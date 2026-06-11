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आज RJD अध्यक्ष लालू यादव का 79वां जन्मदिन, राबड़ी आवास में कटेगा केक

LALU YADAV BIRTHDAY
लालू यादव का जन्मदिन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 11, 2026 at 7:48 AM IST

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पटना: आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 79वां जन्मदिन है. उनके जन्मदिन पर राबड़ी आवास और पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा. हालांकि खराब तबीयत के कारण इस बार भी भव्य आयोजन नहीं होगा. उनका जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज में हुआ था. छात्र राजनीति और जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद 1977 में वह 29 साल में पहली बार लोकसभा सांसद बने थे. 1990-97 तक सीएम रहे. 2004 से 2009 तक मनमोहन सरकार में रेल मंत्री भी रहे. 1997 में आरजेडी के गठन से लगातार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं.

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