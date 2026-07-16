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Sonam Wangchuk LIVE: सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे केजरीवाल, राकेश टिकैत भी जंतर-मंतर पर मौजूद

आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक
आमरण अनशन पर सोनम वांगचुक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : July 16, 2026 at 5:47 PM IST

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दिल्ली में जंतर-मंतर पर आमरण अनशन कर रहे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का आज 19वां दिन है. उनकी बिगड़ती हालत के बीच इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है. अरविंद केजरीवाल भी खुलकर उनके समर्थन में आ गए हैं. आज वो जंतर-मंतर पर भी जाएंगे.

LIVE FEED

5:45 PM, 16 Jul 2026 (IST)

जंतर-मंतर पहुंचे केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जंतर-मंतर पहुंचे. वे वहां एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने गए, जो आज लगातार 19वें दिन भूख हड़ताल पर हैं.

5:17 PM, 16 Jul 2026 (IST)

सोनम वांगचुक से मिलीं डिंपल यादव

सपा सांसद डिंपल यादव जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं, जो आज लगातार 19वें दिन से यहां भूख हड़ताल पर हैं. प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सांसद डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक के दृढ़ संकल्प और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के साहस को सलाम किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं और छात्रों से आग्रह किया कि वे इस लड़ाई में खुद को कभी अकेला न समझें. सरकार पर डर का माहौल बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार को युवाओं की चिंताओं के प्रति संवेदनहीन और बेपरवाह बताया.

Last Updated : July 16, 2026 at 5:47 PM IST

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