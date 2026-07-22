Patna Student protest: CM आवास के बाहर पहुंचे प्रदर्शनकारी छात्र, पुलिस ने हटाया

बच्चों पर लाठी चलाओगे- पप्पू यादव

नीट मुद्दे पर विपक्ष के विरोध पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, "जब आप सदन में नहीं सुनोगे, 153 बार प्रश्न पेपर लीक करोगे, बच्चों पर लाठी चलाओगे और नीट के बाद मुंबई, राजस्थान, पंजाब सब जगह पेपर लीक होता रहेगा. आपकी नीति सही नहीं होगी, तो विपक्ष के पास रास्ते क्या हैं, आप विपक्ष को खत्म कर दोगे, विपक्ष को कमजोर कर दोगे. आज एक ही आवाज है कि इन बच्चों के भविष्य को बचाओ.''