बिहार विधानसभा बजट सत्र में राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन सहित छह विधेयक होंगे पेश
पटना: बिहार विधानसभा बजट सत्र का 18वां दिन है. विधानसभा में आज नीतीश सरकार बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक सहित छह विधेयक पेश करेगी. वहीं भारतीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक (सीएजी) का रिपोर्ट भी आज वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव सदन पटल पर रखेंगे. विपक्षी सदस्यों की ओर से आज भी सरकार को घेरने की कोशिश होगी.
27 फरवरी को समाप्त होगा बजट सत्र
बिहार विधानसभा की कार्यवाही 18 वां दिन है 27 फरवरी को बजट सत्र समाप्त हो जाएगा. इस बार विधानसभा में प्रश्न काल में सभी दिन प्रश्नों का उत्तर हुआ है और सत्ता पक्ष के प्रश्नों पर ही सरकार ज्यादा फंसती नजर आई है ऐसे भी पांच के तरफ से कानून व्यवस्था यूजीसी बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश होती रही है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को भी विधानसभा पहुंचे थे लेकिन सदन की कार्यवाही में भाग नहीं लिया. मीडिया से जरूर बात की और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर निशाना साधा.
छह विधेयक होंगे पेश
भोजन अवकाश के बाद दूसरे हाफ़ में सरकार की ओर से 6 विधेयक पेश किए जाएंगे. इसमें बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन विधेयक 2026, बिहार जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026, बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2026, बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधायक 2026, बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधायक 2026 और बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026 शामिल है. इन विधेयकों पर चर्चा के बाद सरकारी से सदन से पास करायेगी.
सीएजी रिपोर्ट होगा पेश
भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग की रिपोर्ट भी सरकार की ओर पेश होगा वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव इसे सदन पटल पर रखेंगे. पिछले साल कैग रिपोर्ट में 70000 करोड़ के खर्च के बारे में सरकार की ओर से बिल नहीं दिए जाने पर विपक्ष की ओर से खूब बवाल मचा था.
11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही
विधानसभा की कार्यवाही 11:00 से शुरू हो गई है. प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्न सदन में लिए जाएंगे जिसका उत्तर प्रभारी मंत्री देंगे जिन विभागों के प्रश्न लिए जाएंगे उसमें कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग शामिल है. वहीं शून्य काल में कई सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे अब शून्यकाल ऑनलाइन लिया जा रहा है. पहले शून्य काल हेतु लिखकर देने के लिए सदस्यों को सुबह में विधानसभा आना पड़ता था. इसके बाद ध्यान कर्षण में उद्योग विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों का सरकार की तरफ से विस्तृत उत्तर भी दिया जाएगा.