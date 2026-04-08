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यूपी के 60 से अधिक जिलों पर मौसम का प्रहार; आफत आंधी-तूफान के साथ बारिश-बिजली ओले गिरने की चेतावनी

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उत्तर प्रदेश में बारिश-ओले-आंधी मचा रहें उत्पात. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 11:07 AM IST

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Updated : April 8, 2026 at 2:49 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभों के कारण ज्यादातर इलाकों में बे मौसम बारिश का सिलसिला जारी है. साथ ही कई जिलों में ओले भी गिरे. वहीं पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने से पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए. जौनपुर जिले में आंधी के कारण पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. वहीं बारिश का सिलसिला भी जारी है.

मंगलवार को सबसे अधिक बारिश अलीगढ़ जिले में 14.8 मिली मीटर रिकॉर्ड की गई. इसके अलावा आगरा, मेरठ, बरेली, इटावा, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, बरेली, हमीरपुर, उरई जिलों में कहीं हल्की और कहीं मध्यम बारिश हुई.

मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को 60 से अधिक जिलों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवा चलने, ओले गिरने और हल्की से मध्यम बारिश होने की चेतावनी जारी की है. इसके अतिरिक्त आइसोलेटेड स्थान पर आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है.

LIVE FEED

2:11 PM, 8 Apr 2026 (IST)

बरेली में दिन में छाया अंधेरा, बेमौसम रिमझिम बारिश

जिले में दोपहर करीब 1 बजे आसमान में घने काले बादल छा गए और दिन में ही रात जैसा अंधेरा हो गया. तेज हवाओं के साथ ठंडक बढ़ी और तापमान गिरकर करीब 22 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया. कुछ ही देर बाद जिले के विभिन्न इलाकों में रिमझिम बारिश शुरू हो गई. हालांकि, इस मौसम परिवर्तन का असर किसानों पर भारी पड़ा है. अचानक आई बारिश और तेज हवाओं से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं. भोजीपुरा क्षेत्र के किसान बच्चन सिंह ने बताया कि बारिश से उनकी गेहूं की फसल प्रभावित हुई है. उन्होंने कहा कि कुछ फसल काट ली गई है, लेकिन अभी भी काफी गेहूं खेत में खड़ा है, जिसे नुकसान हुआ है. किसानों का कहना है कि यदि मौसम इसी तरह बना रहा तो नुकसान और बढ़ सकता है. मौसम विभाग ने आगे भी हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना जताई है.

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बरेली में दिन में छाया अंधेरा (Photo Credit; ETV Bharat)

12:27 PM, 8 Apr 2026 (IST)

सहारनपुर में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता, गेहूं की फसल पर संकट

सहारनपुर में उत्तर भारत के कई हिस्सों की तरह मंगलवार से हो रही रुक-रुक कर बेमौसम बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी है, वहीं किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रकृति की मार सबसे ज्यादा किसानों पर पड़ रही है. बीते 2 दिनों में हुई बारिश के चलते गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है.

सहारनपुर में झमाझम (Video Credit; ETV Bharat)

12:07 PM, 8 Apr 2026 (IST)

बुलंदशहर में बेमौसम बारिश की किसानों पर मार, फसलें हो रही बर्बाद

बुलंदशहर में कई दिनों से हो रही बारिश-ओले ने किसानों पर परेशानी की लक़ीर खींच दी है. बुलंदशहर जिले के शिकारपुर, पहासू समेत कई इलाकों में बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया है. बारिश से गेहूं, आलू और सरसों की फसल भी बर्बाद हो गई है. सरकार ने जिले के अधिकारियों को किसानों के खेतों में बर्बाद हुई फसल का मुआयना करने के आदेश दिए हैं. बुलंदशहर के शिकारपुर एसडीएम अरुण कुमार वर्मा का कहना है लेखपालों को आदेश दिया गया है. किसानों की फसल पर सर्वे कर जरूरत के हिसाब से किसानों को सहायता राशि दी जाएगी.

बुलंदशहर में भारी बारिश से फसलें तबाह (Video Credit; ETV Bharat)

10:53 AM, 8 Apr 2026 (IST)

प्रयागराज में पड़ रही सबसे गर्मी, तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा

प्रयागराज सबसे गर्म: मंगलवार को उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे अधिक गर्म जिला रहा. जहां पर अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस कम है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान उरई जिले में 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो कि सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस कम है.

