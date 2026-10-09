फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

जंतर-मंतर जाने से रोके गए सपा नेता मोहित भारद्वाज

बरेली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर बरेली में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है. समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहित भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए हुए संजय नगर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया गया है. वहीं, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर बरेली से 28 महिला कांस्टेबल और एक उपनिरीक्षक (एसआई) की ड्यूटी भी लगाई गई है.डॉ. मोहित भारद्वाज के मुताबिक, पुलिस ने रात करीब एक बजे से उनके आवास के आसपास निगरानी शुरू कर दी थी. शुक्रवार सुबह जब वह अपने साथियों के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया. उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और जनता की समस्याएं उठाना नागरिकों का अधिकार है.