फटाफट अंदाज़ में पढ़िए यूपी की ख़बरें

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 6:25 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:20 PM IST
यूपी की ताजा खबरें अब फटाफट न्यूज़ में. पढ़िए क्राइम से लेकर राजनीति, स्पोर्ट्स, और गुड न्यूज़. बीते 24 घंटे के घटनाक्रम से रहिए अपडेट. जानिए यूपी की महत्वपूर्ण घटनाओं का सार बस एक नज़र में.
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कानपुर में सिविल डिफेंस स्वयंसेवक अब ट्रैफिक से दिलाएंगे निजात
कानपुर: अब आपातकालीन परिस्थितियों और आपदा के समय ही नहीं, बल्कि आम दिनों में भी सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक शहर की व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे. कानपुर के जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने सिविल डिफेंस को और अधिक सक्रिय, सशक्त और प्रभावी बनाने का बड़ा रोडमैप तैयार किया है. इसके तहत अब सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक बुजुर्गों को पेंशन दिलाने में मदद करेंगे, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे और स्कूलों में बच्चों को आपदा प्रबंधन का पाठ भी पढ़ाएंगे.
जच्चा-बच्चा की मौत के बाद निजी अस्पताल को जिला प्रशासन ने किया सील
कौशाम्बी: इलाज में लापरवाही के कारण जच्चा और बच्चा की मौत के बाद हरकत में आया जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 'न्यू सत्यम हॉस्पिटल' को सील कर दिया है. जिला प्रशासन ने अस्पताल को सील करते हुए घटना की जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से अस्पताल के सभी डॉक्टर और स्टाफ फरार हैं. अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि जांच के बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी.
मेरठ में आंधी-बारिश का तांडव, रामलीला का भव्य दरबार जमींदोज
मेरठ: सनातन धर्म रक्षिणी सभा के तत्वाधान में आयोजित होने वाले रामलीला का भव्य मंच, दोपहर की तेज आंधी में जमींदोज हो गया. इस हादसे में लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि, गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई बड़ी हताहत या जनहानि नहीं हुई.
पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर रिटायर्ड फौजी से 58.60 लाख की ठगी
कानपुर: कारगिल युद्ध लड़ चुके एक सेना के सेवानिवृत्त फौजी के साथ पेट्रोल पंप आवंटित कराने के नाम पर 58 लाख 60 हजार रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. शातिर आरोपी ने खुद को इंडियन ऑयल का बड़ा अधिकारी बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए और लाइसेंस दिलाने के बहाने पूरी रकम हड़प ली. जिसके बाद पुलिस कमिश्नर के आदेश पर थाने में एफआईआर दर्ज कर पुलिस छानबीन कर रही है.
बस्ती मे स्कूली छात्र का दबंग युवकों ने की पिटाई
बस्ती: जनपद के छावनी थाना क्षेत्र में बेखौफ मनबढ़ युवकों द्वारा एक स्कूली छात्र की हॉकी और थप्पड़ों से बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है. मारपीट की यह पूरी घटना लजघटा गांव के बाहर एक बाग की बताई जा रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित छात्र को स्कूल से लौटते वक्त दबंगों ने जबरन पकड़ कर ले गए और उसकी पिटाई की. दबंगों ने उसका वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया
संभल में चरस तस्करी के आरोप में दो आरोपी गिरफ्तार
संभल: जनपद के धनारी थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चरस तस्करी के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक किलो 100 ग्राम चरस, एक मोटरसाइकिल और 3560 रुपये नकद बरामद किए हैं. बरामद चरस की अनुमानित बाजार कीमत करीब डेढ़ लाख रुपये बताई जा रही है.
आकाशीय बिजली की चपेट में आने से खेत में काम कर रहे पिता-पुत्र समेत 5 लोग झुलसे, एक की हालत गंभीर
कासगंज: जिले में मौसम के अचानक बिगड़े मिजाज और कुदरत के कहर ने एक बार फिर सनसनी फैला दी है. जनपद के दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में आकाशीय बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया. इस दुर्घटना में धान के खेत में काम कर रहे पिता-पुत्र समेत कुल पांच लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सभी घायलों को तुरंत स्थानीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.
उन्नाव में आत्मदाह की घटनाओं के बाद प्रशासन सतर्क, डीएम कार्यालय में फायर कर्मियों की तैनाती
उन्नाव: जिले में बीते दिनों दो युवकों के आत्मदाह करने की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन सतर्क हो गया है. जिलाधिकारी कार्यालय में अब आत्मदाह जैसी घटनाओं को रोकने के लिए फायर विभाग के कर्मचारियों की तैनाती की गई है. कर्मचारी फायर एक्सटिंग्विशर लेकर मुस्तैद रहेंगे, ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.