मौसम वैज्ञानिक डॉ. अतुल सिंह ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण यूपी में बुधवार को भी तेज रफ्तार से हवाओं के साथ, कुछ स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश होने के साथ-साथ कहीं-कहीं ओले और बिजली गिरने की भी संभावना है. वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर गुरुवार से कम होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद मौसम ड्राई रहेगा. अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

10:53 AM, 8 Apr 2026 (IST)

आगरा में झमाझम, आंधी-बूंदाबांदी से गिरा तापमान

आगरा में बरसे बदरा: मंगलवार दोपहर अचानक मौसम ने करवट ली. पहले तेज हवाएं-आंधी चली, फिर बूंदाबांदी-बारिश शुरू हो गई. मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 8 अप्रैल को भी आंधी-बारिश आएगी. बीते 4 दिनों की बात करें तो आगरा में हर दिन शाम को आंधी-बूंदाबांदी-बारिश हो रही है. जिससे तापमान गिर गया है.

आगामी दिनों के तापमान का पूर्वानुमान-

दिनांकअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
7 अप्रैल32°C 19°C
8 अप्रैल28°C18°C
9 अप्रैल32°C19°C
10 अप्रैल 33°C20°C
11 अप्रैल35°C21°C
आगरा में आंधी-पानी से बर्बादी (Video Credit; ETV Bharat)

10:51 AM, 8 Apr 2026 (IST)

लखनऊ में बारिश-आंधी से गिरे पेड़, मौसम मचा रहा आतंक

लखनऊ में रेन अलर्ट: राजधानी लखनऊ में मंगलवार देर शाम से ही आंधी तूफान, हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हुआ. वहीं तेज रफ्तार धूल भरी आंधी चलने लगी जिसके कारण लखनऊ के कई हिस्सों में पेड़ों की डाल टूटकर गिर गई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बुधवार को लखनऊ में कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है. अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

10:51 AM, 8 Apr 2026 (IST)

मिर्जापुर में आंधी-पानी से किसानों की फसलें बर्बाद, दीवार गिरने से पत्नी की मौत पति घायल

जिले में मंगलवार की रात लगभग 11 बजे तेज आंधी आने से पड़ोसी का निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान की दीवार गिर गयी, जिसमें अपने छत पर सो रहे राधा देवी उनके पति नंदलाल बिंद दब गए. महिला की मौके पर मौत हो गई. घायल पति नंदलाल बिंद का वाराणसी ट्रामा सेंटर में इलाज चल रही है. सीओ चुनार मंजरी राव ने बताया कि आंधी-तूफान आने के कारण पड़ोस के दीवार गिरने के कारण छत पर सो रही एक महिला की मौत हो गई है, उसके पति घायल हैं इलाज चल रहा है, महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

मिर्जापुर में आंधी-पानी: जनपद में आंधी पानी के कारण कई इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित. बे मौसम बारिश से किसानों के गेहूं, चना, अरहर की फसलों को नुकसान होने की संभावना है.

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मिर्जापुर में तेज आंधी से निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान की दीवार गिरी. (Photo Credit; ETV Bharat)

10:51 AM, 8 Apr 2026 (IST)

मेरठ में बारिश-ओले के साथ ठंडक बढ़ी, तापमान 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा

मेरठ में बदला मौसम बढ़ी ठंडक: मेरठ समेत वेस्ट यूपी में मौसम में हुए उतार-चढ़ाव ने फिर एक बार सर्दी सीजन की याद दिला दी है. बीते दिन जहां सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई, वहीं उसके बाद फिर दोपहर को हल्की बारिश ने पारा गिरा दिया. लोगों को नवंबर-दिसंबर की तरह ठंड का एहसास भी हो रहा. बारिश की वजह से दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, शाम को फिर बूंदाबांदी हुई.

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में स्थित मौसम विभाग की तरफ आंधी बिजली और बिजली गिरने के संकेत दिए हैं. गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है. पर और भी लुढ़क सकता है 15 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है.

10:51 AM, 8 Apr 2026 (IST)

मौसम के कहर से हुई जनहानी का मुआवजा वितरण पर सरकार ने किया ये निर्देश जारी

यूपी में हुई घनघोर बारिश आकाशीय बिजली से पिछले एक हफ्ते में हुई 20 जनहानि, 12 घायल व 33 पशुहानि. सीएम के निर्देश के बाद हुआ मुआवजे का वितरण. सीएम के निर्देश पर जिलाधिकारियों ने पीड़ितों के परिजनों को दिया मुआवजा. सीएम के निर्देश पर राहत आयुक्त कार्यालय से रखी जा रही है, लापरवाही न करने पर मिला संकेत.

Last Updated : April 8, 2026 at 2:49 PM IST

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