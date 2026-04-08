यूपी के 60 से अधिक जिलों पर मौसम का प्रहार; आफत आंधी-तूफान के साथ बारिश-बिजली ओले गिरने की चेतावनी

बरेली में दिन में छाया अंधेरा, बेमौसम रिमझिम बारिश

जिले में दोपहर करीब 1 बजे आसमान में घने काले बादल छा गए और दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया. तेज हवाओं के साथ ठंडक बढ़ी और तापमान गिरकर करीब 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. कुछ ही देर बाद जिले के विभिन्न इलाकों में रिमझिम बारिश शुरू हो गई. हालांकि, इस मौसम परिवर्तन का असर किसानों पर भारी पड़ा है. अचानक आई बारिश और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं. भोजीपुरा क्षेत्र के किसान बच्चन सिंह ने बताया कि बारिश से उनकी गेहूं की फसल प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि कुछ फसल काट ली गई है, लेकिन अभी भी काफी गेहूं खेत में खड़ा है, जिसे नुकसान हुआ है. किसानों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो नुकसान और बढ़ सकता है. मौसम विभाग ने आगे भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई है.