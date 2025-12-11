ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, बिना केंद्रीय नेतृत्व के सुक्खू सरकार के 3 साल का जश्न

मंडी के पड्डल मैदान पर हिमाचल की सुक्खू सरकार के 3 साल के जश्न के लिए मंच सज चुका है. कांग्रेस पार्टी और सरकार से जुड़े नेता धीरे-धीरे पहुंच रहे हैं. हिमाचल के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और मंत्री समेत तमाम अफसर भी यहां मौजूद होंगे. विनय कुमार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठन की नुमाइंदगी करेंगे, लेकिन इस जश्न में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से कोई भी मौजूद नहीं रहेगा. वैसे ये पहली बार नहीं है जब राहुल, प्रियंका या सोनिया गांधी ने हिमाचल सरकार के कार्यक्रम से दूरी बनाई है. इससे पहले साल 2024 में सुक्खू सरकार के दो साल के जश्न में भी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व नदारद था. धर्मशाला में हुए उस कार्यक्रम में भी ना राहुल गांधी दिखे थे ना प्रियंका-सोनिया और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे.

साल 2022 में जब शिमला के रिज मैदान पर सुखविंदर सुक्खू ने सीएम और डिप्टी सीएम के रूप में मुकेश अग्निहोत्री का शपथ ग्रहण हुआ था तब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे थे.

गौरतलब है कि प्रियंका गांधी ने 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान प्रचार की कमान संभाली थी और ग्राउंड पर एक्टिव नजर आई थीं. हर साल एक लाख नौकरी का वादा हो या ओपीएस का, सबसे पहले प्रियंका गांधी ने इन वादों के साथ ही हिमाचल के चुनाव रण में कदम रखा था.

बताया जा रहा है कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाने वाले हैं साथ ही इन दिनों संसद का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और राहुल, प्रियंका से लेकर सोनिया गांधी तक सत्र में हिस्सा ले रहे हैं. आज के कार्यक्रम में हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल मौजूद रहेंगी.