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यूपी में बाढ़-बारिश से बिगड़े हालात; बलिया में लगभग 100 घरों में धुसा पानी, बरेली में प्रशासन अलर्ट

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उत्तर प्रदेश में लगातार बाढ़-बारिश का कहर बढ़ता जा रहा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2026 at 2:19 PM IST

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उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में जोरदार बारिश हो रही है. पिछले तीन-चार दिनों से हो रही भारी बरसात के कारण यूपी के कई जिलों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. वहीं गंगा-यमुना और कई नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है. नदियों के करीब बने घर गिर रहें, लोग धीरे-धीरे गांवों से पलायन कर रहें.

LIVE FEED

2:06 PM, 2 Sep 2026 (IST)

पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से बरेली के किच्छा नदी का जलस्तर बढ़ा, बहेड़ी में प्रशासन अलर्ट

पहाड़ों पर हुई मूसलाधार बारिश के बाद बरेली में किच्छा नदी का जलस्तर बढ़ने से बहेड़ी थाना क्षेत्र में प्रशासन सतर्क हो गया. नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात की आशंका को देखते हुए, प्रशासन ने स्थानीय लोगों को अलर्ट किया. देर रात एसडीएम गोपाल शर्मा ट्रैक्टर से इलाकों का जायजा लेने पहुंचे और नदी के जलस्तर समेत आसपास की स्थिति का निरीक्षण भी किया.

1:22 PM, 2 Sep 2026 (IST)

बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, लगभग 100 घरों में घुसा पानी

बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है. लगभग 100 घरों में पानी घुस गया है और अफरा-तफरी मच गई है. देर रात नौरंगा गांव में भी पानी घुसने से लोग अपना सामान निकालने को मजबूर हो गए.

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित बाढ़ राहत केंद्रों में पहुंचें, जहां रहने और खाने की व्यवस्था की गई है. सिंचाई और बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार अलर्ट पर हैं और 24 घंटे आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारी मौजूद हैं. किसी भी सहायता के लिए आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है.

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह (Video Credit; ETV Bharat)

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