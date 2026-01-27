ETV Bharat / state

यूपी में UGC का विरोध तेज; सड़कों पर उतरे छात्र, सवर्ण संगठनों ने दी तीखी प्रतिक्रिया, भाजपा में इस्तीफों की झड़ी

यूपी में यूजीसी का मुखर विरोध.
यूपी में यूजीसी का मुखर विरोध. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 2:03 PM IST

|

Updated : January 27, 2026 at 4:47 PM IST

Choose ETV Bharat

विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए प्रावधानों को लेकर सामान्य वर्ग के छात्रों और समाज में जबरदस्त आक्रोश है. यूजीसी के नए नियमों की खिलाफत में कई छात्र संगठनों के साथ राजनीतिक दल भी कड़ी आलोचना कर रहे हैं. साथ ही सड़कों पर उतर कर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मंगलवार सुबह से ही जबरदस्त आक्रोश और प्रदर्शन देखने को मिला. लखनऊ, रायबरेली, जौनपुर, प्रयागराज, शाहजहांपुर समेत कई जिलों के भाजपा नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है.

LIVE FEED

4:36 PM, 27 Jan 2026 (IST)

यूजीसी एक्ट के विरोध में रायबरेली और प्रतापगढ़ में प्रदर्शन

रायबरेली: श्री राजपूत करणी सेना के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक ठाकुर के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर परिसर (कलेक्ट्रेट) में भारी प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन UGC के 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए नए नियमों के विरोध किया गया, जिसे संगठन 'काला कानून' और सवर्ण (सामान्य वर्ग) छात्रों के खिलाफ भेदभावपूर्ण बता रहा है. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारे लगाए और कलेक्ट्रेट परिसर में जुटकर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने रायबरेली के जिलाधिकारी (डीएम) को राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें UGC के इन नियमों को तुरंत वापस लेने की मांग की गई.

4:34 PM, 27 Jan 2026 (IST)

शाहजहांपुर में यूजीसी कानून का विरोध, कई संगठनों ने किया प्रदर्शन

शाहजहांपुर: यूजीसी कानून के विरोध में मंगलवार को सवर्ण समुदाय के लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया. सवर्ण समुदाय ने यूजीसी कानून में तत्काल बदलाव करने की मांग की. साथ ही सरकार को चेतावनी भी दी गई. विरोध कर रहे सवर्ण समुदाय के लोगों का कहना है कि यूजीसी कानून देश में जातिवाद की खाई पैदा कर रहा है. इस कानून से श्रवण जाति के छात्रों का उत्पीड़न किया जाएगा. डीएम कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन किया. जनराज्य फ्रंट इंडिया संगठन ने संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मीरा पाण्डेय उर्फ अंशु ने बताया कि यूजीसी एक्ट 2026 के विरोध में अपना सशक्त प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम 10 सूत्रीय ज्ञापन जिला अधिकारी शाहजहांपुर के माध्यम से भेजा.

3:48 PM, 27 Jan 2026 (IST)

UGC कानून के विरोध में गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन

गोरखपुर: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नए UGC कानून के विरोध में मंगलवार को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का परिसर मंगलवार को छात्र आंदोलन का केंद्र बन गया. बड़ी संख्या में छात्रों ने एकजुट होकर विश्वविद्यालय परिसर में धरना-प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. प्रदर्शन के दौरान “UGC कानून वापस लो”, “छात्र विरोधी कानून नहीं चलेगा” और “विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर हमला बंद करो” जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. धरने पर बैठे छात्रों ने नए UGC कानून को छात्र हितों के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह कानून देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने वाला है. इस कानून के जरिए विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त कर उन्हें सीधे सरकारी नियंत्रण में लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे शैक्षणिक स्वतंत्रता पर गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा.

Photo Credit: ETV Bharat
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)

3:43 PM, 27 Jan 2026 (IST)

अलीगढ़ में सांसद अनूप प्रधान के काफिले को छात्रों ने रोका, जमकर नारेबाजी की

अलीगढ़: हाथरस से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनूप प्रधान को यूजीसी कानून के मुद्दे पर तीखे विरोध का सामना करना पड़ा. अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित जिला मुख्यालय पर उस समय माहौल गरमा गया, जब सांसद अनूप प्रधान डीएम से मिलने पहुंचे और छात्रों व युवाओं के एक समूह ने उनके काफिले को रोककर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शन के दौरान सांसद के सामने जमकर नारेबाजी हुई. भीड़ में मोदी के खिलाफ भी नारे सुनाई दिए.

