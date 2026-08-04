यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन, विपक्ष का जोरदार हंगामा, सपा ने राम मंदिर चंदा गबन पर चर्चा की मांग की, सरकार ने कहा- विपक्ष हो गया है मुद्दाविहीन

योगी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी!

कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी!: विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है. जिसमें अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी. चालू वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट से सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर बजट पेश कर रही है. इस बजट में किसानों के लिए बड़ी धनराशि आवंटित किए जाने की योजना तैयार की गई है. सड़क परियोजनाओं के लिए भी अनुपूरक बजट में धन आवंटन किया जा सकता है. धार्मिक पर्यटन स्थलों जिसमें खासकर मथुरा के लिए विशेष तौर पर धनराशि आवंटित की जा सकती है. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में ₹2000 बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने की भी उम्मीद है. साढ़े नौ लाख से अधिक कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की भी बड़े घोषणा की जा सकती है. इसके अलावा विभागों के कामकाज को रफ्तार देने के लिए धनराशि आवंटित की जा सकती है.