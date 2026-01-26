Republic Day LIVE: आज 77वां गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खां ने फहराया झंडा
पटना: ऐतिहासिक गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है. बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, परेड की सलामी लेंगे और राज्य की जनता को संबोधित करेंगे. बिहार सरकार के कामकाज की चर्चा करेंगे और सरकार आगे क्या करेगी उसके बारे में भी बताएंगे. ऐसे गणतंत्र दिवस को लेकर आरिफ मोहम्मद खां ने बिहार वासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों और शहीदों को नमन किया है और कहा है कि उनके योगदान को देश सदैव याद रखेगा.
LIVE FEED
बिहार विधानसभा और परिषद में 77वां गणतंत्र दिवस
बिहार विधानमंडल परिसर में आज 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्साह का माहौल रहा. विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने विधानसभा परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी. झंडोत्तोलन के बाद उन्होंने कहा कि पूरा देश आज गणतंत्र मना रहा है और हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमारा भारत विकसित भारत बने तथा देश की प्रगति इसी तरह जारी रहे. उन्होंने संविधान निर्माताओं को नमन करते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद और डॉ. भीमराव अंबेडकर सहित सभी महानुभावों को याद किया। वहीं, विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने भी ध्वजारोहण किया और कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प आज लिया गया है.
राज्यपाल का संदेश: भाईचारा और विकास पर जोर
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां ने अपने संबोधन में बिहार वासियों और देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों और शहीदों को नमन किया है और कहा है कि उनके योगदान को देश सदैव याद रखेगा. बिहार भाई चारा, प्रेम और पारस्परिक के वातावरण में न्याय के साथ विकास के पद पर निरंतर आगे बढ़ता रहेगा.