झांसी में भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत और 16 घायल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 24, 2026 at 1:39 PM IST|
Updated : January 24, 2026 at 1:56 PM IST
झांसी: शुक्रवार देर रात वैवाहिक कार्यक्रम से लौट रहे यात्रियों से भरी ऑटो में एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी. ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रुप से घायल हो गए, सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान दो की मौत हो गई. वहीं, 9 की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरो ने झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, पुलिस शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन की जांच में जुट गई है.
एसपी डॉक्टर अरविंद सिंह ने बताया कि शुक्रवार देर रात महिला पुरुष और बच्चे सहित 16 लोग ऑटो में सवार होकर वैवाहिक कार्यक्रम से घर वापस ककरबई लौट रहे थे. जैसे ही रात 11 बजे वह गुरसरांय थाना क्षेत्र के गुरसरांय–गरौठा रोड लोहिया महिला महाविद्यालय के पास पहुंचे, अचानक एक अज्ञात वाहन ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी. इससे ऑटो में सवार सभी लोग गंभीर रुप से घायल हो गए.
मौके पर मौजूद लोगों ने घटना की सूचना डायल 112 को दी, सूचना पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से सभी घायलों को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. यहां के डॉक्टरों ने ककरबई निवासी जानकी (18) और सीतारमैया (55) को मृत घोषित कर दिया, जबकी घायल हुए कल्लू पाल, पार्वती, जयकुंवर, शिवानी, मन्नू, जगवती, हीरा, शीला एवं नारायण को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा दिया.
वहीं द्रौपदी, जैश, सचिन, रामवती एवं अरविंद का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसरांय में ही जारी है. वहीं गंभीर अवस्था में इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज भेजे गए नारायणदास ने शनिवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज कर अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है.