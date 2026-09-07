दिल्ली सत्य निकेतन हादसे में 6 की मौत; CM रेखा ने घटना स्थल पर पहुंचकर लिया हालात का जायज़ा
Published : September 7, 2026 at 8:54 AM IST|
Updated : September 7, 2026 at 10:02 AM IST
राजधानी दिल्ली में बीते दिन हुए दिल दहलाने देने वाली घटना में अब मृतकों की संख्या में इजाफा हुआ है. सत्य निकेतन इलाके में हुए इमारत हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. अब इस घटना का सीसीटवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें इमारत ढहती दिखाई दे रही है. हादसे पर सीएम रेखा गुप्ता ने मजिस्ट्रियल जांच और भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
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सत्य निकेतन हादसा: सौरभ भारद्वाज ने मंत्री आशीष सूद की मौजूदगी पर उठाए सवाल
सत्य निकेतन पीजी हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि हादसे की जगह सभी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन शहरी विकास मंत्री आशीष सूद मौके पर क्यों नजर नहीं आ रहे हैं. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आशीष सूद ने घटना के बाद करीब 3 बजे एक पोस्ट किया था, उसके बाद उनकी मौजूदगी दिखाई नहीं दी. उन्होंने दावा करते हुए सवाल उठाया कि क्या मंत्री 4 बजे गोवा के लिए रवाना हो गए थे. सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री से उन्हें दिल्ली वापस बुलाने की अपील की.
घटना स्थल पर पहुंचकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हालात का लिया जायज़ा
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने आज सुबह पुनः घटनास्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था एवं चल रही कार्रवाई की समीक्षा की.
- भवन मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज
- जिम्मेदार पाए जाने वाले एमसीडी अधिकारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
- दिल्ली में पांचवीं मंजिल वाले भवनों को तत्काल सील करने के निर्देश
- आसपास के पीजी एवं भवनों की भी सघन जांच, नियमों का उल्लंघन मिलने पर होगी सीलिंग.
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्लीवासियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, लापरवाही पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा.
एमसीडी ने चार इमारतों को जारी किए नोटिस
सत्य निकेतन इलाके में इमारत गिरने के बाद प्रशासन ने भवन संख्या 12 और 13 को सहारा देने के लिए लोहे के जैक लगाए, एमसीडी ने चार इमारतों को नोटिस जारी किए. सोमवार को एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 50 साल पुरानी बहुमंजिला इमारत गिरने से मलबे से कुल 11 लोगों को बचाया गया है, जबकि मृतकों की संख्या छह हो गई है.
घटनास्थल पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, MCD कमिश्नर संजीव खिरवार मौजूद
दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. घटनास्थल पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, MCD कमिश्नर संजीव खिरवार, भाजपा विधायक अनिल शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद हैं.
घटनास्थल से ड्रोन वीडियो
दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्यनिकेतन में एक इमारत ढह गई। बचाव कार्य जारी है.
घटना स्थल पर खोज और बचाव अभियान जारी
दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई. खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है. NDRF के कुत्तों की मदद से मलबे में लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है और संभावित जगहों की जांच की जा रही है.