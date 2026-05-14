यूपी में आंधी-तूफान ने मचाई भयंकर तबाही; मिर्जापुर में 14 की मौत, फतेहपुर में 7 लोगों की गई जान, बरेली में 4 ने तोड़ा दम

मिर्जापुर में आफत की बारिश में 11 की गई जान

मिर्जापुर:यूपी के मिर्जापुर में आंधी पानी ने जमकर तबाही मचाई है. तेज आंधी तूफान के कारण 14 लोगों की जान चली गई है, कई घायल भी हैं. शहर लेकर गांव तक बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है. गौरा परमानपुर मार्ग का पीपा पुल टूटने से 20 गांव का आवागमन ठप हो गया है. कई इलाके में सड़क पर पेड़ गिरने से आवागमन तक बाधित हो गया है. जिले में पड़री थाना क्षेत्र में पांच की मौत हुई है. नदीगहना सारी पोखरी गांव में आम के पेड़ गिरने से 9 साल के बच्चे अंशु मौर्य की मौत हुई है.

जिले में पेड़, दीवार, टीन शेड और आकाशीय बिजली गिरने से अलग-अलग थाना क्षेत्रों में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं. मृतकों में पड़री थाना क्षेत्र में-5,अदलहाट-3, कछवां-2, चील्ह-1, लालगंज-1, संतनगर-1, ,कोतवाली देहात-1 हैं.

छीतम पट्टी गांव में आम का पेड़ गिरने 17 वर्षीय किशोर अक्षय की मौत हुई है. मोहनपुर भवरख गांव में महुआ का पेड़ गिरने से महिला सरोज देवी की मौत हुई है. साथ ही महेवा में आम बिनने गए एक व्यक्ति बिहारी के भी मौत की खबर है. कछवां थाना क्षेत्र में भी दो की मौत हुई है. विदापुर की रहने वाली महिला बेईला देवी पर टिन का शेड गिरने से मौत हो गई है. हरदरा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी पर पेड़ गिरने से राणा उर्फ बबलू की मौत हो गई है.

स्कार्पियो सवार दो गंभीर रूप से घायल है जिनको ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर किया गया है. चील्ह थाना क्षेत्र के गडगेड़ी गांव में आंधी तूफान से दीवार गिरने से 50 वर्षीय वृद्ध राम सागर जायसवाल की मौत हुई है. वहीं लालगंज थाना क्षेत्र के कोलकम गांव में आंधी पानी के कारण टिन शेड उड़ने से नीलम महिला की गर्दन कटने से मौत हो गई है. पड़री थाना इलाके में ही लालता यादव (70 वर्ष) की मौत हो गई. इसके साथ ही देहत कोतवाली क्षेत्र के कुरकुटिया पांडेय में एक चंद्रावती देवी की मौत हो गई. वहीं अदलहाट थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली से मंगल प्रसाद की मौत हुई है.