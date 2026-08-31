यूपी में आफत की बारिश; प्रयागराज में गंगा-यमुना उफानाईं, चित्रकूट में बाढ़ से जूझ रहे लोग, गाजीपुर में फंसी 2 हजार भेड़ें

गाजीपुर में बाढ़ के बीच फंसी 2000 भेड़ें, एसपी ने ड्रोन से तलाशा लोकेशन, 6 घंटे चला रेस्क्यू

गाजीपुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बीच जमानियां क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाके में करीब 2000 भेड़ें और भेड़ पालक फंस गया. रात में परेशान भेड़ पालक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला सक्रिय हुआ.

लोकेशन मिलने के बाद NDRF, SDRF, नाविक और गोताखोरों की चार टीमों को रेस्क्यू अभियान में लगाया गया. एसपी डॉ. ईरज राजा ने रेस्क्यू की पुष्टि करते हुए बताया कि बाढ़ के पानी में फंसी लगभग 2 हजार भेड़ों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. गंगा का जलस्तर बढ़ने से जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं. प्रशासन की ओर से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जा रही है, बाढ़ चौकियों और आश्रय स्थलों के साथ प्रभावित लोगों के लिए भोजन-पानी और पशुओं के चारे की व्यवस्था भी की जा रही है.