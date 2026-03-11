गोरक्षा को अविमुक्तेश्वरानंद आयोजन स्थल पर पहुंचे, शंखनाद से शुरुआत

शंकराचार्य ने अनुयायियों से की ये अपील

अनुमति देर से मिलने के कारण शंकराचार्य ने अपील की है कि जो लोग लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे, वे अपने-अपने शहरों या गांवों में ही गो रक्षा के लिए शंखनाद करें. प्रशासन ने सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए 26 सख्त शर्तों के साथ अनुमति दी है.मुख्य शर्तें हैं- किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं होगा.राजनीतिक या धार्मिक व्यक्तियों पर विवाद फैलाने वाली बातें नहीं की जाएंगी. नाबालिग बच्चों से कोई विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे. वाहनों की संख्या सीमित रहेगी, पार्किंग से यातायात प्रभावित नहीं होगा. केवल पारंपरिक ध्वज-दंड की इजाजत है, कोई हथियार या घातक वस्तु नहीं लाई जा सकेगी. ज्ञापन केवल अधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा.यदि कोई नियम तोड़ा गया तो आयोजकों की पूरी जिम्मेदारी होगी और कानूनी कार्रवाई होगी