सांसद अनूप प्रधान ने कहा कि अभी तक यूजीसी से जुड़ा कोई भी कानून न तो पारित हुआ है और न ही लोकसभा में पेश किया गया है. इस तरह की चर्चाएं और विरोध पूरी तरह अफवाहों पर आधारित हैं. कानून बनने की प्रक्रिया तय होती है और कोई भी कानून लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद ही लागू होता है. बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनका निजी फैसला है.

Photo Credit: ETV Bharat
सांसद अनूप प्रधान को यूजीसी कानून के मुद्दे पर तीखे विरोध का सामना करना पड़ा. (Photo Credit: ETV Bharat)

2:38 PM, 27 Jan 2026 (IST)

सोनभद्र : सवर्ण आर्मी ने कलेक्ट्रेट में किया जोरदार प्रदर्शन

सोनभद्र में सवर्ण आर्मी के जिलाध्यक्ष अशोक दुबे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया. अशोक दुबे ने कहा कि यूजीसी के नए प्रावधान सवर्ण समाज को समाप्त करने की साजिश है. आरक्षण, एससी एसटी जैसे काले कानूनों से पहले ही सवर्ण समाज प्रताड़ित है. अब यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी जाति विशेष को संरक्षण दिया गया है. कानून वापस नहीं लिया गया तो इसके विरोध में 22 फरवरी दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा. प्रदर्शन के बाद सवर्ण आर्मी के कार्यकर्ताओं ने अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की.

सोनभद्र में यूजीसी का विरोध.
सोनभद्र में यूजीसी का विरोध. (Photo Credit : ETV Bharat)

2:29 PM, 27 Jan 2026 (IST)

फर्रुखाबाद में सवर्ण समाज के लोगों ने निकाला मार्च, सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन

फतेहगढ़ स्थित स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी स्टेडियम के बाहर राष्ट्रवादी ब्रह्म महासभा के जिला अध्यक्ष अमन दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सवर्ण समाज के लोग एकत्रित हुए. इनमें महिलाएं और पुरुष भी थे. यहां से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाल कर राष्ट्रपति से संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा. पैदल मार्च में शामिल लोग "मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी" के नारे लगा रहे थे.


इस मौके पर सेना से सेवानिवृत अधिकारी विजय कुमार शुक्ला ने कहा यूजीसी के रूप में मोदी सरकार काला कानून लेकर आई है. यह कानून हिंदूवादी संगठनों को विभाजन करने के लिए है. कानून वापस नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. शुभ दीक्षित ने कहा, यूजीसी का नया कानून छात्र विरोधी है. श्री करणी सेना के जिलाध्यक्ष ने कहा कि यूजीसी का नया कानून सवर्ण समाज के ऊपर जबरदस्ती थोपा गया है. इसके विरोध में आज पहली मुहिम है, आगे और लड़ाई बाकी है.



युवा प्रदेश अध्यक्ष विमलेश मिश्रा ने कहा कि यूजीसी के माध्यम से हमको जातियों में बांटने का कार्य भारत सरकार कर रही है. सवर्ण अब चुप नहीं बैठेगा. बिटाना चौहान ने कहा कि यूजीसी के नियम सवर्णों के लिए घातक हैं.

फर्रुखाबाद में सवर्ण समाज का प्रदर्शन.
फर्रुखाबाद में सवर्ण समाज का प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

2:28 PM, 27 Jan 2026 (IST)

लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन के बीच छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रिया

लखनऊ : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नए अधिनियम/निर्देश को लेकर लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. हालांकि छात्रों की राय बंटी हुई दिखाई दे रही है. एक वर्ग इसे भेदभावपूर्ण, विभाजनकारी और विश्वविद्यालयी संस्कृति के खिलाफ कह कहा है. वहीं ओबीसी, एससी, एसटी और दलित वर्ग के छात्र इस गाइडलाइन को हितकारी बता रहे हैं.


ईटीवी भारत से बातचीत में विरोध कर रहे छात्रों ने कहा कि UGC गाइडलाइन छात्रों के हित में नहीं है. उनका आरोप है कि जाति के आधार पर इस गाइडलाइन से छात्रों को भेदभाव का सामना करना पड़ेगा. राजनीतिक दुश्मनी या आपसी रंजिश के चलते झूठे आरोप लगाए जाने की आशंका है. ऐसे मामलों में छात्रों को सीधे जेल भेजे जाने का डर बना रहेगा.


