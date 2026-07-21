Himachal Monsoon Update: मुसीबत बनकर बरस रही बारिश, इस जिले में देखते ही देखते धंस गया सड़क का पूरा हिस्सा
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 9:08 AM IST|
Updated : July 21, 2026 at 12:24 PM IST
मौसम विभाग ने आज (मंगलवार, 21 जुलाई) हिमाचल के पांच जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. अगले कुछ घंटों में इन जिलों में कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा प्रदेश के अन्य जिलों में भी आज भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. ऐसे में एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन ने सभी पांचों जिलों में शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं. इसके साथ ही नदी-नाले उफान पर होने के कारण लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.
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चंबा तीसा मार्ग पर नाले में फंसी बस
चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर चांजू से चंबा जाने वाली प्राइवेट बस नाले में फंस गई. नाले का जलस्तर बढ़ने के कारण बस आगे नहीं बढ़ पा रही थी, जिसके चलते बस में सवार यात्री परेशान होने लगे. इसी बीच मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने बस को निकलवाने का प्रयास किया, लेकिन जब नाले का जलस्तर और भी बढ़ने लगा तो स्थानीय लोगों ने प्रशासन से फौरन जेसीबी और अन्य आवश्यक मशीनें मौके पर भेजने की मांग उठाई, ताकि बस को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके.
चंबा को नूरपुर से जोड़ने वाला लाहडू नूरपुर मुख्य मार्ग बंद
चंबा जिले में भारी बारिश से तबाही मची हुई है. चंबा जिले को नूरपुर से जोड़ने वाला लाहडू नूरपुर रोड टिकर गला के पास बंद हो गया है. अब यहां पर रास्ते को ठीक करना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहां पर सड़क का एक हिस्सा पूरी तरह से धंस गया है. सड़क धंसने का एक वीडियो भी सामने आया है. जहां पर खड़े होकर कुछ युवक वीडियो बना रहे रहे थे. सड़क धंसने का आभास होने पर वीडियो बनाने वाले युवकों को भाग कर अपनी जान बचानी पड़ी. यही नहीं अब यहां पर सड़क का नामोनिशान भी मिटने का वीडियो सामने आया है. वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि सड़क पूरी तरह से साफ हो गई है. आने वाले दिनों में ऐसी ही स्थिति रही तो सड़कें क्षतिग्रस्त होने से हालात और बिगड़ने की आशंका है. चंबा जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने भी सड़क धंसने की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि, लगातार बारिश की वजह से ही यह सड़क धंसी है.
इन जिलों में फ्लैश फ्लड का खतरा
हिमाचल प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार, 22 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, सिरमौर, शिमला, सोलन, लाहौल और स्पीति और किन्नौर जिलों के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम फ्लैश फ्लड का खतरा बना हुआ है. इन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. क्षेत्र के लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की गई है.
इन जिलों में तेज बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3 घंटों में चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी ज़िलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही इन जिलों में कुछ जगहों पर तेज़ से बहुत तेज़ बारिश होने के आसार हैं.
आनी और निरमंड उपमंडलों के सभी शिक्षण संस्थान बंद
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा जिला कुल्लू के लिए जारी रेड अलर्ट और भारी वर्षा की चेतावनी के मद्देनजर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) कुल्लू ने एहतियात के तौर पर आनी और निरमंड उपमंडलों के सभी शिक्षण संस्थानों को आज (मंगलवार, 21 जुलाई को) बंद रखने के आदेश जारी किए हैं. उपायुक्त एवं अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 एवं 34(एम) के तहत आदेश जारी किए हैं. आदेश के अनुसार, आनी एवं निरमंड उपमंडलों के सभी सरकारी एवं निजी स्कूल, डाइट, आंगनबाड़ी केंद्र, महाविद्यालय, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और फार्मेसी कॉलेज आज बंद रहेंगे.
उपायुक्त ने बताया कि, यह निर्णय उपमंडल अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में प्रतिकूल मौसम और छात्रों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर दी गई रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है. जिला प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थानों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने, छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.