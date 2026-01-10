Sirmaur Bus Accident Update: डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने दिए निजी बस हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

बस हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने निजी बस हादसे में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने बताया है कि, कमेटी SDM संगड़ाह की अध्यक्षता में रोड एक्सीडेंट जांच करेगी. मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हादसे की तस्वीर साझता करते हुए लिखा है, "हरिपुर धार बस हादसे की पीड़ा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. हरिपुर धार बस हादसा केवल एक दुर्घटना ही नहीं, बल्कि कई परिवारों के सपनों, उम्मीदों और खुशियों पर अचानक टूटा बड़ा वज्रपात है.सड़क दुर्घटना नियमावली के तहत दिवंगतों के आश्रितों को ₹4 लाख का मुआवज़ा प्रदान किया जाएगा. प्रदेश सरकार दुःख की इस घड़ी में प्रभावित परिवारों के साथ मज़बूती के खड़ी है."