Patna Student protest: CM आवास के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र, पुलिस ने हटाया
Published : July 22, 2026 at 2:14 PM IST|
Updated : July 22, 2026 at 4:35 PM IST
पटना: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर आज बिहार की राजधानी पटना में जोरदार प्रदर्शन चल रहा है. वामदल के छात्र संगठन आइसा के बैनर तले हजारों की तादाद में छात्रों और युवाओं का हल्ला बोल जारी है. पुलिस की सख्ती के बावजूद लगातार आगे बढ़ रहे हैं. जेपी गोलंबर के पास बैरिकेडिंग कर रोकने की कोशिश हुई तो नोकझोंक भी हुई. पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और वाटर कैनन से पानी की बौछार की.
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CM आवास के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र
इस बीच, प्रदर्शनकारी छात्र सीएम आवास के बाहर पहुंच गए और हंगामा करने लगे. पुलिस ने छात्रों को खदेड़ कर हटाया है.
डाकबंगला चौराहा पर पहुंची बीएसएफ, एसएसबी और सैप की टीम
डाकबंगला चौराहा पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हंगामे को देखते हुए अब बीएसएफ, एसएसबी और सैप की टीम की बुलाया गया है.
BJP के स्टीकर लगी गाड़ियों पर हमले
छात्र हजारों की संख्या में डाकबंगला चौराहे पर डटे हुए है. इस बीच आईजी की एस्कॉर्ट गाड़ी पर हमला किया गया है. वहीं बीजेपी के स्टीगर लगी गाड़ियों पर भी छात्रों ने हमला कर क्षतिग्रस्त कर दिया है.
बच्चों पर लाठी चलाओगे- पप्पू यादव
नीट मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जब आप सदन में नहीं सुनोगे, 153 बार प्रश्न पेपर लीक करोगे, बच्चों पर लाठी चलाओगे और नीट के बाद मुंबई, राजस्थान, पंजाब सब जगह पेपर लीक होता रहेगा. आपकी नीति सही नहीं होगी, तो विपक्ष के पास रास्ते क्या हैं, आप विपक्ष को खत्म कर दोगे, विपक्ष को कमजोर कर दोगे. आज एक ही आवाज है कि इन बच्चों के भविष्य को बचाओ.''
पेपर लीक का जवाब कब देगी?: छात्र
छात्रों का कहना है कि पटना का यह प्रदर्शन दिल्ली में शिक्षा और छात्र अधिकारों को लेकर चल रहे आंदोलन के समर्थन में आयोजित किया गया. उन्होंने दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई का भी विरोध किया और कहा कि छात्रों की आवाज दबाने के बजाय सरकार को शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार और पेपर लीक जैसे गंभीर मामलों पर जवाब देना चाहिए.
छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले दागे.
इससे पहले पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों से वापस लौटने की अपील की गई, लेकिन छात्र बैरिकेडिंग हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे. इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की शुरू हो गई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और बाद में भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज तथा आंसू गैस के गोले दागे.
बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास- पुलिस
वहीं, पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था भंग करने और बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए.
शांतिपूर्ण मार्च को जबरन रोकने की कोशिश
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च को जबरन रोकते हुए बल प्रयोग किया. आइसा कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनका मार्च नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर आयोजित किया गया था.
छात्रों के आंदोलन पर क्या बोले संदीप सौरभ?
इस, बीच माले विधायक संदीप सौरव ने कहा, वह छात्रों के आंदोलन के साथ हैं और आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व घुस आए, जिन्होंने पुलिस पर पत्थर चलाए हैं. उन्होंने कहा कि, छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा, वह जायज है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफा तक यह आंदोलन नहीं रुकेगा.
बीजेपी के पोस्टर फाड़े
इस दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी के पोस्ट फाड़ दिए. सड़क किनारे जो भी पोस्टर और बैनर थे, उसे फाड़ दिए. छात्र केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ-साथ बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से भी त्यागपत्र मांग रहे हैं.