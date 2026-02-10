बिहार विधानसभा में नीतीश-राबड़ी की नोकझोंक पर हंगामा, कहा- 'माफी चाहते हैं'
Published : February 10, 2026 at 11:14 AM IST|
Updated : February 10, 2026 at 11:41 AM IST
पटना: बिहार विधानसभा में बजट सत्र का आज मंगलवार को छठवां दिन है. सदन में आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आने वाले हैं. दोपहर 2 बजे वह बजट सत्र में शामिल होंगे, जिसको लेकर बीजेपी के विधायक उनके स्वागत की तैयारी में जुटे हुए हैं. वहीं कानून व्यवस्था पर विपक्ष का हंगामा आज भी जारी है.
LIVE FEED
कानून व्यवस्था और अपराध पर सियासी 'नोकझोंक'
सोमवार को सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच खूब तकरार हुई. इस मामले में मंगलवार को संदन के अंदर राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों ने माफीनामे की मांग की है. वहीं कानून व्यवस्था और अपराध के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सरकार को घेरा.
कांग्रेस विधायकों का बड़ा आरोप
प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के विधायकों का साफ-साफ कहना है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है. जिस तरह का शासन यहां पर चल रहा है लगातार महिलाओं के साथ या छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि सदन के अंदर भी हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है.
CM का पुतला लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक
बिहार विधानसभा में विपक्ष का आज अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है. कांग्रेस के विधायक अभिषेक रंजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला लेकर पहुंचे हैं. पुतला में ही उन्होंने चूड़ियां भी बांध रखी है और बिहार में लगातार जो महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है उसकी चर्चा भी उन्होंने उस पुतले के साथ की है.