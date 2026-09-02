यूपी में बाढ़-बारिश से बिगड़े हालात; बलिया में लगभग 100 घरों में धुसा पानी, बरेली में प्रशासन अलर्ट

बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, लगभग 100 घरों में घुसा पानी

बलिया में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर पहुंच गया है. लगभग 100 घरों में पानी घुस गया है और अफरा-तफरी मच गई है. देर रात नौरंगा गांव में भी पानी घुसने से लोग अपना सामान निकालने को मजबूर हो गए.

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षित बाढ़ राहत केंद्रों में पहुंचें, जहां रहने और खाने की व्यवस्था की गई है. सिंचाई और बाढ़ खंड के अधिकारी लगातार अलर्ट पर हैं और 24 घंटे आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारी मौजूद हैं. किसी भी सहायता के लिए आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है.