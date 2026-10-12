यूपी फटाफट ख़बरें: सियासत, क्राइम की हलचल से लेकर खेल के मैदान तक, पढ़ें पिछले 24 घंटे की हर बड़ी घटनाएं

सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़, लूट का आरोपी गोली लगने से घायल

सहारनपुर में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस की लूट के आरोपी और उसके साथी से मुठभेड़ हो गई. आरोप है कि चेकिंग के दौरान रुकने के बजाय पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में 25 हजार रुपये का इनामी और लूट के मुकदमे में वांछित बंटी पैर में गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने उसे मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसके दूसरे साथी मुनीर को कांबिंग के दौरान पकड़ लिया.

पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 315 बोर का एक तमंचा, एक जिंदा और दो खोखा कारतूस, एक मोटरसाइकिल, लूटा गया पीली धातु का एक कुंडल, 460 रुपये नकद और एक अवैध चाकू बरामद किया है. घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.



पुलिस के अनुसार रविवार की देर रात कोतवाली देहात पुलिस की टीम देवला से सरकड़ी खुमार की ओर जाने वाली सड़क पर चौराहे के पास संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान बालपुर से बाइपास होते हुए बेहट की तरफ जा रही एक मोटरसाइकिल पर सवार दो संदिग्ध दिखाई दिए. पुलिस टीम ने टॉर्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन मोटरसाइकिल सवार नहीं रुके. आरोप है कि मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे व्यक्ति ने पुलिस टीम को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी.

इसके बाद दोनों आरोपी तेज रफ्तार से सरकड़ी सेख की ओर जाने वाले रास्ते पर भागने लगे. पुलिस टीम ने उनका पीछा किया. कुछ दूरी पर उनकी मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई. पुलिसकर्मियों के नजदीक पहुंचने पर आरोपियों ने दोबारा फायरिंग शुरू कर दी.



सीओ सदर विकास प्रताप चौहान ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस पर की तो आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में एक आरोपी के पैर में गोली लगी है. घायल अवस्था में पकड़े गए आरोपी की पहचान बंटी पुत्र श्रवण निवासी लखनौती कला, थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर के रूप में हुई. दूसरा आरोपी मुनीर पुत्र ताहिर निवासी माझीपुर, थाना बेहट, सहारनपुर को पुलिस ने घेराबंदी और कांबिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया. मुनीर के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद होने की बात कही गई है.