ओबीसी, एससी, एसटी और दलित वर्ग के छात्रों ने यूजीसी की नई गाइडलाइन का समर्थन किया है. छात्रों का कहना है कि यह नियम बहुत सोच-समझकर लाया गया है. इससे उन छात्रों को सुरक्षा मिलेगी जो लंबे समय से उत्पीड़न का सामना कर रहे थे. छात्रों के अनुसार कानून उत्पीड़न रोकने के लिए बनाए जाते हैं और ऐसे कानूनों का विरोध वही करते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाई की संभावना होती है. फिलहाल गाइडलाइन छात्रों के हित में है. इससे कमजोर वर्ग के छात्रों को संरक्षण मिलेगा.

लखनऊ विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन (Photo Credit : ETV Bharat)
यूजीसी विरोध में लखनऊ विश्वविद्याल के छात्रों की प्रतिक्रिया (Video Credit : ETV Bharat)

2:08 PM, 27 Jan 2026 (IST)

मिर्जापुर : सवर्ण आर्मी और करणी सेना ने किया प्रदर्शन

मिर्जापुर : यूजीसी को लेकर सवर्ण आर्मी और करणी सेना ने जुलूस निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंच कर प्रदर्शन किया है. इस दौरान बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यूजीसी के नया प्रावधान काला कानून है. सरकार वापस इसे ले. मांग पूरी न होने पर 2027 में भाजपा को खामियाजा भुगताना पड़ेगा. इस दौरान राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा.

मिर्जापुर में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन.
मिर्जापुर में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)

2:04 PM, 27 Jan 2026 (IST)

यूजीसी विवाद पर लखनऊ, नोएडा और श्रावस्ती में इस्तीफों की बौछार

लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी में यूजीसी के नए नियम को लेकर सामान्य वर्ग (जनरल कैटेगरी) के छात्रों और कई नेताओं में गहरा असंतोष है. जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कई पदाधिकारियों ने पदों से इस्तीफा दे दिया है. यह घटनाक्रम पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक झटका साबित हो रहा है. खासकर यूपी जैसे महत्वपूर्ण राज्य में जहां 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं.






इस्तीफा और विरोध की शुरुआत बरेली से हुई. जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री (2019 बैच पीसीएस अधिकारी) ने 26 जनवरी को इस्तीफा दे दिया. उन्होंने इसे "ब्लैक लॉ" बताया और कहा कि यह सवर्ण समाज के छात्रों को परेशान कर सकता है. इसके बाद बीजेपी में असंतोष फैल गया. नोएडा में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष राजू पंडित ने पद से इस्तीफा दे दिया. श्रावस्ती में पूर्व जिलाध्यक्ष सहित कई नेताओं ने भी इस्तीफे सौंपे.

लखनऊ में एक साथ 11 जिला पदाधिकारियों (जिनमें बख्शी तालाब क्षेत्र के कुम्हारवां मंडल महामंत्री आलोक तिवारी शामिल हैं) ने इस्तीफा दिया. रायबरेली की सलोन विधानसभा में बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस्तीफा दिया. आगरा में नगर निगम के पूर्व सभापति और उपसभापति ने भी विरोध जताया. जिसमें एक ने खून से चिट्ठी लिखकर संशोधन की मांग की.

जौनपुर से बीजेपी सांसद प्रतीक भूषण ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है कि इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए. बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशी ताकतों के भीषण अत्याचारों को ‘अतीत की बात’ कहकर भुला दिया जाता है. जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ‘ऐतिहासिक अपराधी’ के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है. बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरीशचंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि निश्चित तौर पर लोकतंत्र में सभी को विरोध करने का अधिकार है. कुछ अपुष्ट सूचना है कि सरकार एक हाईपावर कमेटी का गठन कर रही है. देखिये आगे क्या होगा.

लखनऊ में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन.
लखनऊ में यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन. (Photo Credit : ETV Bharat)
Last Updated : January 27, 2026 at 4:47 PM IST

TAGGED:

UGC RULES 2026
UGC FACES OPPOSITION
PROTEST AGAINST UGC
UGC RULES
UGC FACES OPPOSITION IN UP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.