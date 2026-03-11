ETV Bharat / state

गोरक्षा को अविमुक्तेश्वरानंद आयोजन स्थल पर पहुंचे, शंखनाद से शुरुआत

लखनऊ में आज शंकराचार्य करेंगे गोरक्षा शंखनाद. (etv bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 11, 2026 at 1:54 PM IST

Updated : March 11, 2026 at 2:58 PM IST

लखनऊ: लखनऊ में बुधवार को शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गो रक्षा के लिए शंखनाद किया. यह कार्यक्रम कांशीराम स्मृति उपवन आशियाना में दोपहर 2:15 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा. शंकराचार्य ने इसे 'गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध' का मुख्य आयोजन बताया, जिसमें गो माता को राष्ट्रमाता या राज्य माता का दर्जा देने की मांग पर जोर दिया जा रहा है.

LIVE FEED

1:56 PM, 11 Mar 2026 (IST)

शंकराचार्य को देना होगा पुलिस बल का खर्च

शंकराचार्य को पुलिस पर आने वाला खर्च भी खुद वहन करना होगा.यह आयोजन शीतला अष्टमी के दिन हो रहा है, इसलिए बड़ी संख्या में संत, धर्माचार्य और गो रक्षक शामिल होने की उम्मीद है.शंकराचार्य का कहना है कि गो रक्षा सिर्फ धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्र की रक्षा से जुड़ा है. वे चाहते हैं कि समाज जागे और गो माता की सुरक्षा के लिए आगे आए. कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने की अपील की गई है.

1:56 PM, 11 Mar 2026 (IST)

शंकराचार्य ने अनुयायियों से की ये अपील

अनुमति देर से मिलने के कारण शंकराचार्य ने अपील की है कि जो लोग लखनऊ नहीं पहुंच पाएंगे, वे अपने-अपने शहरों या गांवों में ही गो रक्षा के लिए शंखनाद करें. प्रशासन ने सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए 26 सख्त शर्तों के साथ अनुमति दी है.मुख्य शर्तें हैं- किसी भी धर्म, जाति या संप्रदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण नहीं होगा.राजनीतिक या धार्मिक व्यक्तियों पर विवाद फैलाने वाली बातें नहीं की जाएंगी. नाबालिग बच्चों से कोई विवादित नारे नहीं लगवाए जाएंगे. वाहनों की संख्या सीमित रहेगी, पार्किंग से यातायात प्रभावित नहीं होगा. केवल पारंपरिक ध्वज-दंड की इजाजत है, कोई हथियार या घातक वस्तु नहीं लाई जा सकेगी. ज्ञापन केवल अधिकृत अधिकारी को दिया जाएगा.यदि कोई नियम तोड़ा गया तो आयोजकों की पूरी जिम्मेदारी होगी और कानूनी कार्रवाई होगी

लखनऊ में आज शंकराचार्य करेंगे गोरक्षा शंखनाद. (etv bharat)

1:55 PM, 11 Mar 2026 (IST)

वाराणसी से 'गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा' शुरू हुई थी

शंकराचार्य ने 7 मार्च को वाराणसी से अपनी 'गो प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा' शुरू की थी.यह यात्रा जौनपुर, सुल्तानपुर, रायबरेली, उन्नाव जैसे जिलों से गुजरते हुए 11 मार्च को लखनऊ पहुंची.यात्रा के दौरान उन्होंने कई जगहों पर सभाएं कीं और गो रक्षा के लिए जनसमर्थन जुटाया.उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिए गए 40 दिनों के अल्टीमेटम की मियाद पूरी हो गई है, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई.इसलिए आज लखनऊ में धर्मयुद्ध का शंखनाद किया जाएगा.कार्यक्रम में सबसे पहले पूजन-अर्चन और ध्वज स्थापना होगी.उसके बाद शंकराचार्य समर्थकों को संबोधित करेंगे. वे असली और नकली हिंदुओं की पहचान पर भी बात करेंगे.

लखनऊ में आज शंकराचार्य करेंगे गोरक्षा शंखनाद. (etv bharat)
Last Updated : March 11, 2026 at 2:58 PM IST

