ब्लैक लॉ" बताया और कहा कि यह सवर्ण समाज के छात्रों को परेशान कर सकता है. इसके बाद बीजेपी में असंतोष फैल गया. नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजू पंडित ने पद से इस्तीफा दे दिया. श्रावस्ती में पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई नेताओं ने भी इस्तीफे सौंपे.

लखनऊ में एक साथ 11 जिला पदाधिकारियों (जिनमें बख्शी तालाब क्षेत्र के कुम्हारवां मंडल महामंत्री आलोक तिवारी शामिल हैं) ने इस्तीफा दिया. रायबरेली की सलोन विधानसभा में बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया. आगरा में नगर निगम के पूर्व सभापति और उपसभापति ने भी विरोध जताया. जिसमें एक ने खून से चिट्ठी लिखकर संशोधन की मांग की.

जौनपुर से बीजेपी सांसद प्रतीक भूषण ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए. बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को ‘अतीत की बात’ कहकर भुला दिया जाता है. जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ‘ऐतिहासिक अपराधी’ के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है. कुछ अपुष्ट सूचना है कि सरकार एक हाईपावर कमेटी का गठन कर रही है. देखिये आगे क्या होगा.