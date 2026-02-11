बिहार में राष्ट्रपति शासन की मांग की, बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा

3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ था

3 फरवरी को बिहार सरकार के वित्त मंत्री ने 3.47 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि इसबार का बजट 5 चीजों फोकस है. इन पांच चीजों में ईमान, ज्ञान, विज्ञान, अरमान और सम्मान है. 3.47 लाख करोड़ के बजट में सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा विभाग में होगा. शिक्षा विभाग का बजट 68,216.95 करोड़ रुपये है. ग्रामीण विकास विभाग के 23,701.18 करोड़ और स्वास्थ्य का 21,270.40 करोड़ रुपये बजट रखा गया है.