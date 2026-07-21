Himachal Monsoon Update: मुसीबत बनकर बरस रही बारिश, इस जिले में देखते ही देखते धंस गया सड़क का पूरा हिस्सा

चंबा को नूरपुर से जोड़ने वाला लाहडू नूरपुर मुख्य मार्ग बंद

चंबा जिले में भारी बारिश से तबाही मची हुई है. चंबा जिले को नूरपुर से जोड़ने वाला लाहडू नूरपुर रोड टिकर गला के पास बंद हो गया है. अब यहां पर रास्ते को ठीक करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है. सड़क धंसने का एक वीडियो भी सामने आया है. जहां पर खड़े होकर कुछ युवक वीडियो बना रहे रहे थे. सड़क धंसने का आभास होने पर वीडियो बनाने वाले युवकों को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी. यही नहीं अब यहां पर सड़क का नामोनिशान भी मिटने का वीडियो सामने आया है. वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि सड़क पूरी तरह से साफ हो गई है. आने वाले दिनों में ऐसी ही स्थिति रही तो सड़कें क्षतिग्रस्त होने से हालात और बिगड़ने की आशंका है. चंबा जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने भी सड़क धंसने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि, लगातार बारिश की वजह से ही यह सड़क धंसी है.