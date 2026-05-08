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पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन, पहले दिन हुए इतने हजार नामांकन

नामांकन का आज दूसरा दिन
नामांकन का आज दूसरा दिन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 11:56 AM IST

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Updated : May 8, 2026 at 12:54 PM IST

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शिमला: पंचायत चुनावों के लिए आज नामांकन का दूसरा दिन है. आज प्रत्याशी 3 बजे तक नामांकन भर सकते हैं. इसके बाद शनिवार, रविवार को छुट्टी होने के कारण सोमवार को नामांकन का आखिरी दिन होगा. वहीं, पहले दिन भारी संख्या में उम्मीदवारों ने नामांकन किए हैं.

LIVE FEED

12:54 PM, 8 May 2026 (IST)

किन्नौर में 420 मतदान केंद्र स्थापित

जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत एवं डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर जिला किन्नौर में कुल 420 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं. इनमें कल्पा विकास खंड में 140, निचार विकास खंड में 141 और पूह विकास खंड में 139 मतदान केंद्र शामिल हैं. कुल मतदान केंद्रों में से 19 संवेदनशील और 13 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं. उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिला किन्नौर में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के तहत संपन्न करवाए जाएंगे.

12:41 PM, 8 May 2026 (IST)

एक ही वार्ड से दो कांग्रेस प्रत्याशी

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच जिला परिषद पद को लेकर लड़ाई और भी तेज होती जा रही है. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के पहले ही दिन जिला मुख्यालय ऊना के मिनी सचिवालय में जिला परिषद के प्रत्याशी और भारी भरकम जनबल के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे. जिला परिषद में इस बार टक्का वार्ड की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है. जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभित गौतम चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सुमित कुमार को यहां से पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुभवी जसवीर बिट्टा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं. अब इस एख ही वार्ड से दो कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने हैं.

11:38 AM, 8 May 2026 (IST)

नामांकन से पहले मतदाता सूची से नाम गायब

उना के हरोली उपमंडल की ग्राम पंचायत हलेड़ा बिलणा में पंचायत चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची में गड़बड़ी का मामला सामने आने से ग्रामीणों में रोष व्याप्त है. चुनावी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही कई लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब पाए गए हैं, जिनमें पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही महिला हरप्रीत कौर का नाम भी शामिल है. नामांकन भरने से पहले महिला और उसके परिवार को इसकी जानकारी मिली. इसे लेकर महिला के परिजन और स्थानीय प्रतिनिधियों ने प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं और इसे साजिश करार दिया है. इस मुद्दे को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय पहुंचा और मामले के शीघ्र समाधान की मांग उठाई, जिससे चुनावी माहौल में तनाव की स्थिति बन गई है.

11:37 AM, 8 May 2026 (IST)

पहले दिन इतने उम्मीदवारों ने भरा नामांकन

प्रदेशभर में होने वाले पंचायत चुनावों के तहत कुल 31,182 पदों के लिए चुनाव कराया जाना है, लेकिन नामांकन के पहले ही दिन 16,891 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया. अब नामांकन के लिए 8 और 11 मई को दो दिन और शेष हैं. ऐसे में इन दोनों दिनों में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की संख्या और अधिक बढ़ सकती है. जिससे आने वाले दिनों में पंचायत चुनाव का यह महासंग्राम और अधिक रोचक होने के आसार हैं.

Last Updated : May 8, 2026 at 12:54 PM IST

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