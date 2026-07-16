Sonam Wangchuk LIVE: सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे केजरीवाल, राकेश टिकैत भी जंतर-मंतर पर मौजूद

सोनम वांगचुक से मिलीं डिंपल यादव

सपा सांसद डिंपल यादव जंतर-मंतर पर एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचीं, जो आज लगातार 19वें दिन से यहां भूख हड़ताल पर हैं. प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सांसद डिंपल यादव ने सोनम वांगचुक के दृढ़ संकल्प और भूख हड़ताल कर रहे छात्रों के साहस को सलाम किया. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव युवाओं के साथ मजबूती से खड़े हैं और छात्रों से आग्रह किया कि वे इस लड़ाई में खुद को कभी अकेला न समझें. सरकार पर डर का माहौल बनाकर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश का आरोप लगाते हुए उन्होंने सरकार को युवाओं की चिंताओं के प्रति संवेदनहीन और बेपरवाह बताया.