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सावन का दूसरा सोमवार: UP में शिवमय हुआ हर कोना, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता

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हर-हर महादेव से गूंजा UP! सावन के सोमवार पर शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 10:07 AM IST

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डमरू की आवाज, बेलपत्र की खुशबू और "बम-बम भोले" के नारों के बीच सावन के दूसरे सोमवार के चलते उत्तर प्रदेश के शिवालय भक्तों से खचाखच भरे हैं. सुबह तड़के 4 बजे से ही दर्शन के लिए लाइनें लगी हैं. कोई कांवड़ लेकर आया है, कोई परिवार संग. महिला, बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी अपनी अपनी मन्नत के साथ बाबा को जल चढ़ाने पहुंचे हैं.

LIVE FEED

9:45 AM, 10 Aug 2026 (IST)

इटावा के केदारनाथ की तर्ज पर बने केदारेश्वर महादेव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़

इटावा: सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर में आस्था का सैलाब देखने को मिला. सुबह से ही मंदिर परिसर में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लग गईं. बड़ी संख्या में पहुंचे शिव भक्तों ने भगवान भोलेनाथ की पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की. बता दें, इटावा के केदारेश्वर महादेव मंदिर को केदारनाथ की तर्ज पर बनाया गया है, जिसके चलते सावन के महीने में यहां श्रद्धालुओं की विशेष आस्था देखने को मिलती है. सावन के दूसरे सोमवार पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है.

इटावा में केदारनाथ की तर्ज पर बना शिवालय. (Video Credit; ETV Bharat)

9:39 AM, 10 Aug 2026 (IST)

सावन के दूसरे सोमवार पर रामनगरी अयोध्या पूरी तरह शिवमय नजर आई

अयोध्या: सावन के दूसरे सोमवार पर रामनगरी अयोध्या पूरी तरह शिवमय नजर आई. सुबह से ही सरयू घाटों से लेकर प्रमुख शिवालयों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से अयोध्या का वातावरण भक्तिमय हो गया.

बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की. मान्यता है कि सरयू तट पर स्थित प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने की थी. सावन के सोमवार पर यहां दूर-दराज से श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं.

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शिव को जल चढ़ाने के लिए भक्तों की लगी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)

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