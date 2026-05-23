ट्विशा शर्मा के पति का सरेंडर कोर्ट ने किया अस्वीकार, भोपाल पुलिस का दावा, देखें लाइव अपडेट्स
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 23, 2026 at 1:13 PM IST|
Updated : May 23, 2026 at 2:10 PM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक्ट्रेस-मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले की देशभर में चर्चाएं तेज हो गई है. इस हाई प्रोफाइल मामले में ट्विशा के पति समर्थ के सरेंडर, ट्विशा के सेकंड पोस्टमॉर्टम और सीबीआई जांच पर अब पूरे देश की निगाहें हैं. वहीं, समर्थ के सरेंडर करने के बाद एसआईटी उनकी सात दिन की रिमांड मांग सकती है. इसे लेकर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. देखें, इस मामले से जुड़ी हर छोटी-बड़ी लाइव अपडेट...
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ट्विशा शर्मा की पहली पीएम रिपोर्ट पर उठे सवाल
ट्विशा शर्मा की पहली पीएम रिपोर्ट पर मायके पक्ष के लोगों ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. परिजनों का दावा है कि पहली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ट्विशा की हाइट में 1 इंच का फर्क किया गया है. इससे जांच की दिशा बदल सकती है.
भोपाल पुलिस का दावा, कोर्ट ने सरेंडर स्वीकार नहीं किया
ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने दावा किया है कि जबलपुर कोर्ट ने समर्थ का सरेंडर स्वीकार नहीं किया है. कमिश्नर ने कहा, '' समर्थ को जबलपुर से हिरासत में लिया गया है. भोपाल पुलिस समर्थ को कोर्ट में पेश कर रही है.''
कब शुरू होगी सीबीआई जांच?
ट्विशा शर्मा मामले में भले ही मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है. लेकिन दूसरे पोस्टमॉर्टम की तरह यहां भी औपचारिक आदेश का इंतजार किया जा रहा है. जब तक औपचारिक रूप से सीबीआई जांच अपने हाथ में नहीं लेती, तब तक स्थानीय पुलिस और एसआईटी जांच जारी रखेगी.
ट्विशा के परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, कमिश्नर ने दी सफाई
ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में उनके परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं, भोपाल पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले की आगे की जानकारी दी. पुलिस कमिश्नर संजय कुमार सिंह ने कहा, '' हमारी तरफ से मामले में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी गई है.''
कब शुरू होगा ट्विशा का दूसरा पोस्टमॉर्टम?
ट्विशा शर्मा के दूसरे पोस्टमार्टम की हाईकोर्ट से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली एम्स ने बयान जारी किया है. एम्स दिल्ली के फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग के प्रमुख डॉ. सुधीर गुप्ता ने कहा, '' मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए कोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है कि ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होना है. फिलहाल शव एम्स भोपाल की मोर्चरी में रखा हुआ है और विभाग को आधिकारिक आदेश का इंतजार है.''
भोपाल कोर्ट में समर्थ को पेश करेगी SIT, 7 दिन की मांगेगी कस्टडी
बहुचर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में आरोपी समर्थ सिंह की कोर्ट में पेशी होगी. पुलिस 7 दिन की कोर्ट से मांगेगी रिमांड. एसआईटी के प्रमुख और मिसरोद एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा, "7 दिन की पुलिस रिमांड में मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहराई से पूछताछ की जाएगी. फरार चल रहे ट्वीशा शर्मा के पति समर्थ सिंह को शुक्रवार देर रात भोपाल लाया गया था. जबलपुर कोर्ट में सरेंडर की कोशिश के वक्त उन्हें हिरासत में लिया गया. देर रात कड़ी सुरक्षा में समर्थ को कटारा हिल्स थाने पहुंचाया गया.'' एसआईटी प्रमुख रजनीश कश्यप ने आगे कहा, "जांच टीम को कई अहम बिंदुओं पर आरोपी से पूछताछ करनी है. पुलिस कॉल डिटेल, घटनास्थल से मिले साक्ष्य, मोबाइल डेटा, सीसीटीवी फुटेज और घटना के पहले व बाद की गतिविधियों को जोड़कर जांच कर रही है. ऐसे में आरोपी की कस्टोडियल पूछताछ बेहद जरूरी है."
ट्विशा जहां मृत मिलीं आई उस जगह की तस्वीरें
इस घटना को 11 दिन से ज्यादा हो चुके हैं. वहीं ये पहला मौका है जब घटनास्थल की तस्वीरें सामने आई हैं. दावा है कि ट्विशा की यहीं संदिग्ध मौत हुई थी, जिसे सुसाइड बताया जा रहा है.
गिरिबाला सिंह वकील के रुप में खुद करेंगी अपना बचाव
न्यायिक सेवा से रिटायर गिरिबाला सिंह जिरह करते नए रुप में कोर्ट में दिखेंगी. वो अपने केस की पैरवी खुद करेंगी. ट्विशा शर्मा केस में उन्हें आरोपी बनाया गया है और फिलहाल जमानत पर हैं. गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत को कैंसिल कराने के लिए ट्विशा के पिता हाईकोर्ट गए हैं. वहीं केस के आरोपी समर्थ सिंह की आज भोपाल कोर्ट में पेशी होनी है. उनकी पैरवी कर रहे वकील का कहना है कि वो बेल की अर्जी लगाएंगे.
ट्विशा शर्मा की सास गिरिबाला का दावा, बयान के लिए पुलिस ने नहीं किया संपर्क
बहू ट्विशा शर्मा की मौत के केस में आरोपी बनाई गईं भोपाल की पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने दावा किया कि वो चाहती हैं कि उनका बयान दर्ज हो लेकिन पुलिस ने उनसे अब तक संपर्क नहीं किया. गौरतलब है कि गिरिबाला ने गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले ही भोपाल अदालत से अग्रिम जमानत ले चुकी हैं.