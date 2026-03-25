Himachal Budget Session LIVE: बैरियर पर LMV और टैक्सी पर नहीं लगेगा टैक्स, क्या बोले सीएम सुक्खू
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 25, 2026 at 11:00 AM IST|
Updated : March 25, 2026 at 11:49 AM IST
शिमला: हिमाचल बजट सत्र के दूसरे चरण का आज सातवां दिन है. आज की कार्यवाही 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी, जिसमें कुल 42 सवाल लगे हैं. इसमें विधायकों ने विभिन्न विभागों से संबंधित 31 तारांकित सवाल पूछे हैं, जिसके संबंधित विभागों के मंत्री सदन में उत्तर देंगे. वहीं, विभिन्न विभागों से संबंधित 11 अतारांकित सवाल लगे हैं, जिसमें उत्तर सभा पटल पर रखे जाएंगे. वहीं, आज सदन में समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे. इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश बजट अनुमान पर चर्चा का आज आखिरी दिन भी है. बीते दो दिनों में सत्ता और विपक्ष दोनों ने अपने-अपने तर्क रखे, लेकिन आज इस बहस का निष्कर्ष निकलने की संभावना है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बजट अनुमान पर चर्चा के दौरान सदन में उठाए गए सवालों का जवाब देंगे. इस दौरान मुख्यमंत्री अपने संबोधन में न सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब देंगे, बल्कि सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों और भविष्य की रणनीति को भी सामने रखेंगे. नेता प्रतिपक्ष जयराम समेत छह विधायकों रणधीर शर्मा, त्रिलोक जमवाल, राकेश जमवाल, सुखराम चौधरी ने सरकार से बंद किए गए विभागों और एंट्री टैक्स से जुड़े सवाल पूछे हैं. इन सवालों के जरिए विपक्ष सरकार की नीतियों और फैसलों की गहराई से पड़ताल करने की तैयारी में है.
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NHAI और नेशनल हाईवे के साथ पौधारोपण
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सदन में कहा कि NHAI और नेशनल हाईवे के साथ सरकार पौधरोपण कर सौंदर्यीकरण करेगी, जो उद्योगपति खाली पहाड़ों पर पौधरोपण करना चाहते हैं सरकार उनका स्वागत करेगी. हमारा फॉरेस्ट कवर 29.5 है. इस फॉरेस्ट कवर को 2030 तक 29.5 से बढ़ाकर 32 फीसदी किया जाएगा. इस दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है. पूरे देश को हम वनों और पानी से 90 हजार करोड़ की सर्विस देते हैं. हम पर्यावरण को बचा रहे हैं, इसके बदले में हमारे अधिकार भी सुरक्षित रहने चाहिए. प्रदेश में जो भी महिला मंडल और युवक मंडल अपने क्षेत्रों के आसपास पौधरोपण करना चाहते हैं सरकार उनको राजीव गांधी वन संवर्द्धन योजना के तहत पैसा देगी.
जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना
हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात करने के बाद आज शिमला लौटे. विधानसभा सत्र में जाने से पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई है. प्रधानमंत्री जल्द हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे. मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेना चाहिए. सीएम प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ अपने बड़े नेताओं को खुश करने में लगे हैं. हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को ड्रेस कोड सिखाया जा रहा है. ड्रेस कोड तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सीखना चाहिए. हिमाचल प्रदेश आकर कांग्रेस के प्रभारी सह प्रभारी एक महीना स्टेट गेस्ट बनकर घूम रहे हैं. मीडिया में इन ख़बरों की कोई चर्चा नहीं है.
LMV और टैक्सी पर नहीं लगेगा टैक्स
मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि हिमाचल की गाड़ियों पर टोल बैरियर पर एंट्री टैक्स नहीं लगेगा. ये टैक्स बाहर से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों पर लगता है, जिस तरीके से इसे लेकर शोर मचाया जा रहा है उतना एंट्री टैक्स टोल बैरियर पर नहीं लगाया गया है. LMV और टैक्सी पर भी टैक्स नहीं लगेगा. मुझे खुशी है कि टोल बैरियर का रिजर्व प्राइज 85 करोड़ था, लेकिन टोल बैरियर 200 से 250 करोड़ में बिके हैं. बाहर से नियमित आने वाले वाहनों को वापसी पर पूरी रियायत मिलेगी. सरकार प्रदेश के बोर्डर एरिया के साथ रहने वाले लोगों को लेकर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी.
कितने संस्थान हुए डिनोटिफाई
विपक्ष ने सरकार से 3 सालों में डिनोटिफाई किए गए विभागों के बारे में जानकारी मांगी थी. सीएम सुक्खू ने सदन में इसके जवाब में कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है. इस पर जयराम ठाकुर ने कहा कि इस सवाल को लगाए हुए एक साल से ऊपर हो गया. सूचना को क्यों छिपाया जा रहा है. क्या ये सूचना इसी सत्र में दे दी जाएगी. इस पर सीएम सुक्खू ने कहा कि इसकी सूचना अगले सत्र में दी जाएगी. पूर्व सीएम पीएम से मिलकर आए हैं. कुछ लाए भी हैं या रोक आए हैं.