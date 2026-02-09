विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट होगा पेश, 2026-27 के बजट पर चर्चा के बाद सरकार का उत्तर

प्रश्न काल में कई विभागों से प्रश्न

विधानसभा की कार्यवाही 11:00 बजे से शुरू होगी. प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्न आज सदन में पूछे जाएंगे. गृह विभाग, वित्त विभाग, उद्योग विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, साइंस टेक्नोलॉजी विभाग, निर्वाचन विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, निगरानी विभाग, सिविल विमानन विभाग जैसे विभागों के सदस्य सवाल पूछेंगे और उसका उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री या प्रभारी मंत्री देंगे. प्रश्न कल के बाद शून्य काल भी होगा और उसमें भी सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखेंगे सरकार के संज्ञान में लाएंगे.