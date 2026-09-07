दिल्ली सत्य निकेतन हादसे में 6 की मौत; CM रेखा ने घटना स्थल पर पहुंचकर लिया हालात का जायज़ा

सत्य निकेतन हादसा: सौरभ भारद्वाज ने मंत्री आशीष सूद की मौजूदगी पर उठाए सवाल

सत्य निकेतन पीजी हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में पूछा कि हादसे की जगह सभी एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन शहरी विकास मंत्री आशीष सूद मौके पर क्यों नजर नहीं आ रहे हैं. सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आशीष सूद ने घटना के बाद करीब 3 बजे एक पोस्ट किया था, उसके बाद उनकी मौजूदगी दिखाई नहीं दी. उन्होंने दावा करते हुए सवाल उठाया कि क्या मंत्री 4 बजे गोवा के लिए रवाना हो गए थे. सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री से उन्हें दिल्ली वापस बुलाने की अपील की.