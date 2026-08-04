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यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन, विपक्ष का जोरदार हंगामा, सपा ने राम मंदिर चंदा गबन पर चर्चा की मांग की, सरकार ने कहा- विपक्ष हो गया है मुद्दाविहीन

सदन में सरकार Vs विपक्ष
सदन में सरकार Vs विपक्ष (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 4, 2026 at 9:52 AM IST

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Updated : August 4, 2026 at 11:31 AM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है. योगी आदित्यनाथ सरकार आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर आज सदन में अनुपूरक बजट पेश करेगी. यह बजट जनता को आकर्षित करने वाला बजट होगा. 25000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश कर कई कामों को गति दी जाएगी. सरकार की कई योजनाएं हैं जिनके लिए अनुपूरक बजट आवश्यक है, इसीलिए सरकार ने मानसून सत्र में 25000 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास करने का प्लान किया है. बजट के जरिए उत्तर प्रदेश में अवस्थापना विकास को और गति देने के साथ ही आशा वर्कर, आंगनबाड़ी, रसोईया और ग्राम चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाने की तैयारी है. अनुपूरक बजट पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाए हैं.

LIVE FEED

11:29 AM, 4 Aug 2026 (IST)

विपक्ष जनता से जुड़े अति गंभीर विषय पर चर्चा करके एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका से पीछे हट रहा है- सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर ने विपक्ष के हंगामे पर कहा, "विपक्ष का काम हंगामा करना है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ना ही कोई दिशा है। विपक्ष जनता से जुड़े अति गंभीर विषय पर चर्चा करके एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका से पीछे हट रहा है।"

11:19 AM, 4 Aug 2026 (IST)

पेपरलीक और राममंदिर चंदा गबन मामले पर विपक्ष का सदन में हंगामा

समाजवादी पार्टी ने सदन शुरू होते ही स्पीकर से राम मंदिर चंदा चोरी गबन मामले पर चर्चा की मांग की. सपा ने पेपरलीक और चंदा गबन मामले को लेकर सदन में हंगामा किया.

10:59 AM, 4 Aug 2026 (IST)

2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है- केशव प्रसाद मौर्य

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, "2027 में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भाजपा सरकार बनने जा रही है। प्रदेश की जनता सपा को आने नहीं देना चाहती है और भाजपा को जाने नहीं देना चाहती है। जो सुशासन और विकास हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश की जनता महसूस कर रही है।"

10:51 AM, 4 Aug 2026 (IST)

वन्दे मातरम् गीत भारत के यशगान के लिए, भारत की संस्कृति और संस्कारों के लिए- यूपी विधानसभा अध्यक्ष

उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा, "वन्दे मातरम् गीत भारत के यशगान के लिए, भारत की संस्कृति और संस्कारों के लिए, भारत की गरिमामय स्वरूप के लिए है...मैं वन्दे मातरम् के मूल मंत्र और उद्देश्य को समझने के लिए सबको कहूंगा। ये कोई धार्मिक गीत नहीं है भारत माता के प्रति गीत है। हर धर्म में भारत धरती को मां कहा गया है।"

10:47 AM, 4 Aug 2026 (IST)

सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने सप्लीमेंट्री बजट पर सरकार को घेरा

सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने सप्लीमेंट्री बजट पर कहा, "हर बार लाते हैं 30% खर्च नहीं कर पाते हैं। ये सरकार चंदा चोर, चढ़ावा चोर और बजट चोर है...ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए बजट ला रहे हैं। खर्च कर नहीं पाते हैं।

9:35 AM, 4 Aug 2026 (IST)

योगी सरकार के अनुपूरक बजट में युवाओं पर खास फोकस

हर वर्ग का ख्याल: जानकारी के मुताबिक योगी सरकार के 25000 करोड़ रुपए से ज्यादा के अनुपूरक बजट में हर वर्ग को कुछ न कुछ बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है. मेधावी छात्राओं की स्कूटी योजना के लिए भी धनराशि आवंटित की जा सकती है. युवाओं के लिए युवा समग्र विकास योजना का एलान किया जा सकता है. वकीलों के कैशलेस इलाज के लिए भी धनराशि आवंटित की जा सकती है. बजट में धार्मिक पर्यटन के तहत मथुरा को महत्व दिया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2026-27 का योगी सरकार का यह पहला अनुपूरक बजट होगा. जिसे दोपहर 12:20 पर विधानमंडल में पेश किया जाएगा. उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना विधानसभा में तो नेता सदन उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य में परिषद में अनुपूरक प्रोजेक्ट पेश करेंगे.

विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन
विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन (Photo Credit: ETV Bharat)

9:35 AM, 4 Aug 2026 (IST)

योगी कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी!

कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी!: विधानमंडल के मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है. जिसमें अनुपूरक बजट के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी. चालू वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट से सरकार विधानसभा चुनाव की तैयारी को ध्यान में रखकर बजट पेश कर रही है. इस बजट में किसानों के लिए बड़ी धनराशि आवंटित किए जाने की योजना तैयार की गई है. सड़क परियोजनाओं के लिए भी अनुपूरक बजट में धन आवंटन किया जा सकता है. धार्मिक पर्यटन स्थलों जिसमें खासकर मथुरा के लिए विशेष तौर पर धनराशि आवंटित की जा सकती है. मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में ₹2000 बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने की भी उम्मीद है. साढ़े नौ लाख से अधिक कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की भी बड़े घोषणा की जा सकती है. इसके अलावा विभागों के कामकाज को रफ्तार देने के लिए धनराशि आवंटित की जा सकती है.

सत्र से पहले योगी कैबिनेट की बैठक
सत्र से पहले योगी कैबिनेट की बैठक (Photo Credit: ETV Bharat)
Last Updated : August 4, 2026 at 11:31 AM IST

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