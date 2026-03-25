Himachal Budget Session LIVE: बैरियर पर LMV और टैक्सी पर नहीं लगेगा टैक्स, क्या बोले सीएम सुक्खू

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना

हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात करने के बाद आज शिमला लौटे. विधानसभा सत्र में जाने से पहले उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई अहम विषयों को लेकर चर्चा हुई है. प्रधानमंत्री जल्द हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे. मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेना चाहिए. सीएम प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करना चाहते हैं वो सिर्फ अपने बड़े नेताओं को खुश करने में लगे हैं. हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को ड्रेस कोड सिखाया जा रहा है. ड्रेस कोड तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी सीखना चाहिए. हिमाचल प्रदेश आकर कांग्रेस के प्रभारी सह प्रभारी एक महीना स्टेट गेस्ट बनकर घूम रहे हैं. मीडिया में इन ख़बरों की कोई चर्चा नहीं है.