Sirmaur Bus Accident Update: डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने दिए निजी बस हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 10, 2026 at 2:24 PM IST|
Updated : January 10, 2026 at 2:35 PM IST
सिरमौर: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुरधार के पास शुक्रवार (9 जनवरी) को हुए भीषण निजी बस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है. इस हादसे में 61 यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. इस हादसे के कारण कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल गई हैं. हादसे की गंभीरता को देखते हुए हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं.
39 सीटर निजी बस में सवार थे 75 लोग
सिरमौर जिले के हरिपुरधार के पास हुए बस हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है. सिरमौर जिला प्रशासन ने बस हादसे के मृतकों और घायलों की सूची जारी की है. सूची के अनुसार 39 सीटर बस में 66 नहीं बल्कि 75 लोग सवार थे. बस की फिटनेस भी समय पर की गई थी और फिटनेस 14 फरवरी 2026 तक वैध है. वहीं, बस का इंश्योरेंस 12 फरवरी 2026 तक मान्य है.
बस हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश
डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने निजी बस हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया है कि, कमेटी SDM संगड़ाह की अध्यक्षता में रोड एक्सीडेंट जांच करेगी. मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हादसे की तस्वीर साझता करते हुए लिखा है, "हरिपुर धार बस हादसे की पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. हरिपुर धार बस हादसा केवल एक दुर्घटना ही नहीं, बल्कि कई परिवारों के सपनों, उम्मीदों और खुशियों पर अचानक टूटा बड़ा वज्रपात है.सड़क दुर्घटना नियमावली के तहत दिवंगतों के आश्रितों को ₹4 लाख का मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा. प्रदेश सरकार दुःख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ मज़बूती के खड़ी है."