प्रशासन का कहना है कि फरियादियों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए व्यवस्था मौजूद है, लेकिन अपनी बात रखने के लिए आत्मदाह जैसी कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
कुशीनगर में पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना, ₹2,500 से ₹15,000 तक अर्थदंड का प्रावधान
कुशीनगर: जनपद में पराली और फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. जिलाधिकारी संजय चौहान ने प्रभावी निगरानी के लिए जिला और तहसील स्तर पर सचल दस्तों का गठन करते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं. पराली जलाने पर कृषि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर ढाई हजार से लेकर 15 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया जा सकता है. प्रशासन की ओर से किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव अभियान भी चलाया जाएगा.
मेरठ में 1 नवंबर से मेगा विधिक साक्षरता शिविर
मेरठ: जनपद में 1 नवंबर से मेरठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विधिक साक्षरता एवं सेवा शिविर का आयोजन होने जा रहा है. इस कार्यक्रम में समाज के गरीब असहाय और वंचित वर्गों को न सिर्फ निशुल्क विधिक सहायता मिलेगी, बल्कि उन्हें वह तमाम जानकारी भी मिलेगी, जो वह विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित जानना चाहते हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑडिटोरियम में जिला विधिक प्राधिकरण के द्वारा बड़ा आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर पूरी प्लानिंग भी कर ली गई है. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिन सोनी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस शिविर को ऐसे लोगों के लिए लगाया जा रहा है, जो सरकारी योजनाओं से जागरूक नहीं हैं, उन्हें जागरूक किया जाएगा. साथ ही विभिन्न योजनाओं का लाभ कैसे मिले इसके लिए भी प्रयास किये जाएंगे.
"एक कचौरी, दो समोसा" गाना पर रील बनाते प्राइमरी स्कूल के बच्चे वायरल
अमरोहा: ‘एक कचौरी, दो समोसा’ गाना सोशल मीडिया पर हो रही वायरल का असर अब स्कूलों तक भी पहुंचता नजर आ रहा है। अमरोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के ग्राम सलेमपुर गोसाई स्थित प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बच्चे क्लासरूम के अंदर इसी गाने पर वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं.
जंतर-मंतर जाने से रोके गए सपा नेता मोहित भारद्वाज
बरेली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर बरेली में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई है. समाजवादी युवजन सभा के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. मोहित भारद्वाज ने आरोप लगाया कि उन्हें प्रदर्शन में शामिल होने से रोकने के लिए हुए संजय नगर स्थित आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया गया है. वहीं, दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर बरेली से 28 महिला कांस्टेबल और एक उपनिरीक्षक (एसआई) की ड्यूटी भी लगाई गई है.डॉ. मोहित भारद्वाज के मुताबिक, पुलिस ने रात करीब एक बजे से उनके आवास के आसपास निगरानी शुरू कर दी थी. शुक्रवार सुबह जब वह अपने साथियों के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे, तो उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया. उन्होंने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर अंकुश लगाने की कोशिश बताते हुए कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और जनता की समस्याएं उठाना नागरिकों का अधिकार है.
अवधी गायक संजय यदुवंशी के समर्थन में सुल्तानपुर में शक्ति प्रदर्शन, धम्मौर पुलिस के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन
सुल्तानपुर: सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर संजय यदुवंशी के समर्थन में शुक्रवार को सुल्तानपुर के तिकोनिया पार्क में युवाओं का हुजूम उमड़ा पड़ा. धम्मौर पुलिस पर घर में घुसकर परिवार से अभद्रता करने और महिलाओं के प्रति अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने को लेकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और पुलिस अधिकारि को एक ज्ञापन सौंप कर, पूरे थाने को निलंबित करने तथा जिम्मेदार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करले की मांग की, जिस पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रीति जैन ने कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी.
"जो दुखी है, पीड़ित है और अपमानित है, वही PDA है"... सपा सांसद BJP पर किया पलटवार
कानपुर: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जुबानी जंग और सियासी शह-मात का खेल अभी से तेज हो गया है. समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े कार्ड 'PDA' (पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक) को लेकर मचे घमासान के बीच एटा से सपा सांसद देवेश शाक्य ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि PDA का मतलब न बदला है और न कभी बदलेगा, जो दुखी है, पीड़ित हैं और अपमानित हैं. वही असल में PDA हैं.