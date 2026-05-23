ट्विशा शर्मा के पति का सरेंडर कोर्ट ने किया अस्वीकार, भोपाल पुलिस का दावा, देखें लाइव अपडेट्स

भोपाल कोर्ट में समर्थ को पेश करेगी SIT, 7 दिन की मांगेगी कस्टडी

बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी होगी. पुलिस 7 दिन की कोर्ट से मांगेगी रिमांड. एसआईटी के प्रमुख और मिसरोद एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा, "7 दिन की पुलिस रिमांड में मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से पूछताछ की जाएगी. फरार चल रहे ट्वीशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को शुक्रवार देर रात भोपाल लाया गया था. जबलपुर कोर्ट में सरेंडर की कोशिश के वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया. देर रात कड़ी सुरक्षा में समर्थ को कटारा हिल्स थाने पहुंचाया गया.'' एसआईटी प्रमुख रजनीश कश्यप ने आगे कहा, "जांच टीम को कई अहम बिंदुओं पर आरोपी से पूछताछ करनी है. पुलिस कॉल डिटेल, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और घटना के पहले व बाद की गतिविधियों को जोड़कर जांच कर रही है. ऐसे में आरोपी की कस्टोडियल पूछताछ बेहद जरूरी है."