बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की, बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा

Bihar Assembly Budget Session 2026
बिहार विधानसभा बजट सत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 11, 2026 at 10:41 AM IST

पटना: बिहार विधानसभा बजट सत्र का सातवां दिन है. विपक्षी सदस्य आज भी हंगामा कर सकते हैं. सेकंड हाफ में समाज कल्याण विभाग के बजट पर चर्चा होगी. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव विनियोग विधेयक सदन में पेश करेंगे. पहले प्रश्न काल में कई विभागों के प्रश्नों का उत्तर होगा, जिसमें ग्रामीण कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, जल संसाधन विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग शामिल हैं. सदस्यों के पूछे प्रश्नों का सम्मलित विभाग के मंत्री या प्रभारी मंत्री जवाब देंगे. शून्य काल भी होगा और उसके बाद ध्यानकर्षण में भी प्रश्नों का उत्तर होगा. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, जल संसाधन विभाग और पीएचडी विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण के प्रश्नों का उत्तर संबंधित विभाग के मंत्री देंगे.

LIVE FEED

11:13 AM, 11 Feb 2026 (IST)

जीविका दीदियों आई कार्ड उपलब्ध करायी जाए- स्नेह लता

उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी और सासाराम की विधायक स्नेह लता ने जीविका दीदियों को सुरक्षा और पहचान के लिए आई कार्ड उपलब्ध कराने की मांग की. ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उन्हें बहुत अधिकार मिला हुआ है. फिर से दिशा-निर्देश जारी करेंगे.

11:06 AM, 11 Feb 2026 (IST)

विधानसभा की कार्यवाही शुरू, विपक्ष ने राष्ट्रपति शासन की मांग की

बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गयी है. बजट सत्र शुरू होते ही विधानसभा पोर्टिको में विपक्षी दलों ने प्रदर्शन किया. राजद ने बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की.

10:54 AM, 11 Feb 2026 (IST)

3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ था

3 फरवरी को बिहार सरकार के वित्त मंत्री ने 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि इसबार का बजट 5 चीजों फोकस है. इन पांच चीजों में ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान है. 3.47 लाख करोड़ के बजट में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा विभाग में होगा. शिक्षा विभाग का बजट 68,216.95 करोड़ रुपये है. ग्रामीण विकास विभाग के 23,701.18 करोड़ और स्वास्थ्य का 21,270.40 करोड़ रुपये बजट रखा गया है.

10:50 AM, 11 Feb 2026 (IST)

कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार

विपक्षी सदस्यों की ओर से कानून व्यवस्था पर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सदन में दिए बयान को लेकर भी विपक्षी सदस्यों में नाराजगी है. विपक्षी सदस्य कानून व्यवस्था के साथ किसान के मुद्दे को भी उठा रहे हैं. ऐसे में सदन की कार्यवाही हंगामेदार होने के आसार हैं.

10:49 AM, 11 Feb 2026 (IST)

11 बजे से कार्यवाही

बजट सत्र की कार्यवाही 11 बजे से शुरू होगी. भोजन अवकाश के बाद विभागीय बजट पर चर्चा होगी. चुनाव से पहले नीतीश सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़कर 1100 कर दिया गया है. इसके अलावे कई क्षेत्रों में विभाग काम कर रहा है. ऐसे में समाज कल्याण विभाग का बजट भी बढा है. वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव वर्ष 2026 के विनियोग विधेयक को सदन में पेश करेंगे.

10:48 AM, 11 Feb 2026 (IST)

27 फरवरी तक चलेगा बजट सत्र

विधानसभा का बजट सत्र 27 फरवरी तक चलना है. सरकार की ओर से अभी कई विधेयक सदन में लाये जाएंगे और विभागीय बजट पर भी एक-एक कर चर्चा होना है.

संपादक की पसंद

