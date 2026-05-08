पंचायत चुनाव के लिए नामांकन का आज दूसरा दिन, पहले दिन हुए इतने हजार नामांकन

एक ही वार्ड से दो कांग्रेस प्रत्याशी

पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के बीच जिला परिषद पद को लेकर लड़ाई और भी तेज होती जा रही है. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने के पहले ही दिन जिला मुख्यालय ऊना के मिनी सचिवालय में जिला परिषद के प्रत्याशी और भारी भरकम जनबल के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे. जिला परिषद में इस बार टक्का वार्ड की लड़ाई भी काफी दिलचस्प है. जहां युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता शोभित गौतम चुनावी ताल ठोक रहे हैं, जबकि कांग्रेस ने सुमित कुमार को यहां से पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित किया है. वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुभवी जसवीर बिट्टा समर्थित प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे हैं. अब इस एख ही वार्ड से दो कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने हैं.