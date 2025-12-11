ETV Bharat / state

ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, बिना केंद्रीय नेतृत्व के सुक्खू सरकार के 3 साल का जश्न

Sukhu Govt Celebration in Mandi
कांग्रेस सरकार का जन संकल्प सम्मेलन (ETV Bharat GFX)
Published : December 11, 2025 at 11:33 AM IST

Updated : December 11, 2025 at 12:21 PM IST

हिमाचल प्रदेश में आज कांग्रेस सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है. ऐसे में सरकार इस अवसर पर जश्न मना रही है. मंडी के पड्डल मैदान में सुक्खू सरकार द्वारा जन संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम मनाया जा रहा है. जिसमें प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेताओं समेत कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे.

LIVE FEED

12:19 PM, 11 Dec 2025 (IST)

रैली स्थल पर पहुंचे सीएम सुक्खू, मंडी में कांग्रेस का जन संकल्प सम्मेलन

मंडी के पड्डल मैदान में आज कांग्रेस सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा होने पर जन संकल्प रैली आयोजित की गई है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी रैली स्थल पर पहुंच गए हैं.

12:09 PM, 11 Dec 2025 (IST)

ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, बिना केंद्रीय नेतृत्व के सुक्खू सरकार के 3 साल का जश्न

मंडी के पड्डल मैदान पर हिमाचल की सुक्खू सरकार के 3 साल के जश्न के लिए मंच सज चुका है. कांग्रेस पार्टी और सरकार से जुड़े नेता धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं. हिमाचल के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्री समेत तमाम अफसर भी यहां मौजूद होंगे. विनय कुमार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन इस जश्न में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई भी मौजूद नहीं रहेगा. वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल, प्रियंका या सोनिया गांधी ने हिमाचल सरकार के कार्यक्रम से दूरी बनाई है. इससे पहले साल 2024 में सुक्खू सरकार के दो साल के जश्न में भी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नदारद था. धर्मशाला में हुए उस कार्यक्रम में भी ना राहुल गांधी दिखे थे ना प्रियंका-सोनिया और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे.

साल 2022 में जब शिमला के रिज मैदान पर सुखविंदर सुक्खू ने सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश अग्निहोत्री का शपथ ग्रहण हुआ था तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे.

गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार की कमान संभाली थी और ग्राउंड पर एक्टिव नजर आई थीं. हर साल एक लाख नौकरी का वादा हो या ओपीएस का, सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इन वादों के साथ ही हिमाचल के चुनाव रण में कदम रखा था.

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं साथ ही इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और राहुल, प्रियंका से लेकर सोनिया गांधी तक सत्र में हिस्सा ले रहे हैं. आज के कार्यक्रम में हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल मौजूद रहेंगी.

Sukhu Govt Celebration in Mandi
जन संकल्प रैली में पहुंची रजनी पाटिल (ETV Bharat)

11:55 AM, 11 Dec 2025 (IST)

मंडी पहुंचे सीएम सुक्खू, जनसंकल्प रैली में होंगे शामिल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनसंकल्प सम्मेलन के लिए मंडी के कंगनीधार हेलिपेड पर पहुंचे. थोड़ी देर में सीएम पड्डल मैदान में पहुंचेंगे.

Sukhu Govt Celebration in Mandi
मंडी पहुंचे सीएम सुक्खू (ETV Bharat)

11:43 AM, 11 Dec 2025 (IST)

क्यों शामिल नहीं होंगे विक्रमादित्य सिंह ?

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आज 3 साल हो चुके हैं. 11 दिसंबर 2022 को सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मुख्यमंत्री और मुकेश अग्निहोत्री ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली थी. सरकार के तीन साल होने पर आज मंडी के पड्डल मैदान में जन संकल्प रैली का आयोजन किया गया है. इस कार्यक्रम में सीएम सुक्खू से लेकर डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार समेत सरकार के मंत्री मौजूद रहेंगे, लेकिन इस सबमें कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह शामिल नहीं होंगे. दरअसल विक्रमादित्य सिंह विदेश यात्रा पर हैं.

कांग्रेस सरकार का जन संकल्प सम्मेलन (ETV Bharat)

11:43 AM, 11 Dec 2025 (IST)

मंडी में सुक्खू सरकार का 'जन संकल्प सम्मेलन', 3 साल का जश्न

हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार के तीन साल आज पूरे हो गए हैं. इस उपलक्ष्य पर प्रदेश सरकार मंडी के पड्डल मैदान में जन संकल्प रैली का आयोजन कर रही है. जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार समेत सरकार और पार्टी के बड़े चेहरे मौजूद रहेंगे. इस कार्यक्रम में हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल भी शामिल होंगी.

Last Updated : December 11, 2025 at 12:21 PM IST

