महाशिवरात्रि 2026: धनरुआ के बुढ़वा महादेव में लाखों श्रद्धालु, 5 फीट स्वयंभू शिवलिंग पर उमड़ा आस्था का सैलाब

बुढ़वा महादेव मंदिर में उमड़ी भीड़

पटना जिले के धनरूआ प्रखंड में स्थित वीर ओरियारा का बुढ़वा महादेव मंदिर (गौरी शंकर मंदिर) श्रद्धालुओं के बीच आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है. इस प्राचीन मंदिर का मुख्य आकर्षण 5 फीट ऊंचा स्वयंभू शिवलिंग है, जो खेत की जुताई के दौरान प्राप्त हुआ था. इस शिवलिंग की एक तरफ माता गौरी की आकृति बनी हुई है, तो दूसरी तरफ भगवान शिव की. मंदिर की मान्यता है कि यहां संतान प्राप्ति, विवाह में बाधा दूर करने तथा अन्य मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. पुजारी दयाशंकर पांडे के अनुसार, मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और एक चमत्कारी कथा के अनुसार, एक भक्त के चैलेंज पर शिवलिंग का मुख पूर्व से पश्चिम दिशा में हो गया था, जिसके बाद यहां दूर-दूर से श्रद्धालु आने लगे.