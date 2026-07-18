सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के कई नेता, अभिजीत दिपके का भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान

कांग्रेस नेता सचिन पायलट मोदी सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "यह सरकार की पूरी तरह से गलत नीति है, सोनम वांगचुक जी लगभग 20 दिनों से उपवास कर रहे हैं; उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे अहम मुद्दों के लिए खाना-पीना छोड़ दिया है. फिर भी, सरकार ने न तो कोई बातचीत की, न ही कोई चर्चा शुरू की और न ही इस मामले पर कोई ध्यान दिया। अब, जब इसका असर पूरे देश में दिख रहा है और जनता का दबाव बढ़ रहा है, तो वे सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले जा रहे हैं. सरकार के लिए बेहतर होता कि वह बातचीत शुरू करती और उनकी मांगें मान लेती. उन्हें ज़बरदस्ती हटाकर अस्पताल ले जाने से साफ़ पता चलता है कि सरकार भारी दबाव में है. लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है, और उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाने से जनता का गुस्सा कम होने के बजाय और भड़केगा."