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अभिजीत दिपके के अनशन का दूसरा दिन, सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान- 'अस्पताल को जेल बना दिया गया'

अभिजीत दिपके के अनशन का दूसरा दिन,
अभिजीत दिपके के अनशन का दूसरा दिन, (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 19, 2026 at 10:25 AM IST

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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के बैनर तले जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के आंदोलन के बीच शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक धरना स्थल पर हलचल लगातार बनी रही. पूरी रात प्रदर्शनकारियों का आना-जाना जारी रहा. ढोल-ताशों और नारों के बीच आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर डटे रहे. आज जंतर मंतर पर कई राजनेता के पहुंचे की उम्मीद है.

LIVE FEED

10:14 AM, 19 Jul 2026 (IST)

मनीष सिसोदिया आज जंतर मंतर जाकर आंदोलन में होंगे शामिल

आप नेता मनीष सिसोदिया ने एक्स पर लिखा,आज दोपहर बाद Jantar Mantar पर Paper Leak के ख़िलाफ़ युवाओं के आंदोलन में शामिल होने जा रहा हूँ. इस आंदोलन का समर्थन न करना सिर्फ़ परीक्षा देने वाले बच्चों के साथ गद्दारी नहीं है, यह पूरे देश के भविष्य के साथ गद्दारी है. Paper Leak सिर्फ़ देश के छात्रों का दर्द नहीं है। यह उस हर आदमी का दर्द है जो अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देना चाहता है, और उसका भी जो देश को आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है.शिक्षा मंत्री Dharmendra Pradhan को इस्तीफ़ा देना चाहिए.

10:12 AM, 19 Jul 2026 (IST)

कॉकरोज जनता पार्टी ने पुलिस की तैयारियों पर साधा निशाना

कॉकरोज जनता पार्टी के एक्स पर एक वीडियो शेयर कर निशाना साधा है, उन्होंने लिखा, क्या सुरक्षा बल कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं? हम एकजुट है.

10:07 AM, 19 Jul 2026 (IST)

सोनम वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरा सफदरजंग सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ गया है.अस्पताल ने हमें बताया कि @Wangchuk66 का पोटैशियम लेवल गिरकर 2.9 हो गया है, जिसे उन्होंने चिंताजनक और जानलेवा बताया। फिर भी, अपने पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में उन्होंने असल आंकड़ा नहीं बताया और सिर्फ़ "पोटैशियम लेवल कम होने" की बात कही. जब 10 घंटे और बार-बार कहने के बाद उन्होंने हमें रात 10:30 बजे उनके खून के सैंपल लेने की इजाज़त दी, तो एक स्वतंत्र लैब टेस्ट में लेवल 3.5 आया, जो नॉर्मल रेंज में था.बार-बार कहने के बावजूद, अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज करने या हमारी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है. हमारे फ़्लोर पर लगभग 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल में 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे हमारी आवाजाही पर बहुत ज़्यादा रोक लगी हुई है। यह मेडिकल केयर नहीं है. यह गैर-कानूनी हिरासत है.

अगर सोनम को कुछ भी होता है, तो अस्पताल प्रशासन और सरकार को पूरी ज़िम्मेदारी लेनी होगी. इसलिए मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और आज ही अर्जेंट सुनवाई की मांग की है, ताकि सोनम की सेहत और बिगड़ने से पहले उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की इजाज़त मिल सके. किसी भी परिवार को सिर्फ़ यह चुनने के लिए सिस्टम से नहीं लड़ना पड़ना चाहिए कि उनके अपने का इलाज कहाँ हो.

10:05 AM, 19 Jul 2026 (IST)

सोनम वांगचुक ने जारी किया संदेश

Message from Sonam : 20th JULY आज़ादी का दूसरा आन्दोलन भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत

10:02 AM, 19 Jul 2026 (IST)

जंतर मंतर पुलिस कार्रवाई की JNUTA ने की निंदा, 20 जुलाई के संसद मार्च को दिया समर्थन

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (JNUTA) ने जंतर मंतर पर छात्रों और अभिभावकों के प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. संघ ने कहा कि 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस ने अनशन के 21वें दिन जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और प्रदर्शनकारी छात्रों को जबरन हटाकर लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को दबाने का प्रयास किया. JNUTA ने इसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं को छिपाने की कोशिश बताते हुए कहा कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करने के बजाय सरकार दमन का रास्ता अपना रही है. बयान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए. संघ ने 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च का समर्थन करते हुए देशभर के शिक्षकों से इसमें शामिल होने की अपील की है. साथ ही, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए संघर्ष को अन्य लोकतांत्रिक तरीकों से आगे बढ़ाने की भी अपील की गई है.

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