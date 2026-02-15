महाशिवरात्रि 2026: धनरुआ के बुढ़वा महादेव में लाखों श्रद्धालु, 5 फीट स्वयंभू शिवलिंग पर उमड़ा आस्था का सैलाब
पटना: आज 15 फरवरी, रविवार को हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि का महत्वपूर्ण पर्व मनाया जा रहा है. यह रात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य विवाह की स्मृति में समर्पित है, जिसे साल भर की 12 शिवरात्रियों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है. श्रद्धालु इस दिन निर्जला व्रत रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं तथा चारों प्रहर में भोलेनाथ का विशेष पूजन, जलाभिषेक, बेलपत्र, दूध, दही और भांग चढ़ाकर पूजा-अर्चना करते हैं. निशीथ काल (मध्यरात्रि) में पूजा का विशेष महत्व है, जो आज रात लगभग 12 बजे से शुरू होकर भक्ति भाव से भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करता है. बिहार के प्रमुख शिव मंदिरों में लाखों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, जहां भजन-कीर्तन और विशेष आयोजन हो रहे हैं.
बुढ़वा महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़
पटना जिले के धनरूआ प्रखंड में स्थित वीर ओरियारा का बुढ़वा महादेव मंदिर (गौरी शंकर मंदिर) श्रद्धालुओं के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. इस प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण 5 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग है, जो खेत की जुताई के दौरान प्राप्त हुआ था. इस शिवलिंग की एक तरफ माता गौरी की आकृति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ भगवान शिव की. मंदिर की मान्यता है कि यहां संतान प्राप्ति, विवाह में बाधा दूर करने तथा अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. पुजारी दयाशंकर पांडे के अनुसार, मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और एक चमत्कारी कथा के अनुसार, एक भक्त के चैलेंज पर शिवलिंग का मुख पूर्व से पश्चिम दिशा में हो गया था, जिसके बाद यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आने लगे.