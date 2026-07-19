अभिजीत दिपके के अनशन का दूसरा दिन, सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान- 'अस्पताल को जेल बना दिया गया'

सोनम वांगचुक की पत्नी ने अस्पताल प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरा सफदरजंग सरकारी अस्पताल से भरोसा उठ गया है.अस्पताल ने हमें बताया कि @Wangchuk66 का पोटैशियम लेवल गिरकर 2.9 हो गया है, जिसे उन्होंने चिंताजनक और जानलेवा बताया। फिर भी, अपने पब्लिक हेल्थ बुलेटिन में उन्होंने असल आंकड़ा नहीं बताया और सिर्फ़ "पोटैशियम लेवल कम होने" की बात कही. जब 10 घंटे और बार-बार कहने के बाद उन्होंने हमें रात 10:30 बजे उनके खून के सैंपल लेने की इजाज़त दी, तो एक स्वतंत्र लैब टेस्ट में लेवल 3.5 आया, जो नॉर्मल रेंज में था.बार-बार कहने के बावजूद, अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज करने या हमारी पसंद के प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है. हमारे फ़्लोर पर लगभग 30 पुलिसकर्मी और पूरे अस्पताल में 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, जिससे हमारी आवाजाही पर बहुत ज़्यादा रोक लगी हुई है। यह मेडिकल केयर नहीं है. यह गैर-कानूनी हिरासत है.

अगर सोनम को कुछ भी होता है, तो अस्पताल प्रशासन और सरकार को पूरी ज़िम्मेदारी लेनी होगी. इसलिए मैंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और आज ही अर्जेंट सुनवाई की मांग की है, ताकि सोनम की सेहत और बिगड़ने से पहले उन्हें कहीं और शिफ्ट करने की इजाज़त मिल सके. किसी भी परिवार को सिर्फ़ यह चुनने के लिए सिस्टम से नहीं लड़ना पड़ना चाहिए कि उनके अपने का इलाज कहाँ हो.