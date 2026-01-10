राजधानी दिल्ली से लेकर विदेश तक, कौन सी खबर है सबसे बड़ी?, क्या है खास? यहां जानें
नई दिल्ली: देश-दुनिया के गलियारों से लेकर राजनीति के सियासी दंगल तक, आज हम आपको रखेंगे हर उन खबरों को जो आपके लिए ज़रूरी है. आज के ऐसे मुख्य समाचार जिन पर पूरे देश की नज़र है. चलिए, एक नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर...
ईरान में तेज होता प्रदर्शन- ट्रंप ने खामेनेई को दी ये धमकी!
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ईरान के हालात पर बहुत करीब से नजर रखी जा रही है और उम्मीद है कि देश में प्रदर्शनकारी सुरक्षित रहेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया, तो अमेरिका दखल देगा और उस देश पर ऐसी जगह हमला करेगा जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा. ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में टॉप तेल और गैस एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये बातें कहीं.
पीएम मोदी का आज से दो दिवसीय सोमनाथ दौरा, 'ॐ' जाप में होंगे शामिल
पीएम नरेंद्र मोदी का आज से दो दिवसीय सोमनाथ गुजरात का दौरा शुरू हो रहा है. वे यहां पर स्वाभिमान पर्व में शामिल होंगे. इससे पहले उन्होंने शुक्रवार को कहा कि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत की आध्यात्मिक परंपरा का एक शक्तिशाली प्रतीक है और इसे पूरे देश में भक्ति, विश्वास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है.
10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस ?
हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है. इस दिन का उद्देश्य विश्व स्तर पर हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करना है. हिंदी विश्व की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है. यह दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था. पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में आयोजित हुआ था. यह सम्मेलन 10-14 जनवरी, 1975 को आयोजित हुआ था और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था.
दिल्ली विधानसभा में भावुक हुईं सीएम रेखा गुप्ता
दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान शुक्रवार को एक भावुक दृश्य देखने को मिला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में अपनी बात रखते हुए न केवल भावुक नजर आईं, बल्कि उन्होंने विपक्ष पर महिला विरोधी मानसिकता और विकास कार्यों में बाधा डालने का गंभीर आरोप भी लगाया. सीएम रेखा गुप्ता बोलीं महिलाओं को 2500 रुपए भी दिए जाएंगे और मुफ्त सिलेंडर भी दिया जाएगा. यह बीजेपी सरकार है जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे.
दिल्ली-NCR में बारिश ने बढ़ाई ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश जहां घने कोहरे की चपेट में हैं. कई दिनों से बादलों की लुकाछिपी के बीच कल शुक्रवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी और हल्की वर्षा होने से ठंड बढ़ गई. जिसकी वजह से न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ जो सामान्य से लगभग 2.3 डिग्री सेल्सियस कम है. यह इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही.
BHU के डॉक्टरों ने तैयार किया अनोखा APP, मरीजों और तीमारदारों को मिलेगी FREE में विशेष सुविधा
चिकित्सा विज्ञान संस्थान, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (IMS-BHU) वाराणसी के डॉक्टर ने 4 साल की मेहनत के साथ मरीजों की सुविधा के लिए एक नया प्लेटफॉर्म काशी प्लस (काशी+) एप तैयार किया है. यहां एक स्थान पर मरीजों को अस्पताल के डॉक्टर, ओपीडी, जांच पर्चा, काउंटर, रिपोर्ट मिलने की टाइमिंग जैसे तमाम प्रश्नों का जवाब मिलेगा.
7-पृथ्वी के आज सबसे करीब होगा बृहस्पति, खुली आंखों से दिखेगा अद्भुत नजारा
बृहस्पति ग्रह (Jupiter) आज पृथ्वी के सबसे करीब होगा. इसे खगोल विज्ञान में 'विरोध' (Opposition) की स्थिति कहा जाता है. वीर बहादुर सिंह नक्षत्र शाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि जब पृथ्वी, सूर्य और बृहस्पति एक सीधी रेखा में होते हैं तो यह रात भर, वर्ष में सबसे अधिक और चमकीला होने के साथ बड़ा दिखाई देता है.
WPL 2026 के पहले रोमांचक मुकाबले में आरसीबी ने मुंबई को 3 विकेट से हराया
महिला प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण (WPL 2026) का शुभारंभ शुक्रवार को हो गया. पहले मैच में मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से हुआ. इस मैच में आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया.
भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट
नए साल की शुरुआत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves) के लिए झटके के साथ हुई है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 2 जनवरी को समाप्त सप्ताह में देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार 9.809 अरब डॉलर घटकर 686.801 अरब डॉलर रह गया. यह गिरावट इसलिए भी चौंकाने वाली है क्योंकि इससे ठीक एक सप्ताह पहले भंडार में 3.293 अरब डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और यह 696.61 अरब डॉलर तक पहुंच गया था.
लाइक, कमेंट, शेयर...क्या वाकई लाखों कमा रहे रील बनाने वाले, भारत में 25 लाख कंटेंट क्रिएटर
लाइक, कमेंट, शेयर...यानी सोशल मीडिया की जादुई दुनिया जो आपको एंटरटेन करने के साथ ही एजुकेट और अवेयर भी कर रही है. इसी दुनिया ने अब एक इंडस्ट्री का रूप ले लिया है जिसे कंटेंट क्रिएशन इंडस्ट्री के नाम से पहचाना जा रहा है. कोई भी व्यक्ति, चाहे वह जिस उम्र का हो, जब वह खाली बैठा होता है तो रील्स-शॉर्ट वीडियो देखकर अपना समय व्यतीत करता है, खासकर Gen Z. इस क्रेज से कंटेंट क्रिएशन देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर उभरा है.
ईरान में विरोध-प्रदर्शन का 13वां दिन, 'सबसे कड़े तरीके से' जवाब देने की चेतावनी
ईरान में विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को तेरहवें दिन में प्रवेश कर गए, क्योंकि बढ़ती महंगाई को लेकर शुरू हुआ यह आंदोलन अब मौजूदा सरकार को खत्म करने की मांग में बदल गया है. वर्तमान सरकार 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से ईरान पर शासन किया है. इसने पश्चिमी समर्थक शाह को सत्ता से हटा दिया था.
दिल्ली में शीतलहर के साथ छाई स्मॉग की परत
दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में शीतलहर के साथ स्मॉग की परत छाई हुई है.