फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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प्रयागराज में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और SIR प्रक्रिया रद्द करने की मांग
प्रयागराज: पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर शनिवार को छात्र व युवा संगठनों ने निर्वाचन प्रणाली और लोकतंत्र की सुरक्षा को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे/बर्खास्तगी और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को तत्काल रद्द करने की मांग की. इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा.