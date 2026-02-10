बिहार विधानसभा में नीतीश-राबड़ी की नोकझोंक पर हंगामा, कहा- 'माफी चाहते हैं'

कांग्रेस विधायकों का बड़ा आरोप

प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के विधायकों का साफ-साफ कहना है कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है. जिस तरह का शासन यहां पर चल रहा है लगातार महिलाओं के साथ या छोटे बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है लेकिन प्रशासन के लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि सदन के अंदर भी हम लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है.