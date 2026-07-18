ETV Bharat / state

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के कई नेता, अभिजीत दिपके का भूख हड़ताल शुरू करने का ऐलान

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाया
सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 18, 2026 at 9:14 AM IST

|

Updated : July 18, 2026 at 9:50 AM IST

Choose ETV Bharat

राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर शनिवार तड़के सुबह बड़ा घटनाक्रम सामने आया. दिल्ली पुलिस ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से अस्पताल ले गई. इस दौरान प्रदर्शन स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें जबरन उठाया और छात्रों के साथ धक्का-मुक्की की. वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर की गई.

LIVE FEED

9:42 AM, 18 Jul 2026 (IST)

अभिजीत दिपके का बड़ा ऐलान, मैं अभी से भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूं.

आंदोलन के संयोजक अभिजीत दिपके ने बड़ा ऐलान करते हुए एक्स पर लिखा, मैं अभी से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर रहा हूँ.

9:21 AM, 18 Jul 2026 (IST)

कांग्रेस नेता सचिन पायलट मोदी सरकार की नीयत पर उठाए सवाल

सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, "यह सरकार की पूरी तरह से गलत नीति है, सोनम वांगचुक जी लगभग 20 दिनों से उपवास कर रहे हैं; उन्होंने हमारे युवाओं के भविष्य और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे अहम मुद्दों के लिए खाना-पीना छोड़ दिया है. फिर भी, सरकार ने न तो कोई बातचीत की, न ही कोई चर्चा शुरू की और न ही इस मामले पर कोई ध्यान दिया। अब, जब इसका असर पूरे देश में दिख रहा है और जनता का दबाव बढ़ रहा है, तो वे सिर्फ़ अपनी ज़िम्मेदारी से बचने के लिए उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले जा रहे हैं. सरकार के लिए बेहतर होता कि वह बातचीत शुरू करती और उनकी मांगें मान लेती. उन्हें ज़बरदस्ती हटाकर अस्पताल ले जाने से साफ़ पता चलता है कि सरकार भारी दबाव में है. लोगों में नाराज़गी बढ़ रही है, और उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले जाने से जनता का गुस्सा कम होने के बजाय और भड़केगा."

9:07 AM, 18 Jul 2026 (IST)

डिंपल यादव बोली- सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज़ दबाना, देश की आत्मा को दबाना है.

सपा सांसद ने एक्स पर लिखा, बीजेपी वाले देश के लिए सफेद चादर का कफ़न लेकर आए हैं. जब शांतिपूर्ण आवाज़ों को दबाया जाता है, तो संविधान और लोकतंत्र भी आहत होते हैं. सोनम वांगचुक जैसे लोगों की आवाज़ दबाना, देश की आत्मा को दबाना है.

8:59 AM, 18 Jul 2026 (IST)

आप सांसद संजय सिंह ने साधा निशाना

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"ये क्या गुंडागर्दी चल रही है? मोदी जी ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नही चलता. जिस युवा पर लठ्ठ चला रहे हो, यही आपका तख़्त उखाड़ेगा.एक शख्स सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांगें सुनने के बजाय उसको जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया."

Last Updated : July 18, 2026 at 9:50 AM IST

TAGGED:

SONAM WANGCHUK HUNGER STRIKE
DELHI POLICE
SONAM WANGCHUK HEALTH CONDITION
SONAM WANGCHUK JANTAR MANTAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.