शारदीय नवरात्र 2026; यूपी के देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, आज नवमी पर सीएम करेंगे कन्या पूजन
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 11:15 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 11:35 AM IST
आज नवमी तिथि है और घरों, मंदिरों, पंडालों में मां दुर्गा की स्तुति के साथ ही उन्हें विदा करने की भी तैयारी है. जगह-जगह विविध आयोजन हो रहे हैं. कन्याओं के पांव पखारे जा रहे हैं. सीएम योगी भी गोरखपुर में कन्या पूजन करेंगे. नवरात्र के समापन पर यूपी में होने वाले कार्यक्रमों के बारे में रहिए अपडेट.
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गोरखपुर में आज कन्याओं के पांव पखारेंगे सीएम योगी, कल विजयादशमी जुलूस की करेंगे अगुवाई
गोरखपुर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार से 4 दिन तक गोरखपुर में निवास करेंगे. शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर नाथपंथ के विश्व प्रसिद्ध केंद्र गोरखनाथ मंदिर में महानवमी तिथि पर सोमवार को योगी कन्या पूजन अनुष्ठान करेंगे. इस अवसर पर वह मातृशक्ति के पांव पखारकर नारी सम्मान के प्रति सनातन आस्था और परंपरा के संदेश को विस्तारित करेंगे. महानवमी के अगले दिन मंगलवार को गोरक्षपीठ में विजयादशमी पर्व पर नाथपंथ की विशिष्ट परंपरा के अनुसार दिनभर अनुष्ठान का क्रम जारी रहेगा, विजयादशमी पर्व पर शाम को गोरक्षपीठाधीश्वर की अगुवाई में भव्य पारंपरिक शोभायात्रा निकाली जाएगी.
फर्रुखाबाद में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की तैयारियां तेज
फर्रुखाबाद में शारदीय नवरात्र में अष्टमी पर्व के अवसर पर जिलाधिकारी डॉ. अंकुर लाठर एवं पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने संयुक्त रूप से रात 9 बजे बढ़पुर स्थित शीतला देवी मंदिर फर्रुखाबाद स्थित गुरुगांव देवी मंदिर का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मंदिरों में दर्शन-पूजन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं की भीड़, सुरक्षा व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा दर्शन को सुचारु रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन और मंदिर प्रशासन के आपसी समन्वय से की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया.