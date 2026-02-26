बिहार विधानसभा बजट सत्र में राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड संशोधन सहित छह विधेयक होंगे पेश

11 बजे से शुरू हुई कार्यवाही

विधानसभा की कार्यवाही 11:00 से शुरू हो गई है. प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्न सदन में लिए जाएंगे जिसका उत्तर प्रभारी मंत्री देंगे जिन विभागों के प्रश्न लिए जाएंगे उसमें कृषि विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग और सहकारिता विभाग शामिल है. वहीं शून्य काल में कई सदस्य अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाएंगे अब शून्यकाल ऑनलाइन लिया जा रहा है. पहले शून्य काल हेतु लिखकर देने के लिए सदस्यों को सुबह में विधानसभा आना पड़ता था. इसके बाद ध्यान कर्षण में उद्योग विभाग, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों का सरकार की तरफ से विस्तृत उत्तर भी दिया जाएगा.