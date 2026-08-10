सावन का दूसरा सोमवार: UP में शिवमय हुआ हर कोना, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता

सावन के दूसरे सोमवार पर रामनगरी अयोध्या पूरी तरह शिवमय नजर आई

अयोध्या: सावन के दूसरे सोमवार पर रामनगरी अयोध्या पूरी तरह शिवमय नजर आई. सुबह से ही सरयू घाटों से लेकर प्रमुख शिवालयों तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. हर-हर महादेव और बम-बम भोले के जयघोष से अयोध्या का वातावरण भक्तिमय हो गया.

बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा-अर्चना की. मान्यता है कि सरयू तट पर स्थित प्राचीन नागेश्वरनाथ मंदिर की स्थापना भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने की थी. सावन के सोमवार पर यहां दूर-दराज से श्रद्धालु दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचते हैं.