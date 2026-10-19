शारदीय नवरात्र 2026; यूपी के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, आज नवमी पर सीएम करेंगे कन्या पूजन

गोरखपुर में आज कन्याओं के पांव पखारेंगे सीएम योगी, कल विजयादशमी जुलूस की करेंगे अगुवाई

गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार से 4 दिन तक गोरखपुर में निवास करेंगे. शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर नाथपंथ के विश्व प्रसिद्ध केंद्र गोरखनाथ मंदिर में महानवमी तिथि पर सोमवार को योगी कन्या पूजन अनुष्ठान करेंगे. इस अवसर पर वह मातृशक्ति के पांव पखारकर नारी सम्मान के प्रति सनातन आस्था और परंपरा के संदेश को विस्तारित करेंगे. महानवमी के अगले दिन मंगलवार को गोरक्षपीठ में विजयादशमी पर्व पर नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार दिनभर अनुष्ठान का क्रम जारी रहेगा, विजयादशमी पर्व पर शाम को गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में भव्य पारंपरिक शोभायात्रा निकाली जाएगी.